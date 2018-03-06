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    Гаспар: «Фигу предал «Барселону», а Неймар ушел за деньгами. Это несравнимо»

    Бывший президент «Барселоны» Жоан Гаспар заявил, что возможный переход экс-нападающего сине-гранатовых Неймара из «ПСЖ» в «Реал» нельзя сравнивать с трансфером Луиша Фигу из каталонского клуба в мадридский в 2000 году.

    «Возможный переход Неймара в «Реал» несопоставим с уходом Фигу. Португалец покинул «Барселону» вероломно, не дав нам времени обновить команду. Он был трусом, который предал нас. Неймар же ушел за деньгами. Точка», – сказал Гаспар.

    Напомним, Неймар перешел из «Барселоны» в «ПСЖ» за 222 миллиона в августе 2017 года. Ранее СМИ неоднократно сообщали, что грядущим летом бразилец может продолжить карьеру в «Реале».

    Источник: Marca

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    06.03.2018 15:19
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +6913

      батог 8 марта 2018, 12:31

      БОБЛО превыше всего!!!

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