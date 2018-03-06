Газзаев не драматизирует ситуацию вокруг травм защитников ЦСКА

Бывший главный тренер ЦСКА Валерий Газзаев не считает, что стоит драматизировать ситуацию вокруг травмированных защитников столичного клуба. По его словам, в команде всегда должны быть готовы к травмам или дисквалификации своих игроков.

«Безусловно, потеря Васина, Фернандеса и Щенникова очень весома. Но в любой команде всегда будут дисквалификации или повреждения, тем более у тех, кто борется за высокие места. К этому надо быть готовым, и не стоит драматизировать ситуацию.

Уверен, Игнашевич и братья Березуцкие, которые уже на протяжении 15 лет показывают высокий уровень, сумеют помочь ЦСКА в борьбе за первое место. Есть те же Набабкин и Вернблум, которые способны сыграть на проблемных позициях», – считает Газзаев.