Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    Семин: «Ари? Я выпущу его, он получит травму и потеряем его до конца сезона»

    Главный тренер «Локомотива» Юрий Семин после матча 21-го тура РФПЛ против «Спартака» (0:0) рассказал, почему на поле не появился форвард Ари.

    «Зачем я буду на одну минуту рисковать Ари? У нас еще девять игр, Лига Европы. Зачем? Я выпущу Ари, он получит травму и потеряем его до конца сезона. То же самое, как и по ситуации с Фарфаном. Его можно было выпустить на матч с инъекциями, обезболить. Но у нас же еще девять игр. Сезон продолжается, еще ничего не закончилось», – приводит слова Семина корреспондент «Бомбардира» Александр Плеханов.

    «Локомотив» и «Спартак» сыграли матч за чемпионство. Или это была халтура?

    Источник: Бомбардир.ру

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    04.03.2018 19:39
    Рекомендуем
    Комментарии7
    ...
    • ...
      Рейтинг: +2812

      Бугимен 5 марта 2018, 02:05

      НАДО БЫЛО БЫ, ЭТОГО КЛОУНА ВЫПУСТИТЬ!

      -1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +3459

      Отчаянный Пердун 4 марта 2018, 20:31

      Сёмин красавчик. Лучше потерять в зрелищности одной игре, но не потерять игроков.

      4
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +4025

      raritet 4 марта 2018, 20:08

      Золотой тренер!

      3
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1904

      Artemka69 4 марта 2018, 19:50

      И снова пишут что слова Карреры!)))А интервью вроде Сёмин давал)))

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +1285

      Pro100Kid > Artemka69 4 марта 2018, 19:56

      Лучше бы нажал Ctrl+Enter и помог редакторам. Все у нас только критиковать горазды...

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +1904

      Artemka69 > Pro100Kid 4 марта 2018, 20:11

      Нет у меня на планшете Ctrl+Enter!!

      1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +3459

      Отчаянный Пердун > Artemka69 4 марта 2018, 20:29

      Так надо дополнительно прикупить))

      1
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11