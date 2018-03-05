Малафеев: «Зенит» понимает, что протест по матчу с «Амкаром» ничем особенным не закончится»

Заместитель спортивного директора «Зенита» Вячеслав Малафеев прокомментировал ситуацию с подачей протеста по итогам матча 21-го тура РФПЛ против «Амкара» (0:0).

Петербургский клуб хочет аннулировать результат встречи. Причина протеста – работа судьи Владимира Сельдякова, который ошибочно не удалил защитника пермяков Николая Зайцева.

«Мы объективно оцениваем ситуацию. Понимаем, что протест ничем особенным не закончится. Вряд ли он изменит итоговый результат – все решается на футбольном поле. Это обозначение позиции клуба о том, что в игре были определенные обстоятельства, связанные с судейством, которые повлияли на результат. Хотим заострить на этом внимание», – сказал Малафеев.