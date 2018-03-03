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  • Манчини: «Матч с «Амкаром»? Арбитр – лучший! Может, лучший в мире»

Манчини: «Матч с «Амкаром»? Арбитр – лучший! Может, лучший в мире»

3 марта 2018, 19:07
77

Главный тренер «Зенита» Роберто Манчини в эфире телеканала «Наш футбол» раскритиковал арбитра Владимира Сельдякова после матча 21-го тура РФПЛ против «Амкара» (0:0).

— Почему игра так часто останавливалась из-за споров с арбитром? В чем главная причина?

— Арбитр был лучшим в матче.

— Если говорить о футболе, почему «Зениту» не удалось взломать оборону соперника? В первом тайме я обращал внимание, что вы постоянно подгоняли свою команду вперед. Вы были недовольны темпом?

— Арбитр — лучший.

— А если говорить о футболе или у вас сегодня только слова о судье?

— Арбитр — лучший! Лучший в Европе. Может, лучший в мире! Лучший в России.

Напомним, что Сельдяков не стал прерывать матч, несмотря на брошенные на поле файеры, а также удалил двух игроков в компенсированное время и одного – в основное.

Источник: Бомбардир.ру
Россия. Премьер-лига Зенит Амкар-Пермь Манчини Роберто Сельдяков Владимир
Комментарии (77)
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Shogun
1520093905
Идите тренируйтесь игрочишки и трениришка
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OfaZavr
1520094616
а у тренеришки то вовсю истерика)) о своей работе и игре команде должен говорить а не об арбитре, правильно вон у нас Массимо никогда не трогает тему судейства не то что этот свои косяки арбитром оправдывает.
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ZAITZEFF2011
1520095964
Сегодня мы увидели еще раз , что Манчини полный ноль.
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Svoysvoemubrat
1520096323
Эту песню мы много раз слышали на румынском языке.
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DOCTOR PENALTY
1520096346
Столкнулись с серьёзным организованным сопротивлением - сразу истерика, самим-то не противно от такого поведения? А Манчини зачем-то это поддерживает, так золото не выиграть, это просто неграмотно.
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Челнинец
1520096542
все по делу удаления, его Луческу укусил?
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Konb48
1520097785
Манчини идиот! Столько бабла вложили в команду, а что результат? А жаловаться на честное судейство...ну да, не каждого судью купить можно! Так что он прав, арбитр на самом деле лучший! Спасибо неподкупным судьям за честную игру!
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все_будет_AUDI
1520099208
Самое тупое интервью в мире
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Пестрый
1520100386
Манчини во всей красе)) показал свою тупость))
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Spartak №1
1520101544
у тренеров Зеньки синдром нытья на судей... что не тренер все нытики... не получилось выиграть кто виноват??? конечно-же судья... а сами то не причем... за 90 минут несмогли один гол забить... судья чтоли за вас должен забить
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