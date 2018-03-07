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  • Манчини: «Переигровки матча с «Амкаром» не будет? Мой комментарий прежний: арбитр – лучший»

Манчини: «Переигровки матча с «Амкаром» не будет? Мой комментарий прежний: арбитр – лучший»

7 марта 2018, 21:00
23

Главный тренер «Зенита» Роберто Манчини прокомментировал решение КДК РФС отказать петербургскому клубу переиграть матч 21-го тура РФПЛ против «Амкара» (0:0).

Напомним, сине-бело-голубые подали протест в связи с работой арбитра Владимира Сельдякова, который ошибочно не удалил защитника гостей Николая Зайцева.

– КДК вынес решение, что переигровки с «Амкаром» не будет. Действительно ли Зайцев, находясь за пределами поля, мог помешать Паредесу исполнить штрафной?

– Я не видел хорошо этот момент. Мой комментарий остается прежним. Арбитр был лучшим.

Источник: Sports.ru
Россия. Премьер-лига Зенит Амкар-Пермь Манчини Роберто
Комментарии (23)
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upiter622
1520445980
Надеюсь завтра эти слова не прозвучат!
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deinego77@yandex.ru
1520446282
Странно что молчит Фурсенко.
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Полная Канистра
1520446353
купите говорящего разношерстного попугая .Кому нужен попугай ? обращайтесь к хозяину фусенко
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Татарин за ЦСКА
1520447302
Тупой тренеришка.Где Дзюба,пусть он скажет манчини.что он лучший в России или в Европе,а возможно лучший в мире тренеришка))))
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Shogun
1520447377
Цыган 2 Возвращение недоджидая-нытика
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ОЛЕГ К.
1520448570
Хоть и болею за Зенит,но позволю себе назвать его Чмончини.
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anatolich72
1520448628
ЗАВТРА В Питерском цирке премьера два плачущих клоуна Манчини-Орлов билеты на виражи бесплатно.
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Татарин за ЦСКА
1520450097
Мирча Луческу винил во всём судей,теперь вот Манчини.Интересно,а может быть такое,что Луческу укусил Роберто Манчини и он заразился болезнью #винасудьи#
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OfaZavr
1520489114
а тренер по прежнему худший?))
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zigbert
1520520631
Ну лучший так лучший.
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