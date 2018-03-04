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  • Депутат Госдумы: «Не показывать матч «Локомотива» со «Спартаком» – кощунство по отношению ко всем болельщикам»

Депутат Госдумы: «Не показывать матч «Локомотива» со «Спартаком» – кощунство по отношению ко всем болельщикам»

4 марта 2018, 23:52
27

Вице-спикер Госдумы Игорь Лебедев поделился наблюдениями от просмотра матча 21-го тура чемпионата России между «Локомотивом» и «Спартаком» (0:0).

«Счет абсолютно по игре, а самое главное – по погоде. Как болельщик «Локомотива» хочу сказать спасибо команде за самоотдачу. И отдельное спасибо хочу сказать защитнику Соломону Кверквелии, который в такую ужасную зимнюю погоду вышел играть в майке с коротким рукавом, дав понять, что защита «Локомотива» не боится ни соперников, ни даже погоды.

Единственный минус этого матча, который не относится ни к футболистам, ни к болельщикам, это то, что центральные каналы игру не показывали. Мы говорим, что надо делать спорт популярным в нашей стране, у нас скоро чемпионат мира. Не показывать такую игру – кощунство по отношению ко всем болельщикам в нашей стране. Это только вредит развитию футбола. «Зенит» — «Амкар» у людей есть возможность смотреть, а «Локомотив» — «Спартак» — нет. Я ничего не имею против питерского клуба, его тоже надо показывать по центральным каналам, как и «Спартак», «Локомотив», ЦСКА и других», — сказал Лебедев.

Источник: Чемпионат.ком
Россия. Премьер-лига Локомотив Спартак Лебедев Игорь
Комментарии (27)
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Sergh4
1520197611
Хоть бы кто дрюкнул за это руководство Матч ТВ! Совсем одурели не показывать центральный матч второй половины чемпионата!!!
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petrucho-spb
1520198188
Вообще скучный тур получился.Только Краснодар и Ростов играли.
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insider_retro
1520198534
Это не кощунство... Это оголтелая жажда нарыть денег в любом деле... Особенно отвратительна позиция спортивного канала, созданного и предназначенного для популяризации спорта за государственные деньги... А задуманный просмотр в инете после регистрации тупо не пошёл технически... Везде хапуги, бездари и технические посредственности...
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prezent2017
1520201139
А я бы свиней не показывал вообще. Играют плохо, одно расстройство болелам. Да и болелы не лучше этого депутата Госдумы и его папаши. Грязь уличная. Вот у Зенита болелы нормальные, уровня ВВП, потому его и показывают.
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acer2003
1520201424
В точку !!!!
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sevsor
1520201609
"Странности" на "Матч ТВ" стали замечаться после назначения директором канала. не имеющей отношения к спорту шоу-"бизнесменши"...комментаторы, эксперты сбегают, какие-то слухи о распрях, показывают второстепенные соревнования вместо центральных матчей...наверное это совпадение и только мне одному это кажется...
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Almazovich
1520204546
Согласен! Лидеров Чемпионата надо показывать по центральным каналам! и популяризировать футбол!
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КЭТиК
1520217149
Наказать примерно руководителя канала, что бы думал о народе.
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AlfavitЪ
1520221389
Еще один праздник, которого все так долго ждали, обгажен погодой и телевизионщиками.
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Диктор
1520221927
Спасибо нашему правительству за такой канал как Матч-ТВ ,он хоть есть но ничего толкового не показывает.
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