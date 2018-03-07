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    Кирьяков считает Фернандеша слишком медленным для выступления в топ-клубе

    Бывший нападающий сборной России Сергей Кирьяков не видит футболистов в составе «Локомотива» уровня мадридского «Атлетико». По его словам, игрокам, выступающим в российской Премьер-лиги, зачастую не хватает скорости для того, чтобы конкурировать в иностранных чемпионатах.

    Первый матч 1/8 финала Лиги Европы «Атлетико» – «Локомотив» состоится в четверг, 8 марта, в 21:00 по московскому времени. Ответная игра пройдет в Москве 15 марта.

    – В составе «Локомотива» есть футболисты, которые могли бы заиграть в команде калибра «Атлетико»?

    – Сложный вопрос. Мой ответ будет субъективным. Здесь можно только предположить.

    – Может быть, Фернандеш, которого многие называют лучшим игроком нашего чемпионата?

    – Вот по нему как раз есть сомнения.

    – Почему?

    – Он даже в РФПЛ не самый быстрый игрок, хоть и выделяется на фоне остальных. Да, у него очень тяжело отобрать мяч, однако португалец не обладает высокой скоростью. А без нее в Европе, в топовом клубе придется очень тяжело. Вряд ли он заиграет в серьезной команде.

    – Вот как?

    – Да. А вот у Миранчуков шансов больше. При условии, что они быстро адаптируются в новом чемпионате. У обоих высокая скорость. Кроме того, они, как и Фернандеш, хорошо видят поле, способны исполнить эпизод нестандартно, берут игру на себя. Понимаете, в Европе все нужно делать в два раза быстрее, чем у нас – бежать, работать с мячом и думать.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    07.03.2018 10:43
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    Комментарии6
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      Рейтинг: +100699

      zigbert 8 марта 2018, 13:30

      Сколько людей столько и мнений.

      0
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      Рейтинг: +24267

      DOCTOR PENALTY 7 марта 2018, 14:16

      Фернандеш играет на тех скоростях, которые устоялись в нашем чемпионате, всё у него нормально. Надо будет перестроиться, думаю сделает это без проблем.

      0
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      Рейтинг: +3484

      Diesel133 7 марта 2018, 12:11

      Л - Логика. А условный Янбаев, получается, смог бы? Не, ну а что, он быстрый...

      1
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      Рейтинг: +3425

      FRZZ 7 марта 2018, 10:58

      Уже исправили.......))

      0
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      Рейтинг: +3425

      FRZZ 7 марта 2018, 10:56

      Медланным??? Блин, что за непрофессиональное отношение к работе??? Бухали, что ли ночью?

      1
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      Рейтинг: +1398

      Бабушка Зильзиля > FRZZ 7 марта 2018, 13:16

      Почему всю ночь, до сих пор продолжают))

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