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    Манчини: «Матч с «Амкаром»? Арбитр – лучший! Может, лучший в мире»

    Главный тренер «Зенита» Роберто Манчини в эфире телеканала «Наш футбол» раскритиковал арбитра Владимира Сельдякова после матча 21-го тура РФПЛ против «Амкара» (0:0).

    — Почему игра так часто останавливалась из-за споров с арбитром? В чем главная причина?

    — Арбитр был лучшим в матче.

    — Если говорить о футболе, почему «Зениту» не удалось взломать оборону соперника? В первом тайме я обращал внимание, что вы постоянно подгоняли свою команду вперед. Вы были недовольны темпом?

    — Арбитр — лучший.

    — А если говорить о футболе или у вас сегодня только слова о судье?

    — Арбитр — лучший! Лучший в Европе. Может, лучший в мире! Лучший в России.

    Напомним, что Сельдяков не стал прерывать матч, несмотря на брошенные на поле файеры, а также удалил двух игроков в компенсированное время и одного – в основное.

    Источник: Бомбардир.ру

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    03.03.2018 19:07
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    Комментарии75
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    • ...
      Рейтинг: +100699

      zigbert 4 марта 2018, 13:18

      Ответа от Манчини так и не услышали.

      1
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    • ...
      Рейтинг: +3484

      Diesel133 4 марта 2018, 10:38

      с этим Манчини все ясно, несите нового. Думаю, он останется на следующий сезон только в том случае, если Зенит возьмет ЛЕ, а так будет уволен после вылета. А вообще заметил, что после смерти Сарсании все пошло наперекосяк у Зенита...

      3
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +3459

      Отчаянный Пердун 4 марта 2018, 09:40

      Ну что вы все на Манчини накинулись? Он умный тренер и технично сливается в Сборную Италии. Вот щас разорви он контракт и будет платить неустойку, а если с ним разорвут, то неустойку получит он. А новое место работы его уже ждёт.

      3
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      Рейтинг: +806

      plehanov6 4 марта 2018, 08:53

      Где-то, от тренеров зенита, я уже это слышал?!! Не иначе как день сурка!!!

      2
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      Рейтинг: +2460

      Аид666 4 марта 2018, 06:10

      в Питере ныть... пришла весна, тренер заныл... традиция ИМХО...

      3
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    • ...
      Рейтинг: +3101

      ЖОРРО 4 марта 2018, 00:46

      Потому что сказать нечего...

      2
      Ответить
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      Рейтинг: +24996

      bset 4 марта 2018, 00:32

      Так укажи хоть на одну неверно показанную жёлтую. Две жёлтые у одного игрока превращаются в красную. Такие правила. Лучше бы учил своих игроков играть сдержаннее.

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +3

      Joni 3 марта 2018, 23:48

      попугай

      3
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    • ...
      Рейтинг: +1168

      Argon 3 марта 2018, 22:55

      Пора бы научиться вести себя на стадионе.

      2
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      Рейтинг: +29850

      ROSTOV SUPER 3 марта 2018, 22:29

      Отстой и тренер и команда !

      1
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      Рейтинг: +7816

      BarStep > ROSTOV SUPER 3 марта 2018, 23:09

      Это ты про своих? Пожалуй соглашусь с тобой...

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      Рейтинг: +29850

      ROSTOV SUPER > BarStep 4 марта 2018, 14:11

      Ты что не зрячий ? Сочувствую ! Попроси кого нибудь чтобы тебе прочитали о ком и с кем интервью !

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      Рейтинг: +7816

      BarStep > ROSTOV SUPER 4 марта 2018, 15:17

      Да зрячий я, зрячий - слава Богу... Спасибо за беспокойство... Это я про твой клуб говорю... А "отстой" - это потому, что вы весь СпаМовский отстой у себя собрали..., включая и тренера... К сожалению..

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      Рейтинг: +29850

      ROSTOV SUPER > BarStep 4 марта 2018, 15:32

      Я рад что зрячий ! А у вас отстой , потому что пол нашего клуба от жадности и зависти к себе перетащили и сделали из них дерьмо , а вторые пол клуба с КББ сбежали ! Только все они проявляли себя и бились у нас в КОЛЛЕКТИВЕ , а в Питере и Казани КОЛЛЕКТИВОВ нет ! В Питере есть дорогостоящие куколки , думающие только о своих карманах !

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