Гвардиола: «Манчестер Сити» – новичок на уровне Лиги чемпионов»

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола рассказал о сложностях, которые не позволили его команде одержать победу в ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов против «Базеля» на своем поле.

«С завтрашнего дня мы будем радоваться тому, что во второй раз в своей истории вышли в четвертьфинал. Мы новички на таком уровне. Во втором тайме этого матча мы забывали атаковать. Нужно отдавать передачи, чтобы атаковать. А отдавать передачи лишь ради передач – ничего не стоит.

Сложно играть после 4:0. Мы пробовали, говорили об этом. Мы создали много моментов при счете 1:0 и играли хорошо. После 1:1 нужно было создавать моменты посредством комбинаций. А мы просто пасовались в свое удовольствие. Это не футбол...» – считает специалист.

Ответный матч 1/8 финала Лиги чемпионов «Манчестер Сити» – «Базель» завершился со счетом 1:2. В первой встрече были сильнее англичане – 4:0.