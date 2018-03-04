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    Каррера: «Не думаю, что перенос матча Кубка повлиял на настроение команды»

    Главный тренер «Спартака» Массимо Каррера поделился мыслями перед матчем с «Локомотивом» в рамках 21 тура чемпионата России.

    «Не думаю, что перенос матча с «Крыльями» повлиял на настроение команды. Команда была готова играть, но не думаю, что это как-то повлияло.

    Безусловно, будет сложный матч для обеих команд, но мы должны бороться за каждый мяч. Матч длится 90 минут, и мы будем делать всe, чтобы выиграть.

    Ханни остался в запасе? Мы сделали этот выбор, а по ходу матча будем смотреть, что происходит», – сказал итальянец.

    Игра начнется через две минуты. «Бомбардир» проведет текстовую онлайн-трансляцию.

    Источник: Чемпионат.ком

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    04.03.2018 16:28
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +7816

      BarStep 4 марта 2018, 17:40

      Лукавит парень... Ну в принципе как всегда...

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