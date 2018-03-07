Ветеран «Зенита»: «Жаль, что Манчини жалуется на судейство и идет тем же путем, что и Луческу»

Ветеран «Зенита» Александр Канищев раскритиковал главного тренера сине-бело-голубых Роберто Манчини за недовольство работой судей на матчах РФПЛ.

Ранее итальянец выразил недовольство судейством Владимира Сельдякова на игре 21-го тура РФПЛ против «Амкара» (0:0).

«Очень странно было, что «Зенит» потребовал переигровки матча. Был бы нонсенс, если бы назначили переигровку. Жаль, что Манчини идет тем же путем, что и Луческу (бывший главный тренер «Зенита» – прим. ред.), который все время жаловался на судейство.

При таком составе, таком бюджете «Зенит» должен при любом судействе демонстрировать свой класс. Тем более, что ничего сверхъестественного не происходило: карточки были показаны по делу. И вопросы к игрокам, если они себя не контролируют на поле и срываются на судью», – сказал Канищев.