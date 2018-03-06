Гаспар: «Фигу предал «Барселону», а Неймар ушел за деньгами. Это несравнимо»

Бывший президент «Барселоны» Жоан Гаспар заявил, что возможный переход экс-нападающего сине-гранатовых Неймара из «ПСЖ» в «Реал» нельзя сравнивать с трансфером Луиша Фигу из каталонского клуба в мадридский в 2000 году.

«Возможный переход Неймара в «Реал» несопоставим с уходом Фигу. Португалец покинул «Барселону» вероломно, не дав нам времени обновить команду. Он был трусом, который предал нас. Неймар же ушел за деньгами. Точка», – сказал Гаспар.

Напомним, Неймар перешел из «Барселоны» в «ПСЖ» за 222 миллиона в августе 2017 года. Ранее СМИ неоднократно сообщали, что грядущим летом бразилец может продолжить карьеру в «Реале».