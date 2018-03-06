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  • Попов: «Зенит» хочет наказать судью за невнимательность на 92-й минуте матча»

Попов: «Зенит» хочет наказать судью за невнимательность на 92-й минуте матча»

6 марта 2018, 06:19
17

Экс-футболист «Амкара» Алексей Попов прокомментировал желание «Зенита» подать протест на судейство во встрече 21-го тура российской Премьер-лиги, в котором команда из Санкт-Петербурга не смогла переиграть гостей из Перми.

«Зенит» преследует букву закона, а недоволен тем, что судья по закону удаляет игроков. Основания для протеста есть. Но чего они добиваются? Видимо, хотят наказать судью за его законные решения, за невнимательность на 92-й минуте матча.

Как еще это назвать? Забыл игроку красную показать. Нет, это все происки «Амкара». Это «Амкар» с судьей поработал, и тот красную давать не стал», – сказал Попов.

Напомним, в рамках 21-го тура российской Премьер-лиги «Зенит» на своем поле принимал «Амкар». Встреча завершилась со счетом 0:0. После этой игры сине-бело-голубые делят 3-5 строчку турнирной таблицы со «Спартаком» и ЦСКА с 38-ю очками, а гости располагаются на 14-й позиции, набрав 22 балла.

Основанием для протеста послужил тот факт, что в концовке встречи главный арбитр Владимир Сельдяков ошибочно не удалил защитника пермяков Николая Зайцева.

Источник: Чемпионат.ком
Россия. Премьер-лига Зенит Амкар-Пермь Попов Алексей Сельдяков Владимир
Комментарии (17)
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Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
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starche
1520309295
За такую бездарную игру в тепличных условиях Зениту и очка много.
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zigbert
1520320534
Футбол выше всех этих мелких зацепок.
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Коза Ностра
1520323970
Щяс Зинид самая поганая и подлая команда России,Позор нации.И мешком денёг это не прикрыть.Покровители у нихх воры-крысы,кровососы Русского народа.
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Andrering87
1520325489
Выиграть не смогли вот и ноют как всегда. Нытьё было и в прошлом сезоне и в нынешнем продолжается.. не достойно себя ведут..
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prezent2017
1520326348
«Зенит» хочет наказать судью за то, что надо судить по-правилам и применять эти правила ко всем соперникам одинаково!
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SOKOL 75
1520326930
****..ц все грамотеи! Зенит ноет, Зенит позор нации. Себя вспомните , вообще если играли в футбол, в детстве. Подножка- пенальти, толчок- удаление и т.д. Тоже ведь все ныли, что надо играть по правилам. В хоккее за лишнего игрока-удаление. И Зенит мог запихнуть мяч если бы играли 9 на 10, а не 9 на 11.
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petrucho-spb
1520329481
Думаю просто судью оштрафуют.Ну если судья ошибся,что об этом молчать надо?!Конечно игру онулировать никто не будет.Это черезчур.Выигрывать надо было.Но прециндент есть и поэтому все завелись.
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Spartak Piter
1520342465
Жесть. Бакланобомжи достали
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vgarakh
1520343173
Надо было техническое поражение Зениту и тогда не было бы этого шума.
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dil-1969@mail.ru
1520357617
Судья молодец,чётко отсудил матч,а нытика надо просто больше тренироваться,т.к. любая команда даст бой в этой лиги,играть ,а не ныть,с Уралом так же в том году получилось,побудьте мужиками хоть до конца сезона,вас меньше уважают уже давно народ!!))
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