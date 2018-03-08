Венгер готов выпустить Мхитаряна и Озила в матче с «Миланом»

Главный тренер «Арсенала» Арсен Венгер готов использовать на поле связку из Генриха Мхитаряна и Месута Озила.

«Да, это, конечно же , возможно. Все зависит от конкретных действий подбных игроков на поле.

В футболе очень много историй, когда две «десятки» выходили на поле одновременно. Опыт показывает, что лучшие игроки на такое способны», – приводит слова Венгера Sports Mole.

Первый матч 1/8 финала Лиги Европы «Милан» – «Арсенал» пройдет в четверг, 8 марта, в 21:00 по московскому времени. Ответная встреча состоится 15 марта в Лондоне.