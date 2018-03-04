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    Депутат Госдумы: «Не показывать матч «Локомотива» со «Спартаком» – кощунство по отношению ко всем болельщикам»

    Вице-спикер Госдумы Игорь Лебедев поделился наблюдениями от просмотра матча 21-го тура чемпионата России между «Локомотивом» и «Спартаком» (0:0).

    «Счет абсолютно по игре, а самое главное – по погоде. Как болельщик «Локомотива» хочу сказать спасибо команде за самоотдачу. И отдельное спасибо хочу сказать защитнику Соломону Кверквелии, который в такую ужасную зимнюю погоду вышел играть в майке с коротким рукавом, дав понять, что защита «Локомотива» не боится ни соперников, ни даже погоды.

    Единственный минус этого матча, который не относится ни к футболистам, ни к болельщикам, это то, что центральные каналы игру не показывали. Мы говорим, что надо делать спорт популярным в нашей стране, у нас скоро чемпионат мира. Не показывать такую игру – кощунство по отношению ко всем болельщикам в нашей стране. Это только вредит развитию футбола. «Зенит» — «Амкар» у людей есть возможность смотреть, а «Локомотив» — «Спартак» — нет. Я ничего не имею против питерского клуба, его тоже надо показывать по центральным каналам, как и «Спартак», «Локомотив», ЦСКА и других», — сказал Лебедев.

    Источник: Чемпионат.ком

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    04.03.2018 23:52
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    Комментарии27
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      Рейтинг: +301

      23igkra 5 марта 2018, 11:42

      На Матче решили взять с людей денег за подписку на канал и показать им два часа снегопада.

      2
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      Рейтинг: +4173

      мы_не_рабы 5 марта 2018, 11:32

      Если МатчТВ хочет собирать деньги за футбольные трансляции, то пусть становится частным каналом. Надо лишать бюджетных денег. А то Канделаки, как ласковый телёнок, вернее тёлка, пытается у двух маток сосать. Только все эти движения - перед выборами. Поговорят и забудут.

      3
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      Рейтинг: +36139

      OfaZavr 5 марта 2018, 10:07

      а вот канал взял политику враз поменял и им по барабану на мнение зрителей.

      2
      Ответить
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      Рейтинг: +100699

      zigbert 5 марта 2018, 10:01

      Руководители Матч тв ,ничего от этого не потеряли,у них свои,. далеко идущие планы.

      3
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      Рейтинг: +317

      Дед Сергей 5 марта 2018, 08:55

      Минус матча в том, что федерация футбола решает любые вопросы кроме вопросов связанных с популяризацией футбола. Матч так и не увидел. Разочарован. Хотелось бы увидеть реакцию на этот бардак всероссийского объединения болельщиков.

      2
      Ответить
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      Рейтинг: +25927

      vladimir-7 5 марта 2018, 08:37

      Правительство и Государственная Дума должны при рассмотрении и обсуждении
      бюджета наказывать количеством, выделяемых из бюджета денег, телеканалы,
      которые не показывают центральные футбольные матчи или закрыть этот канал,
      вообще и открыть спортивный канал, с работающими в нем специалистами. И ещё, хотел бы отметит, что на канале Матч-ТВ не стали работать такие специалисты как В.Г.Карпин, А. Кержаков и другие, а также комментаторы и
      обозреватели. В чём кроется причина?

      2
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      Рейтинг: +543

      vsolon 5 марта 2018, 08:12

      матч тв пора пора разгрузить зарплатную ведомость....они там охренели от дармовщины

      1
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      Рейтинг: +6307

      Добрый Бобер 5 марта 2018, 06:59

      БАБЛО! Популяризация спорта, болельщики... Всё это не важно. ТОЛЬКО БАБЛО.

      0
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      Рейтинг: +7038

      Диктор 5 марта 2018, 06:52

      Спасибо нашему правительству за такой канал как Матч-ТВ ,он хоть есть но ничего толкового не показывает.

      4
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      Рейтинг: +1309

      AlfavitЪ 5 марта 2018, 06:43

      Еще один праздник, которого все так долго ждали, обгажен погодой и телевизионщиками.

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