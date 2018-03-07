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    Манчини: «Переигровки матча с «Амкаром» не будет? Мой комментарий прежний: арбитр – лучший»

    Главный тренер «Зенита» Роберто Манчини прокомментировал решение КДК РФС отказать петербургскому клубу переиграть матч 21-го тура РФПЛ против «Амкара» (0:0).

    Напомним, сине-бело-голубые подали протест в связи с работой арбитра Владимира Сельдякова, который ошибочно не удалил защитника гостей Николая Зайцева.

    – КДК вынес решение, что переигровки с «Амкаром» не будет. Действительно ли Зайцев, находясь за пределами поля, мог помешать Паредесу исполнить штрафной?

    – Я не видел хорошо этот момент. Мой комментарий остается прежним. Арбитр был лучшим.

    Источник: Sports.ru

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    07.03.2018 21:00
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    Комментарии20
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      Рейтинг: +100699

      zigbert 8 марта 2018, 17:50

      Ну лучший так лучший.

      2
      Ответить
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      Рейтинг: +512

      gari69 8 марта 2018, 14:47

      Ну и сволочи ! дайте Зениту переиграть 11 туров где он очки не добрал

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +11240

      alp 8 марта 2018, 09:16

      питух

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +36139

      OfaZavr 8 марта 2018, 09:05

      а тренер по прежнему худший?))

      4
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +17366

      Garrincha58 7 марта 2018, 23:49

      завтра в Лейпциге вам покажут кто худший

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +157

      Геннадьич 7 марта 2018, 22:58

      А Манька была худшей.....

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +4173

      мы_не_рабы 7 марта 2018, 22:31

      Видимо хреновые дела у Манчини. Чует, что скоро его попрут. Загорелась земля питерская под ногами и ждёт его дорога дальняя в Европу толерантную.

      2
      Ответить
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      Рейтинг: +11240

      alp > мы_не_рабы 8 марта 2018, 09:17

      я ждал что его после амкара выпрут... но там блин некто фурсэнко, поставил в контракт нехеровые отступные что даже АБМ задумался..

      0
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      Рейтинг: +1990

      все_будет_AUDI 7 марта 2018, 22:26

      Дибил

      0
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      Рейтинг: +7545

      Татарин за ЦСКА 7 марта 2018, 22:14

      Мирча Луческу винил во всём судей,теперь вот Манчини.Интересно,а может быть такое,что Луческу укусил Роберто Манчини и он заразился болезнью #винасудьи#

      3
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      Рейтинг: +1994

      Pourport 7 марта 2018, 21:54

      Ныл цыган,ноет итальянский!Классика жанра из СПБ!)

      0
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