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    «Зенит» вышел на пятую строчку по ничьим в чемпионатах России

    В рамках 21-го тура российской Премьер-лиги «Зенит» на своем поле принимал «Амкар». Встреча завершилась со счетом 0:0. После этой игры сине-бело-голубые делят 3-5 строчку турнирной таблицы со «Спартаком» и ЦСКА с 38-ю очками, а гости располагаются на 14-й позиции, набрав 22 балла.

    Всего «Зенит» провел 703 матча в чемпионатах России на сегодняшний день, а данная ничья – стала для команды из Санкт-Петербурга уже 200-й. По данному показателю «Зенит» идет на пятом месте.

    Ранее данную отметку достигли «Локомотив» (221 ничья), «Динамо» (219), «Ростов» (213) и «Крылья Советов» (209).

    Источник: Бомбардир.ру

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    05.03.2018 09:04
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    Комментарии6
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      Рейтинг: +3939

      Zenmaster 5 марта 2018, 14:19

      И что ?

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +17366

      Garrincha58 5 марта 2018, 13:31

      ни себе не людям

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +6309

      порт 5 марта 2018, 11:07

      Мастера,вашу мать.

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +36139

      OfaZavr 5 марта 2018, 10:48

      скоро уже Крылья по ничьим догонят а в следующем сезоне и до Локо недалеко останется))

      0
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    • ...
      Рейтинг: +1351

      15112007 5 марта 2018, 09:18

      Победы ещё наверстает

      0
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    • ...
      Рейтинг: +3359

      Шумаххер 5 марта 2018, 09:16

      И здесь не первые )

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