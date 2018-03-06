Попов: «Зенит» хочет наказать судью за невнимательность на 92-й минуте матча»

Экс-футболист «Амкара» Алексей Попов прокомментировал желание «Зенита» подать протест на судейство во встрече 21-го тура российской Премьер-лиги, в котором команда из Санкт-Петербурга не смогла переиграть гостей из Перми.

«Зенит» преследует букву закона, а недоволен тем, что судья по закону удаляет игроков. Основания для протеста есть. Но чего они добиваются? Видимо, хотят наказать судью за его законные решения, за невнимательность на 92-й минуте матча.

Как еще это назвать? Забыл игроку красную показать. Нет, это все происки «Амкара». Это «Амкар» с судьей поработал, и тот красную давать не стал», – сказал Попов.

Напомним, в рамках 21-го тура российской Премьер-лиги «Зенит» на своем поле принимал «Амкар». Встреча завершилась со счетом 0:0. После этой игры сине-бело-голубые делят 3-5 строчку турнирной таблицы со «Спартаком» и ЦСКА с 38-ю очками, а гости располагаются на 14-й позиции, набрав 22 балла.

Основанием для протеста послужил тот факт, что в концовке встречи главный арбитр Владимир Сельдяков ошибочно не удалил защитника пермяков Николая Зайцева.