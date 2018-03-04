Бывший арбитр ФИФА – о судье матча «Зенита» с «Амкаром»: «На таких людях держится вся Россия»

Бывший арбитр ФИФА Сергей Хусаинов прокомментировал работу судьи Владимира Сельдякова в матче 21-го тура чемпионата России между «Зенитом» и «Амкаром» (0:0).

Напомним, ранее главный тренер петербуржцев Роберто Манчини высказал свое недовольство судейством.

«Матч был несложным для судейства — не было никаких трудностей в применении каких-то офсайдных ловушек, тактических схем, неожиданных действий со стороны футболистов. Все было прекрасно и из-за качественного выбора позиции арбитром. Судья прекрасно видел все нарушения, поддерживал темп игры. Те решения, которые он принимал, — абсолютно справедливые.

Нужно отметить мужество и силу характера Сельдякова. Я знаю, что он не последний человек в МЧС, но на таких, как он, держится не только судейский корпус, но и вся Россия. Проявление этого характера, когда «Зенит» играет дома, — наиболее слабое место судейского корпуса. Нелицеприятные действия со стороны игроков питерцев позволяют мне судить, что в предыдущих матчах арбитры позволяли им слишком много. Допускаю, что будут звонки по поводу запрета Сельдякову судить «Зенит».

Я согласен с Манчини, что арбитр был лучшим. По сравнению с футболистами, он выполнял свои обязанности хорошо. А если это сказано с иронией, то есть дисциплинарный комитет. Если бы у арбитров была такая же возможность комментировать работу тренеров, то много иронично хорошего было бы сказано и в адрес Манчини», — сказал Хусаинов.

Манчини: «Матч с «Амкаром»? Арбитр – лучший! Может, лучший в мире»