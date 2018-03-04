Семин: «Ари? Я выпущу его, он получит травму и потеряем его до конца сезона»

Главный тренер «Локомотива» Юрий Семин после матча 21-го тура РФПЛ против «Спартака» (0:0) рассказал, почему на поле не появился форвард Ари.
«Зачем я буду на одну минуту рисковать Ари? У нас еще девять игр, Лига Европы. Зачем? Я выпущу Ари, он получит травму и потеряем его до конца сезона. То же самое, как и по ситуации с Фарфаном. Его можно было выпустить на матч с инъекциями, обезболить. Но у нас же еще девять игр. Сезон продолжается, еще ничего не закончилось», – приводит слова Семина корреспондент «Бомбардира» Александр Плеханов.
«Локомотив» и «Спартак» сыграли матч за чемпионство. Или это была халтура?
Источник: Бомбардир.ру