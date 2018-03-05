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    Малафеев: «Зенит» понимает, что протест по матчу с «Амкаром» ничем особенным не закончится»

    Заместитель спортивного директора «Зенита» Вячеслав Малафеев прокомментировал ситуацию с подачей протеста по итогам матча 21-го тура РФПЛ против «Амкара» (0:0).

    Петербургский клуб хочет аннулировать результат встречи. Причина протеста – работа судьи Владимира Сельдякова, который ошибочно не удалил защитника пермяков Николая Зайцева.

    «Мы объективно оцениваем ситуацию. Понимаем, что протест ничем особенным не закончится. Вряд ли он изменит итоговый результат – все решается на футбольном поле. Это обозначение позиции клуба о том, что в игре были определенные обстоятельства, связанные с судейством, которые повлияли на результат. Хотим заострить на этом внимание», – сказал Малафеев.

    Источник: Р-Спорт

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    05.03.2018 22:00
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    Комментарии18
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      Рейтинг: +36139

      OfaZavr 6 марта 2018, 10:24

      ну раз понимаете то и надо было позориться и подавать его.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +100699

      zigbert 6 марта 2018, 09:34

      Малафеев прав.

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +742

      Юрий Б. 6 марта 2018, 09:07

      Зачем надо было подавать. Наверное хотят техническое

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +6913

      sochi-2013 6 марта 2018, 08:38

      Протест уже обернулся позором, а закончится презрением к команде!

      2
      Ответить
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      Рейтинг: +1678

      Патронташ 6 марта 2018, 07:31

      "Стоп, девчата, тормозите. Что ж вы дико мнете тити? Чемпионом стать хотите?"

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +459

      77SAM 6 марта 2018, 00:09

      а "БАБА-ЯГА ПРОТИВ"

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +17366

      Garrincha58 6 марта 2018, 00:06

      тогда зачем этот цирк

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +324

      rostik-100 6 марта 2018, 00:06

      Давай каждый недовольный игрой подавать будет, переиграем заново чемпионат.

      2
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      Рейтинг: +13741

      Dominator777 6 марта 2018, 00:03

      Это как санкции против России - знаем, что не помогут, но все-равно введем.

      0
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      Рейтинг: +3461

      acor94 6 марта 2018, 00:00

      так его ж удалили))

      может наоборот, переигровка нужна изза того что его ошибочно удалили и изза этого Амкар не смог забить гол?

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