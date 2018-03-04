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  • Бывший арбитр ФИФА – о судье матча «Зенита» с «Амкаром»: «На таких людях держится вся Россия»

Бывший арбитр ФИФА – о судье матча «Зенита» с «Амкаром»: «На таких людях держится вся Россия»

4 марта 2018, 09:06
33

Бывший арбитр ФИФА Сергей Хусаинов прокомментировал работу судьи Владимира Сельдякова в матче 21-го тура чемпионата России между «Зенитом» и «Амкаром» (0:0).

Напомним, ранее главный тренер петербуржцев Роберто Манчини высказал свое недовольство судейством.

«Матч был несложным для судейства — не было никаких трудностей в применении каких-то офсайдных ловушек, тактических схем, неожиданных действий со стороны футболистов. Все было прекрасно и из-за качественного выбора позиции арбитром. Судья прекрасно видел все нарушения, поддерживал темп игры. Те решения, которые он принимал, — абсолютно справедливые.

Нужно отметить мужество и силу характера Сельдякова. Я знаю, что он не последний человек в МЧС, но на таких, как он, держится не только судейский корпус, но и вся Россия. Проявление этого характера, когда «Зенит» играет дома, — наиболее слабое место судейского корпуса. Нелицеприятные действия со стороны игроков питерцев позволяют мне судить, что в предыдущих матчах арбитры позволяли им слишком много. Допускаю, что будут звонки по поводу запрета Сельдякову судить «Зенит».

Я согласен с Манчини, что арбитр был лучшим. По сравнению с футболистами, он выполнял свои обязанности хорошо. А если это сказано с иронией, то есть дисциплинарный комитет. Если бы у арбитров была такая же возможность комментировать работу тренеров, то много иронично хорошего было бы сказано и в адрес Манчини», — сказал Хусаинов.

Манчини: «Матч с «Амкаром»? Арбитр – лучший! Может, лучший в мире»

Источник: Чемпионат.ком
Россия. Премьер-лига Зенит Амкар-Пермь Манчини Роберто Сельдяков Владимир
Комментарии (33)
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Старина Хэнк
1520144344
Молодца сказал! Все по делу!
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СОКОЛ САРАТОВ
1520144597
да чего на судью валить самим надо забивать
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Пестрый
1520146590
Побольше бы таких судей!!
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жеха87
1520146801
Я болельщик зенита но такой игры как показывает команда в последних 6-7 матчях не припомню! Амкар,селтик,анжи,локо,спартак,терек и тд! Это не игра это возня! Задвинуть Шатова и взять Оздоева сверх дебилизм! Легче жиркова в центре наиграть будет не хуже! Кокорин никакой! Дрюсси то же! Да и Манчини не о чем! Сольем Лейпцигу и уволять болонку!
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GoLenaStop
1520147823
Судья -отлично! Амкар - отлично! Зенит - неуд! С такой сопливой игрой и такими фанатомасами - в Сомали!
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vaenruk
1520148010
Это на таких то ******* страна держится?
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Zenmaster
1520148013
Не смешите меня , Ху..саинова слушать -- себя не уважать ! Игры в Еврокубках у Зенита -- минимум жёлтых и без удалений ! Сельдюк с первых минут дал понять Амкару , что он их парень -- там где жёлтая -- он им только пальчиком грозит и т.д. ! Ху..ня это , а не судейство ! Будут не звонки , а официальное обращение -- Сельдюк не должен обслуживать матчи с участием Зенита !!! -- пусть сначала с правилами футбола ознакомится !!! Игра была убита -- героем МЧС !!!
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SPACE TRUCKIN
1520150461
Зенит таким составом должен выносить Амкар и вдевятером - нашли опять крайнего-судью...у зенитовцев,ощущение,мотивация есть только в играх ЛЕ - так это вопросы прежде всего к Манчини...
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GoldPlayFIFARus9
1520152457
От того и проблемы,эти коррумпированные твари всегда будут топить команду,неугодной нашей столице. Но они забывают, Москва - это не Россия. И рано или поздно,вся эта правящая верхушка когда-нибудь падёт,и таких крыс как г-н Сельдяков будет сидеть за решёткой
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VSt
1520152637
Замечательно сказал Хусаинов. Особенно, про то, как было бы весело. если бы судьи высказывались в адрес тренеров. Судье респект и уважуха.
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