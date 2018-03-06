Инфантино: «Полагаем, ЧМ-2018 станет выдающимся»

Президент ФИФА Джанни Инфантино за 100 дней до начала чемпионата мира-2018 поделился ожиданиями от соревнования. Функционер ждет выдающегося турнира.

«У нас есть все основания думать, что чемпионат получится поистине выдающимся. Мировой футбол воодушевлен ожиданием. Все, кто будет вовлечен в турнир, почувствуют тепло, дружелюбие и любовь России», – сказал Инфантино.

Чемпионат мира в нашей стране пройдет с 14 июня по 15 июля.