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    Семин: «Каррера – наш человек»

    Главный тренер «Локомотива» Юрий Семин после матча 21-го тура РФПЛ против «Спартака» (0:0) рассказал, о чем разговаривал с главным тренером красно-белых Массимо Каррерой.

    – Народ интересуется, что вы сказали Каррере, после чего итальянец сразу же натянул на голову капюшон?

    – Посоветовал Массимо утеплиться, чтобы он потом не свалился с простудой.

    – Не знал, что Семин на «ты» с итальянским языком.

    – А он оказался и не нужен. Массимо уже все понимает по-русски. Так что это уже наш человек и хороший парень!

    – Но потом Каррера почему-то опять скинул капюшон.

    – Наверное, почувствовал, что и ему, и его команде будет жарко на поле.

    Организация главной игры месяца – бардак

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    05.03.2018 19:47
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    Комментарии10
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    • ...
      Рейтинг: +7038

      Диктор 6 марта 2018, 05:58

      Уважуха за такие слова.

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +100699

      zigbert 5 марта 2018, 22:20

      Хорошие слова.Молодец.

      3
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +5079

      prezent2017 5 марта 2018, 22:06

      Наш человек, конечно, подарил локам 4 очка из 6.

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +1691

      Антон bx14e > prezent2017 5 марта 2018, 22:12

      он не виноват.
      Локомотив играл хорошо и лучше(в первом матче)

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +3197

      Опорник84 5 марта 2018, 20:18

      Молодец Шпалыч, пожалел Карреру! А Булыкина заставлял снять варежки! Вспомнился тот момент с юмором!

      5
      Ответить
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      Рейтинг: +36139

      OfaZavr 5 марта 2018, 19:53

      Точно! молодец Палыч хорошо сказал!)

      8
      Ответить
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      Рейтинг: +7382

      Сильвербой 5 марта 2018, 19:51

      Хороший мужик Палыч! Уж если не Спартак, то лучше Семин пусть выиграет этот чемпионат!!! Но только этот)))))))

      14
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      Рейтинг: +460

      зенит ничто > Сильвербой 5 марта 2018, 21:35

      сделают зенытик чемпионом!увидишь !амкар виноватым сделают!

      2
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      Рейтинг: +1691

      Антон bx14e > Сильвербой 5 марта 2018, 21:47

      Хотя бы этот)..Давно ждём..

      0
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      Рейтинг: +1691

      Антон bx14e > Сильвербой 5 марта 2018, 21:49

      Только ЦСКА опять свои любимые 1:0 сгонял..так уже было и в 2005-м,и в 2013..надеюсь не повторится
      Цска спасибо за прошлогодний матч с Мордовией...когда они 0:3 летели,коэффицент на них 50 был.. а ведь кто-то поставил миллиончик))

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