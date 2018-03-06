Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    Инфантино: «Полагаем, ЧМ-2018 станет выдающимся»

    Президент ФИФА Джанни Инфантино за 100 дней до начала чемпионата мира-2018 поделился ожиданиями от соревнования. Функционер ждет выдающегося турнира.

    «У нас есть все основания думать, что чемпионат получится поистине выдающимся. Мировой футбол воодушевлен ожиданием. Все, кто будет вовлечен в турнир, почувствуют тепло, дружелюбие и любовь России», – сказал Инфантино.

    Чемпионат мира в нашей стране пройдет с 14 июня по 15 июля.

    Источник: ФИФА

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    06.03.2018 21:16
    Рекомендуем
    Комментарии8
    ...
    • ...
      Рейтинг: +36139

      OfaZavr 7 марта 2018, 10:31

      ну если всякие поганцы ничего не испортят то да надеемся все будет замечательно.

      3
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1110

      ДАША Д 7 марта 2018, 05:33

      А Англия может и не ехать....

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1631

      sерж 6 марта 2018, 22:33

      сколько ему уже отслюнявили ?

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +4624

      la verdad 6 марта 2018, 22:23

      В плане распила он уже вне конкуренции :)

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +3412

      APchelov 6 марта 2018, 22:08

      Мы уже слышали эти речи четыре года назад от Томаса Баха )

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +7382

      Сильвербой 6 марта 2018, 21:57

      Даже не сомневайтесь!!!

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: -262

      lekseij2007 6 марта 2018, 21:40

      Комментарий скрыт из-за низкого рейтинга. Показать

      Выдавшимся - без участия страны хозяйки

      -4
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +7545

      Татарин за ЦСКА 6 марта 2018, 21:23

      мы тоже надеемся!!!!

      6
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11