Семин: «Каррера – наш человек»

Главный тренер «Локомотива» Юрий Семин после матча 21-го тура РФПЛ против «Спартака» (0:0) рассказал, о чем разговаривал с главным тренером красно-белых Массимо Каррерой.

– Народ интересуется, что вы сказали Каррере, после чего итальянец сразу же натянул на голову капюшон?

– Посоветовал Массимо утеплиться, чтобы он потом не свалился с простудой.

– Не знал, что Семин на «ты» с итальянским языком.

– А он оказался и не нужен. Массимо уже все понимает по-русски. Так что это уже наш человек и хороший парень!

– Но потом Каррера почему-то опять скинул капюшон.

– Наверное, почувствовал, что и ему, и его команде будет жарко на поле.

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