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  • Ветеран «Зенита»: «Жаль, что Манчини жалуется на судейство и идет тем же путем, что и Луческу»

Ветеран «Зенита»: «Жаль, что Манчини жалуется на судейство и идет тем же путем, что и Луческу»

7 марта 2018, 22:36
8

Ветеран «Зенита» Александр Канищев раскритиковал главного тренера сине-бело-голубых Роберто Манчини за недовольство работой судей на матчах РФПЛ.

Ранее итальянец выразил недовольство судейством Владимира Сельдякова на игре 21-го тура РФПЛ против «Амкара» (0:0).

«Очень странно было, что «Зенит» потребовал переигровки матча. Был бы нонсенс, если бы назначили переигровку. Жаль, что Манчини идет тем же путем, что и Луческу (бывший главный тренер «Зенита» – прим. ред.), который все время жаловался на судейство.

При таком составе, таком бюджете «Зенит» должен при любом судействе демонстрировать свой класс. Тем более, что ничего сверхъестественного не происходило: карточки были показаны по делу. И вопросы к игрокам, если они себя не контролируют на поле и срываются на судью», – сказал Канищев.

Источник: ФАН
Россия. Премьер-лига Зенит Манчини Роберто
Комментарии (8)
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Павел Буре
1520452357
Уважаемый ветеран, ты на луческу особо не гони, он столько бабла не потратил, а при нем халк свалил, ты лучше на шахтер посмотри, где шахтер и где наши клубы, почувствуй разницу, уверен дали бы время луческу + бабло результат был бы не хуже чем при манчини!!! просто хуже чем манчини уже некуда. ))))
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Диктор
1520478566
И это путь провала.
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OfaZavr
1520489786
а то у них обще-командный вирус, как только своя работа не получается искать виноватых.
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zigbert
1520521171
Это путь для слабых.
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BAIv
1520605543
второй нытик подряд.. вопрос кто их подписывает..
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Полная Канистра
1520605979
умно сказано и точка
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