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    Бывший арбитр ФИФА – о судье матча «Зенита» с «Амкаром»: «На таких людях держится вся Россия»

    Бывший арбитр ФИФА Сергей Хусаинов прокомментировал работу судьи Владимира Сельдякова в матче 21-го тура чемпионата России между «Зенитом» и «Амкаром» (0:0).

    Напомним, ранее главный тренер петербуржцев Роберто Манчини высказал свое недовольство судейством.

    «Матч был несложным для судейства — не было никаких трудностей в применении каких-то офсайдных ловушек, тактических схем, неожиданных действий со стороны футболистов. Все было прекрасно и из-за качественного выбора позиции арбитром. Судья прекрасно видел все нарушения, поддерживал темп игры. Те решения, которые он принимал, — абсолютно справедливые.

    Нужно отметить мужество и силу характера Сельдякова. Я знаю, что он не последний человек в МЧС, но на таких, как он, держится не только судейский корпус, но и вся Россия. Проявление этого характера, когда «Зенит» играет дома, — наиболее слабое место судейского корпуса. Нелицеприятные действия со стороны игроков питерцев позволяют мне судить, что в предыдущих матчах арбитры позволяли им слишком много. Допускаю, что будут звонки по поводу запрета Сельдякову судить «Зенит».

    Я согласен с Манчини, что арбитр был лучшим. По сравнению с футболистами, он выполнял свои обязанности хорошо. А если это сказано с иронией, то есть дисциплинарный комитет. Если бы у арбитров была такая же возможность комментировать работу тренеров, то много иронично хорошего было бы сказано и в адрес Манчини», — сказал Хусаинов.

    Манчини: «Матч с «Амкаром»? Арбитр – лучший! Может, лучший в мире»

    Источник: Чемпионат.ком

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    04.03.2018 09:06
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    Комментарии33
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      Рейтинг: +272

      Inks 5 марта 2018, 14:01

      Любое судейское решение против Зенита (даже самое несправедливое) всегда будет поддержано футбольной общественностью, никакой объективности никогда не было и не будет. Такая, к сожалению, действительность

      0
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      Рейтинг: -546

      massaboss 4 марта 2018, 16:02

      Московская блевотина.

      3
      Ответить
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      Рейтинг: +583

      MURAD F. A. 4 марта 2018, 15:27

      Манчини должен сказать спасибо Сельдякову, что не прекратил матч и за одну очко, а ведь мог при таком хамстве "болельщиков" зенита.

      -2
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      Рейтинг: +157

      Геннадьич 4 марта 2018, 14:15

      Сельдякову -5,а Маньке-2. Кришито приучился брать судей на испуг,но вчера номер не прошел.Минус Сельдякову за то,что не прервал матч после файера и зажигалок,хотя уже собирался.

      0
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      Рейтинг: +100699

      zigbert 4 марта 2018, 13:46

      Тут дело совсем не в судье.

      1
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      Рейтинг: +4

      Igor52 4 марта 2018, 12:59

      Сельдяков -красава!Все грамотно отсудил!Никаких претензий быть не может!

      -1
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      Рейтинг: +1426

      VSt 4 марта 2018, 11:37

      Замечательно сказал Хусаинов. Особенно, про то, как было бы весело. если бы судьи высказывались в адрес тренеров.
      Судье респект и уважуха.

      6
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      Рейтинг: +6011

      GoldPlayFIFARus9 4 марта 2018, 11:34

      Комментарий скрыт из-за низкого рейтинга. Показать

      От того и проблемы,эти коррумпированные твари всегда будут топить команду,неугодной нашей столице. Но они забывают, Москва - это не Россия. И рано или поздно,вся эта правящая верхушка когда-нибудь падёт,и таких крыс как г-н Сельдяков будет сидеть за решёткой

      -9
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      Рейтинг: +102

      Shogun > GoldPlayFIFARus9 4 марта 2018, 12:03

      Да стени ты уже свое тупое е...ало, обосрались вы по полной, а судья мужик, что не продался и идите тренируйтесь мешки, скупили половину состава сборной, да аргентинская там же, а играть как не могли так и не можете, а только судей покупать удел и бардак устраивать на трибуне

      11
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      Рейтинг: +460

      зенит ничто > GoldPlayFIFARus9 4 марта 2018, 13:06

      не судили в пользу зенита?понятно!вам нравится когда его за уши тянут!

      -3
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      Рейтинг: +3939

      Zenmaster > зенит ничто 4 марта 2018, 14:32

      Тебе пятачок про уши как не знать -- ибо они у мясных от Чебурашки !!!

      2
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      Рейтинг: +60

      pul 4 марта 2018, 11:33

      судье +++

      1
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      Рейтинг: +5464

      SPACE TRUCKIN 4 марта 2018, 11:01

      Зенит таким составом должен выносить Амкар и вдевятером - нашли опять крайнего-судью...у зенитовцев,ощущение,мотивация есть только в играх ЛЕ - так это вопросы прежде всего к Манчини...

      9
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      Рейтинг: +101

      Stalin XP > SPACE TRUCKIN 4 марта 2018, 11:29

      Комментарий скрыт из-за низкого рейтинга. Показать

      +1. К проигрышу выродков в сине-бело-голубой форме (Зенитом я их назвать не могу) судья не имеет никакого отношения. Просрали сами.
      Но вот судья олень редкостный. Амкар косил и затягивал игру феерически, а Сельдяков не смог это остановить. По большому счёту, Рязанцеву надо было показывать жёлтую за нырок ещё в самом начале матча и задушить попытки придуриваться в самом начале.
      Но, повторюсь, всё это никак не оправдывает стадо, по ошибке называемое Зенитом.

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      Рейтинг: +3939

      Zenmaster > Stalin XP 4 марта 2018, 14:36

      Так о своём клубе ??? Или ты засланный ???

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