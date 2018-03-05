Дани Алвес: «Чтобы выйти в четвертьфинал, «ПСЖ» должен провести с «Реалом» идеальную игру»

Защитник «ПСЖ» Дани Алвес поделился ожиданиями от ответного матча 1/8 финала с «Реалом». Первая игра в Мадриде завершилась победой сливочных со счетом 3:1.

«Невозможно не почувствовать отсутствие такого игрока, как Неймар. Но либо вы плачете, либо вы это принимаете и продолжаете идти. Я выбираю второй вариант. Я общаюсь с ним практически каждый день, и мы говорим, что снова встретимся в турнире позже.

Мы думаем, что можем преодолеть первую стадию плей-офф. «ПСЖ» превосходил «Реал» в игре и в созданных шансах. В завтрашнем матче мы должны делать это в течение 90 минут. Это огромная мотивация, позволяющая выбить из турнира действующего обладателя титула.

То, чего не хватает Парижу, – это истории победных матчей, таких как завтра. Я приехал сюда не для того, чтобы просто жить или зарабатывать деньги. Я перешел в «ПСЖ», потому что я люблю соревноваться – это у меня в крови. И быть частью истории клуба – это не то, что можно купить.

Мы должны провести идеальную игру и быть умными. Нам нужно создать связь между всеми игроками, чтобы пройти дальше», – сказал Алвес.

Поединок «ПСЖ» – «Реал» состоится 6 марта и начнется в 22:45 по московскому времени.