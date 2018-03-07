Кирьяков считает Фернандеша слишком медленным для выступления в топ-клубе

Бывший нападающий сборной России Сергей Кирьяков не видит футболистов в составе «Локомотива» уровня мадридского «Атлетико». По его словам, игрокам, выступающим в российской Премьер-лиги, зачастую не хватает скорости для того, чтобы конкурировать в иностранных чемпионатах.

Первый матч 1/8 финала Лиги Европы «Атлетико» – «Локомотив» состоится в четверг, 8 марта, в 21:00 по московскому времени. Ответная игра пройдет в Москве 15 марта.

– В составе «Локомотива» есть футболисты, которые могли бы заиграть в команде калибра «Атлетико»?

– Сложный вопрос. Мой ответ будет субъективным. Здесь можно только предположить.

– Может быть, Фернандеш, которого многие называют лучшим игроком нашего чемпионата?

– Вот по нему как раз есть сомнения.

– Почему?

– Он даже в РФПЛ не самый быстрый игрок, хоть и выделяется на фоне остальных. Да, у него очень тяжело отобрать мяч, однако португалец не обладает высокой скоростью. А без нее в Европе, в топовом клубе придется очень тяжело. Вряд ли он заиграет в серьезной команде.

– Вот как?

– Да. А вот у Миранчуков шансов больше. При условии, что они быстро адаптируются в новом чемпионате. У обоих высокая скорость. Кроме того, они, как и Фернандеш, хорошо видят поле, способны исполнить эпизод нестандартно, берут игру на себя. Понимаете, в Европе все нужно делать в два раза быстрее, чем у нас – бежать, работать с мячом и думать.