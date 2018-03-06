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  • Бубнов: «Для «Спартака» победа в Кубке России и место в Лиге чемпионов будет успехом»

Бубнов: «Для «Спартака» победа в Кубке России и место в Лиге чемпионов будет успехом»

6 марта 2018, 11:34
11

Известный российский эксперт Александр Бубнов считает, что погода повлияла на центральный матч 21-го тура РФПЛ, в котором встречались «Локомотив» и «Спартак». Причем, не только на качестве самой игры, но и на впечатления, которые получили зрители.

«Не знаю, как на стадионе, но по телевизионной картинке было плохо видно мяч – он сливался с полем, как, кстати, и белая форма «Локомотива». Обычно в таких условиях играют красным мячом, но оказывается, что у Nike нет таких мячей. Они проводили исследования, что желто-оранжевым мячом лучше играть. Факт в том, что в воскресенье мяч было видно очень плохо, особенно на общих планах.

Отменять матч и переносить его не следовало. Во-первых, резервных дней не так много, во-вторых, командам это сбило бы график, в-третьих, снегопад состоялся только ночью, а болельщики уже пришли на стадион. В этом сезоне я видел матч немецкой Бундеслиги, в котором «Кельн» играл в еще более сложных погодных условиях. Там был очень сильный снегопад, поле так и не смогли убрать, тем не менее, команды вышли и сыграли. Матч задержали, но провели.

Погода повлияла на качество игры: футболистам было трудно играть, а зрителям смотреть. Мы разобрали самые опасные моменты в ходе эфира, хотя их было немного для такого статусного матча. У «Локомотива» довольно непростой календарь – два гостевых матча подряд, а также игры в 28-м и 29-м туре с «Зенитом» и «Краснодаром». До этого момента важно сохранить отрыв, который теперь сократился до 7 очков. Приблизился «Краснодар». Я бы не стал говорить, что «Локомотив» уже на сто процентов чемпион России.

Что касается «Спартака», то для них победа в Кубке России и место в Лиге чемпионов будет считаться успешным завершением сезона», – сказал Бубнов.

Игра 21-го тура РФПЛ «Локомотив» – «Спартак» завершился со счетом 0:0. Железнодорожники после этой встречи продолжают лидировать в турнирной таблице РФПЛ с 46 очками. «Спартак» делит 3-5 строчки с «Зенитом» и ЦСКА, набрав 38 баллов.

Источник: Sportbox.ru
Россия. Премьер-лига Спартак Локомотив Бубнов Александр
Комментарии (11)
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Сильвербой
1520326104
Давай не будем загадывать! От Спартака можно ожидать все что угодно: от чемпионства, до пятого места!!!
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oyabun
1520326231
Грамотный разбор и верный вывод. Надо брать Кубок обязательно!
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Igor Belousov
1520329163
спартак догонит локо
Ответить
зенит ничто
1520331500
ну уж если у первой лиги не выиграть!тогда не знаю у кого еще выигрывать!
Ответить
Александ1982
1520334539
сейчас могут все пролететь и Спартак и Зенит!паровозы тоже могут забуксовать))) это же футбол, за это мы его и любим!!просто играть на таких полях,да в снег - нет для слов составителю календаря----------ужас
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DOCTOR PENALTY
1520337774
Как говорится, дай бог каждому!
Ответить
Spartak Piter
1520343225
А что поделать.задел Локо велик
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OfaZavr
1520348353
кубок взять это конечно важно, но и с чемпионской гонке тоже нужно показать максимум.
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Svoysvoemubrat
1520353149
Что будет - всё наше.
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