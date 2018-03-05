«Зенит» вышел на пятую строчку по ничьим в чемпионатах России

В рамках 21-го тура российской Премьер-лиги «Зенит» на своем поле принимал «Амкар». Встреча завершилась со счетом 0:0. После этой игры сине-бело-голубые делят 3-5 строчку турнирной таблицы со «Спартаком» и ЦСКА с 38-ю очками, а гости располагаются на 14-й позиции, набрав 22 балла.

Всего «Зенит» провел 703 матча в чемпионатах России на сегодняшний день, а данная ничья – стала для команды из Санкт-Петербурга уже 200-й. По данному показателю «Зенит» идет на пятом месте.

Ранее данную отметку достигли «Локомотив» (221 ничья), «Динамо» (219), «Ростов» (213) и «Крылья Советов» (209).