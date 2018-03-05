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  • Малафеев: «Зенит» понимает, что протест по матчу с «Амкаром» ничем особенным не закончится»

Малафеев: «Зенит» понимает, что протест по матчу с «Амкаром» ничем особенным не закончится»

5 марта 2018, 22:00
18

Заместитель спортивного директора «Зенита» Вячеслав Малафеев прокомментировал ситуацию с подачей протеста по итогам матча 21-го тура РФПЛ против «Амкара» (0:0).

Петербургский клуб хочет аннулировать результат встречи. Причина протеста – работа судьи Владимира Сельдякова, который ошибочно не удалил защитника пермяков Николая Зайцева.

«Мы объективно оцениваем ситуацию. Понимаем, что протест ничем особенным не закончится. Вряд ли он изменит итоговый результат – все решается на футбольном поле. Это обозначение позиции клуба о том, что в игре были определенные обстоятельства, связанные с судейством, которые повлияли на результат. Хотим заострить на этом внимание», – сказал Малафеев.

Источник: Р-Спорт
Россия. Премьер-лига Зенит Амкар-Пермь Малафеев Вячеслав
Комментарии (18)
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portero
1520277444
а как же любимое европпой прецедентное право, Локо заставили переигрывать? ну это так прикол.. это был единственный случай и только по отношению к России такое приняли европиндосы
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Татарин за ЦСКА
1520278231
Это пи.здец,товарищи!!!
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Вомбат
1520278495
Хочешь заострить, значит? Слава, а как же совесть?
Ответить
ufos73
1520278964
Они понимают, что переигровку не дадут, просто им нравится позориться! )))
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Sanek85
1520280150
Бомжи сраные!!!
Ответить
Dominator777
1520283804
Это как санкции против России - знаем, что не помогут, но все-равно введем.
Ответить
rostik-100
1520283984
Давай каждый недовольный игрой подавать будет, переиграем заново чемпионат.
Ответить
Патронташ
1520310680
"Стоп, девчата, тормозите. Что ж вы дико мнете тити? Чемпионом стать хотите?"
Ответить
sochi-2013
1520314711
Протест уже обернулся позором, а закончится презрением к команде!
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zigbert
1520318061
Малафеев прав.
Ответить
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