Каррера: «Не думаю, что перенос матча Кубка повлиял на настроение команды»

Главный тренер «Спартака» Массимо Каррера поделился мыслями перед матчем с «Локомотивом» в рамках 21 тура чемпионата России.

«Не думаю, что перенос матча с «Крыльями» повлиял на настроение команды. Команда была готова играть, но не думаю, что это как-то повлияло.

Безусловно, будет сложный матч для обеих команд, но мы должны бороться за каждый мяч. Матч длится 90 минут, и мы будем делать всe, чтобы выиграть.

Ханни остался в запасе? Мы сделали этот выбор, а по ходу матча будем смотреть, что происходит», – сказал итальянец.

Игра начнется через две минуты. «Бомбардир» проведет текстовую онлайн-трансляцию.