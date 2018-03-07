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    Ветеран «Зенита»: «Жаль, что Манчини жалуется на судейство и идет тем же путем, что и Луческу»

    Ветеран «Зенита» Александр Канищев раскритиковал главного тренера сине-бело-голубых Роберто Манчини за недовольство работой судей на матчах РФПЛ.

    Ранее итальянец выразил недовольство судейством Владимира Сельдякова на игре 21-го тура РФПЛ против «Амкара» (0:0).

    «Очень странно было, что «Зенит» потребовал переигровки матча. Был бы нонсенс, если бы назначили переигровку. Жаль, что Манчини идет тем же путем, что и Луческу (бывший главный тренер «Зенита» – прим. ред.), который все время жаловался на судейство.

    При таком составе, таком бюджете «Зенит» должен при любом судействе демонстрировать свой класс. Тем более, что ничего сверхъестественного не происходило: карточки были показаны по делу. И вопросы к игрокам, если они себя не контролируют на поле и срываются на судью», – сказал Канищев.

    Источник: ФАН

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    07.03.2018 22:36
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    Комментарии8
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      Рейтинг: +31128

      Полная Канистра 9 марта 2018, 17:32

      умно сказано и точка

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +3075

      BAIv 9 марта 2018, 17:25

      второй нытик подряд..
      вопрос кто их подписывает..

      0
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    • ...
      Рейтинг: +100699

      zigbert 8 марта 2018, 17:59

      Это путь для слабых.

      2
      Ответить
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      Рейтинг: +36139

      OfaZavr 8 марта 2018, 09:16

      а то у них обще-командный вирус, как только своя работа не получается искать виноватых.

      4
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      Рейтинг: +7038

      Диктор 8 марта 2018, 06:09

      И это путь провала.

      1
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      Рейтинг: +1303

      Павел Буре 7 марта 2018, 22:52

      Уважаемый ветеран, ты на луческу особо не гони, он столько бабла не потратил, а при нем халк свалил, ты лучше на шахтер посмотри, где шахтер и где наши клубы, почувствуй разницу, уверен дали бы время луческу + бабло результат был бы не хуже чем при манчини!!! просто хуже чем манчини уже некуда. ))))

      4
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      Рейтинг: +10484

      Bivaliy67 > Павел Буре 8 марта 2018, 00:56

      И сколько времени ты бы дал Луческу (кстати, если ты его так уважаешь, почему фамилия с маленькой буквы?), сколько лет ему помнишь? Да, и где теперь та Турция, которую он тренирует?..

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      Рейтинг: +1303

      Павел Буре > Bivaliy67 8 марта 2018, 02:03

      если для тебя работа в клубе и работа в сборной одинаковая, то мне тебе нечего обьяснять. еще 1 сезон я бы дал лучу+бабла немного, посмотри на игроков шахтера, виллиан, фернандинье, мхитарян, дуграл коста, луис адриано, тейшейра, теперь фред, думаю ты понимаешь где играют бывшие игроки шахтера, шахтер продал в топ клубы столько классных игроков сколько все наши клубы не продали за 30лет. почувствуй разницу.

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