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    Покеттино: «Ювентус» – одна из лучших команд Европы, но нас теперь тоже уважают»

    Главный тренер «Тоттенхэма» Маурисио Покеттино поделился ожиданиями от встречи с «Ювентусом» в Лиге чемпионов.

    «Мы шли к этому пошагово, прогрессируя из сезона в сезон. Сейчас мы намного более зрелая команда. Постараемся получить удовольствие от сегодняшнего матча.

    Мы отлично знаем, что «Ювентус» – одна из лучших команд Европы, но мы очень храбрые и позитивные люди. Мы должны рассчитывать на победу, как и всегда. Если сыграем в свой футбол – сможем победить.

    Выступление на групповой стадии укрепило нашу репутацию в Европе. В прошлом сезоне мы вылетели на групповом этапе и испытали огромное разочарование, но в этом году люди начали уважать «Тоттенхэм».

    Они теперь считаются с нашей философией и стилем игры. Мы чувствуем это уважение», – сказал аргентинец.

    Первый матч стадии 1/8 финала в Турине завершился со счетом 2:2.

    Ответный состоится сегодня в 22:45 по московскому времени. «Бомбардир» проведет текстовую онлайн-трансляцию.

    Источник: talkSPORT

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    07.03.2018 18:03
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