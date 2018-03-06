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    Бубнов: «Для «Спартака» победа в Кубке России и место в Лиге чемпионов будет успехом»

    Известный российский эксперт Александр Бубнов считает, что погода повлияла на центральный матч 21-го тура РФПЛ, в котором встречались «Локомотив» и «Спартак». Причем, не только на качестве самой игры, но и на впечатления, которые получили зрители.

    «Не знаю, как на стадионе, но по телевизионной картинке было плохо видно мяч – он сливался с полем, как, кстати, и белая форма «Локомотива». Обычно в таких условиях играют красным мячом, но оказывается, что у Nike нет таких мячей. Они проводили исследования, что желто-оранжевым мячом лучше играть. Факт в том, что в воскресенье мяч было видно очень плохо, особенно на общих планах.

    Отменять матч и переносить его не следовало. Во-первых, резервных дней не так много, во-вторых, командам это сбило бы график, в-третьих, снегопад состоялся только ночью, а болельщики уже пришли на стадион. В этом сезоне я видел матч немецкой Бундеслиги, в котором «Кельн» играл в еще более сложных погодных условиях. Там был очень сильный снегопад, поле так и не смогли убрать, тем не менее, команды вышли и сыграли. Матч задержали, но провели.

    Погода повлияла на качество игры: футболистам было трудно играть, а зрителям смотреть. Мы разобрали самые опасные моменты в ходе эфира, хотя их было немного для такого статусного матча. У «Локомотива» довольно непростой календарь – два гостевых матча подряд, а также игры в 28-м и 29-м туре с «Зенитом» и «Краснодаром». До этого момента важно сохранить отрыв, который теперь сократился до 7 очков. Приблизился «Краснодар». Я бы не стал говорить, что «Локомотив» уже на сто процентов чемпион России.

    Что касается «Спартака», то для них победа в Кубке России и место в Лиге чемпионов будет считаться успешным завершением сезона», – сказал Бубнов.

    Игра 21-го тура РФПЛ «Локомотив» – «Спартак» завершился со счетом 0:0. Железнодорожники после этой встречи продолжают лидировать в турнирной таблице РФПЛ с 46 очками. «Спартак» делит 3-5 строчки с «Зенитом» и ЦСКА, набрав 38 баллов.

    Источник: Sportbox.ru

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    06.03.2018 11:34
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    Комментарии11
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      Рейтинг: +5720

      Svoysvoemubrat 6 марта 2018, 19:19

      Что будет - всё наше.

      2
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      Рейтинг: +36139

      OfaZavr 6 марта 2018, 17:59

      кубок взять это конечно важно, но и с чемпионской гонке тоже нужно показать максимум.

      3
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      Рейтинг: -680

      Spartak Piter 6 марта 2018, 16:33

      А что поделать.задел Локо велик

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +24267

      DOCTOR PENALTY 6 марта 2018, 15:02

      Как говорится, дай бог каждому!

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +1871

      Александ1982 6 марта 2018, 14:08

      сейчас могут все пролететь и Спартак и Зенит!паровозы тоже могут забуксовать))) это же футбол, за это мы его и любим!!просто играть на таких полях,да в снег - нет для слов составителю календаря----------ужас

      1
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      Рейтинг: +460

      зенит ничто 6 марта 2018, 13:18

      ну уж если у первой лиги не выиграть!тогда не знаю у кого еще выигрывать!

      1
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      Рейтинг: +26779

      slavutiq70 > зенит ничто 6 марта 2018, 13:27

      Ну вообще-то эт,все наши из вышки проиграли первой и Зенит в том числе ,,,или уже забыл как они влетели Динамо СПб

      1
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      Рейтинг: +1871

      Александ1982 > slavutiq70 6 марта 2018, 14:05

      газмяс просто не проплатил землякам))))

      0
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      Рейтинг: +476

      Igor Belousov 6 марта 2018, 12:39

      спартак догонит локо

      1
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      Рейтинг: +33432

      oyabun 6 марта 2018, 11:50

      Грамотный разбор и верный вывод. Надо брать Кубок обязательно!

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      Рейтинг: +7382

      Сильвербой 6 марта 2018, 11:48

      Давай не будем загадывать! От Спартака можно ожидать все что угодно: от чемпионства, до пятого места!!!

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