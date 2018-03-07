Покеттино: «Ювентус» – одна из лучших команд Европы, но нас теперь тоже уважают»

Главный тренер «Тоттенхэма» Маурисио Покеттино поделился ожиданиями от встречи с «Ювентусом» в Лиге чемпионов.

«Мы шли к этому пошагово, прогрессируя из сезона в сезон. Сейчас мы намного более зрелая команда. Постараемся получить удовольствие от сегодняшнего матча.

Мы отлично знаем, что «Ювентус» – одна из лучших команд Европы, но мы очень храбрые и позитивные люди. Мы должны рассчитывать на победу, как и всегда. Если сыграем в свой футбол – сможем победить.

Выступление на групповой стадии укрепило нашу репутацию в Европе. В прошлом сезоне мы вылетели на групповом этапе и испытали огромное разочарование, но в этом году люди начали уважать «Тоттенхэм».

Они теперь считаются с нашей философией и стилем игры. Мы чувствуем это уважение», – сказал аргентинец.

Первый матч стадии 1/8 финала в Турине завершился со счетом 2:2.

Ответный состоится сегодня в 22:45 по московскому времени. «Бомбардир» проведет текстовую онлайн-трансляцию.