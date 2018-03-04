Депутат Госдумы: «Не показывать матч «Локомотива» со «Спартаком» – кощунство по отношению ко всем болельщикам»

Вице-спикер Госдумы Игорь Лебедев поделился наблюдениями от просмотра матча 21-го тура чемпионата России между «Локомотивом» и «Спартаком» (0:0).

«Счет абсолютно по игре, а самое главное – по погоде. Как болельщик «Локомотива» хочу сказать спасибо команде за самоотдачу. И отдельное спасибо хочу сказать защитнику Соломону Кверквелии, который в такую ужасную зимнюю погоду вышел играть в майке с коротким рукавом, дав понять, что защита «Локомотива» не боится ни соперников, ни даже погоды.

Единственный минус этого матча, который не относится ни к футболистам, ни к болельщикам, это то, что центральные каналы игру не показывали. Мы говорим, что надо делать спорт популярным в нашей стране, у нас скоро чемпионат мира. Не показывать такую игру – кощунство по отношению ко всем болельщикам в нашей стране. Это только вредит развитию футбола. «Зенит» — «Амкар» у людей есть возможность смотреть, а «Локомотив» — «Спартак» — нет. Я ничего не имею против питерского клуба, его тоже надо показывать по центральным каналам, как и «Спартак», «Локомотив», ЦСКА и других», — сказал Лебедев.