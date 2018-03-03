Манчини: «Матч с «Амкаром»? Арбитр – лучший! Может, лучший в мире»

Главный тренер «Зенита» Роберто Манчини в эфире телеканала «Наш футбол» раскритиковал арбитра Владимира Сельдякова после матча 21-го тура РФПЛ против «Амкара» (0:0).

— Почему игра так часто останавливалась из-за споров с арбитром? В чем главная причина?

— Арбитр был лучшим в матче.

— Если говорить о футболе, почему «Зениту» не удалось взломать оборону соперника? В первом тайме я обращал внимание, что вы постоянно подгоняли свою команду вперед. Вы были недовольны темпом?

— Арбитр — лучший.

— А если говорить о футболе или у вас сегодня только слова о судье?

— Арбитр — лучший! Лучший в Европе. Может, лучший в мире! Лучший в России.

Напомним, что Сельдяков не стал прерывать матч, несмотря на брошенные на поле файеры, а также удалил двух игроков в компенсированное время и одного – в основное.