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    Попов: «Зенит» хочет наказать судью за невнимательность на 92-й минуте матча»

    Экс-футболист «Амкара» Алексей Попов прокомментировал желание «Зенита» подать протест на судейство во встрече 21-го тура российской Премьер-лиги, в котором команда из Санкт-Петербурга не смогла переиграть гостей из Перми.

    «Зенит» преследует букву закона, а недоволен тем, что судья по закону удаляет игроков. Основания для протеста есть. Но чего они добиваются? Видимо, хотят наказать судью за его законные решения, за невнимательность на 92-й минуте матча.

    Как еще это назвать? Забыл игроку красную показать. Нет, это все происки «Амкара». Это «Амкар» с судьей поработал, и тот красную давать не стал», – сказал Попов.

    Напомним, в рамках 21-го тура российской Премьер-лиги «Зенит» на своем поле принимал «Амкар». Встреча завершилась со счетом 0:0. После этой игры сине-бело-голубые делят 3-5 строчку турнирной таблицы со «Спартаком» и ЦСКА с 38-ю очками, а гости располагаются на 14-й позиции, набрав 22 балла.

    Основанием для протеста послужил тот факт, что в концовке встречи главный арбитр Владимир Сельдяков ошибочно не удалил защитника пермяков Николая Зайцева.

    Источник: Чемпионат.ком

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    06.03.2018 06:19
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    Комментарии17
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      Рейтинг: +168

      dil-1969@mail.ru 6 марта 2018, 20:33

      Судья молодец,чётко отсудил матч,а нытика надо просто больше тренироваться,т.к. любая команда даст бой в этой лиги,играть ,а не ныть,с Уралом так же в том году получилось,побудьте мужиками хоть до конца сезона,вас меньше уважают уже давно народ!!))

      1
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      Рейтинг: +2506

      vgarakh 6 марта 2018, 16:32

      Надо было техническое поражение Зениту и тогда не было бы этого шума.

      3
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      Рейтинг: +6913

      батог > vgarakh 6 марта 2018, 18:49

      Прав на 100% и на 92 минуте не было "желтой"!!

      0
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      Рейтинг: -680

      Spartak Piter 6 марта 2018, 16:21

      Жесть. Бакланобомжи достали

      -1
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      Рейтинг: +2545

      petrucho-spb 6 марта 2018, 12:44

      Думаю просто судью оштрафуют.Ну если судья ошибся,что об этом молчать надо?!Конечно игру онулировать никто не будет.Это черезчур.Выигрывать надо было.Но прециндент есть и поэтому все завелись.

      1
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      Рейтинг: +84

      SOKOL 75 6 марта 2018, 12:02

      ****..ц все грамотеи! Зенит ноет, Зенит позор нации. Себя вспомните , вообще если играли в футбол, в детстве. Подножка- пенальти, толчок- удаление и т.д. Тоже ведь все ныли, что надо играть по правилам. В хоккее за лишнего игрока-удаление. И Зенит мог запихнуть мяч если бы играли 9 на 10, а не 9 на 11.

      -3
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      Рейтинг: +6627

      ALeX-161-rus > SOKOL 75 6 марта 2018, 13:10

      А с кем ты в детстве в футбол играл,интересно?
      У нас из пацанов никто не ныл.

      5
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      Рейтинг: +52

      Локо1985 > SOKOL 75 6 марта 2018, 14:40

      Так его на поле один фиг не было, так что с точки зрения "количественного преимущества", ничего не поменялось бы.

      0
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      Рейтинг: +5079

      prezent2017 6 марта 2018, 11:52

      «Зенит» хочет наказать судью за то, что надо судить по-правилам и применять эти правила ко всем соперникам одинаково!

      0
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      Рейтинг: +2636

      Andrering87 6 марта 2018, 11:38

      Выиграть не смогли вот и ноют как всегда. Нытьё было и в прошлом сезоне и в нынешнем продолжается.. не достойно себя ведут..

      5
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      Рейтинг: +1855

      Коза Ностра 6 марта 2018, 11:12

      Щяс Зинид самая поганая и подлая команда России,Позор нации.И мешком денёг это не прикрыть.Покровители у нихх воры-крысы,кровососы Русского народа.

      3
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      Рейтинг: +84

      SOKOL 75 > Коза Ностра 6 марта 2018, 12:03

      А ты,жертва кровососов, за кого " болеешь"?

      1
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      Рейтинг: +1855

      Коза Ностра > SOKOL 75 6 марта 2018, 16:42

      Я болею запротив Зинита.

      0
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      Рейтинг: +100699

      zigbert 6 марта 2018, 10:15

      Футбол выше всех этих мелких зацепок.

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      Рейтинг: +3359

      Шумаххер 6 марта 2018, 08:35

      У Зайцева же есть красная,чё они гонят

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