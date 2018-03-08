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    Гвардиола: «Манчестер Сити» – новичок на уровне Лиги чемпионов»

    Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола рассказал о сложностях, которые не позволили его команде одержать победу в ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов против «Базеля» на своем поле.

    «С завтрашнего дня мы будем радоваться тому, что во второй раз в своей истории вышли в четвертьфинал. Мы новички на таком уровне. Во втором тайме этого матча мы забывали атаковать. Нужно отдавать передачи, чтобы атаковать. А отдавать передачи лишь ради передач – ничего не стоит.

    Сложно играть после 4:0. Мы пробовали, говорили об этом. Мы создали много моментов при счете 1:0 и играли хорошо. После 1:1 нужно было создавать моменты посредством комбинаций. А мы просто пасовались в свое удовольствие. Это не футбол...» – считает специалист.

    Ответный матч 1/8 финала Лиги чемпионов «Манчестер Сити» – «Базель» завершился со счетом 1:2. В первой встрече были сильнее англичане – 4:0.

    Источник: УЕФА

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    08.03.2018 07:07
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +493

      iBragim2102 8 марта 2018, 13:01

      Меня удивила больше всего очень грамотная игра Базеля.

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      Рейтинг: +12743

      Cules2013 8 марта 2018, 10:09

      Ха, интересно такое слышать от Гвардиолы, заматерел он явно в Англии.

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