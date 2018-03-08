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    Венгер готов выпустить Мхитаряна и Озила в матче с «Миланом»

    Главный тренер «Арсенала» Арсен Венгер готов использовать на поле связку из Генриха Мхитаряна и Месута Озила.

    «Да, это, конечно же , возможно. Все зависит от конкретных действий подбных игроков на поле.

    В футболе очень много историй, когда две «десятки» выходили на поле одновременно. Опыт показывает, что лучшие игроки на такое способны», – приводит слова Венгера Sports Mole.

    Первый матч 1/8 финала Лиги Европы «Милан» – «Арсенал» пройдет в четверг, 8 марта, в 21:00 по московскому времени. Ответная встреча состоится 15 марта в Лондоне.

    Источник: Бомбардир.ру

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    08.03.2018 08:42
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    Комментарии4
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      Рейтинг: +458

      Болельщик Реал Мадрида 8 марта 2018, 13:51

      Мне кажется, что настала пора менять Венгера. Я буду искренне рад, тому если он возьмет Кубок УЕФА. Он засиделся в клубе. Его идеи уже не приносят пользы. Он великий по-своему, но настало время уходить. Он остался в том времени где Анри, Пирес, Бергкамп, решали все и брали титулы. Пора уходить...

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +109

      Timoor8607 8 марта 2018, 11:21

      разве они уже не играли в месте?

      1
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    • ...
      Рейтинг: +70526

      insider_retro 8 марта 2018, 11:03

      У Венгера, в нынешнем состоянии, любой ход как спасение...

      3
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      Рейтинг: +102

      Shogun 8 марта 2018, 09:42

      А нужны ли эти 2 мешка вообще

      3
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