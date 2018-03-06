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    Газзаев не драматизирует ситуацию вокруг травм защитников ЦСКА

    Бывший главный тренер ЦСКА Валерий Газзаев не считает, что стоит драматизировать ситуацию вокруг травмированных защитников столичного клуба. По его словам, в команде всегда должны быть готовы к травмам или дисквалификации своих игроков.

    «Безусловно, потеря Васина, Фернандеса и Щенникова очень весома. Но в любой команде всегда будут дисквалификации или повреждения, тем более у тех, кто борется за высокие места. К этому надо быть готовым, и не стоит драматизировать ситуацию.

    Уверен, Игнашевич и братья Березуцкие, которые уже на протяжении 15 лет показывают высокий уровень, сумеют помочь ЦСКА в борьбе за первое место. Есть те же Набабкин и Вернблум, которые способны сыграть на проблемных позициях», – считает Газзаев.

    Источник: Известия

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    06.03.2018 08:54
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    Комментарии5
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      Рейтинг: -680

      Spartak Piter 6 марта 2018, 16:32

      Ему пофигу?)

      -1
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    • ...
      Рейтинг: +2780

      Чикомас 6 марта 2018, 12:31

      Ныть, как некоторые, конечно не надо. Но надо признать, проблемы большие. Тем же Верблумом, все дырки не заткнешь. И так, его разве что только в ворота не ставят. А Набабкин-уровень Васина, но никак не Фернандеса и даже не Щенникова...

      0
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      Рейтинг: +24996

      bset 6 марта 2018, 09:28

      Нет никакой проблемы в потерях. Есть проблема в короткой скамейке, которая стала еще короче.

      2
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      Рейтинг: +25927

      vladimir-7 6 марта 2018, 09:20

      Конечно, В. Газзаев прав, но отсутствие основных игроков в составе, это вносит
      и определённую напряжённость в команде при играх в ЛЕ и РФПЛ.

      2
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      Рейтинг: +4761

      84aivengo > vladimir-7 6 марта 2018, 09:32

      согласен... тем более игроки наиграны и рассматривались как основные

      1
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