Манчини: «Переигровки матча с «Амкаром» не будет? Мой комментарий прежний: арбитр – лучший»

Главный тренер «Зенита» Роберто Манчини прокомментировал решение КДК РФС отказать петербургскому клубу переиграть матч 21-го тура РФПЛ против «Амкара» (0:0).

Напомним, сине-бело-голубые подали протест в связи с работой арбитра Владимира Сельдякова, который ошибочно не удалил защитника гостей Николая Зайцева.

– КДК вынес решение, что переигровки с «Амкаром» не будет. Действительно ли Зайцев, находясь за пределами поля, мог помешать Паредесу исполнить штрафной?

– Я не видел хорошо этот момент. Мой комментарий остается прежним. Арбитр был лучшим.