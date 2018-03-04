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    Шатов: «Я хотел прийти именно в «Краснодар»

    Полузащитник «Краснодара» Олег Шатов поделился впечатлениями от дебюта за новую команду в матче 21-го тура РФПЛ против «Ростова» (3:1).

    Напомним, что 27-летний россиянин перешел в стан «быков» этой зимой на правах аренды из «Зенита».

    «Я счастлив тогда, когда играю. Я – футболист, это моя профессия. Конечно, когда я нахожусь на замене или по каким-то другим причинам не выхожу на поле, меня это злит, мне это не нравится, и неважно, какая это команда – «Урал», «Анжи», «Зенит», «Краснодар». Просто если я играю, получаю место в стартовом составе, то я счастлив. А если нахожусь на замене, как уже сказал, по каким-то причинам не попадаю в состав или даже в заявку, то это меня злит и расстраивает. Но я никогда не опускал руки, знал, что у меня все получится.

    Я хотел прийти именно в «Краснодар». Мое шестое чувство подсказало, что именно здесь я – как многие говорят, но мне не нравится это слово – реанимирую свою карьеру. Хотя я никуда не пропадал, я был все тем же Олегом Шатовым, просто я такой футболист, которому нужно немножко доверия, времени. Я полностью уверен в своих силах, в партнерах, поэтому все получится», – сказал Шатов.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    04.03.2018 07:23
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    Комментарии10
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      Рейтинг: +1756

      за ЦСКА с 1980г 4 марта 2018, 15:52

      Лет 5 назад говорил,что мечтал играть в ЦСКА,а оказался в Анжи что ли.. Прости утка!

      0
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      Рейтинг: -2

      kurilov 4 марта 2018, 13:14

      Краснодар лишний раз показывает что у нас нет хороших тренеров Лаборде ты круче Феди Смолова но тебя надочуть направить

      0
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      Рейтинг: -2

      kurilov 4 марта 2018, 13:07

      Bravo

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +4934

      polt 4 марта 2018, 11:46

      Вчера даже блеск в глазах был виден... Удачи!

      0
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      Рейтинг: +583

      MURAD F. A. 4 марта 2018, 09:56

      удачи Шатову и КРАСНАДАРУ!!!!!!!!!!!!!!!!!

      0
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      Рейтинг: +2812

      Бугимен 4 марта 2018, 09:18

      УДАЧИ ОЛЕГ! КРАСНОДАР ЭТО НЕ ЗЕНИТ, ТУТ ТЕБЯ БУДУТ ЦЕНИТЬ!

      0
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      Рейтинг: +691

      retiremen 4 марта 2018, 08:23

      Все будет у него хорошо. Он попал в хорошую компанию. Да и судя по реакции стадиона, болельщики его тоже приняли хорошо.

      2
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      Рейтинг: +1110

      ДАША Д 4 марта 2018, 07:54

      Началось все хорошо.

      1
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      Рейтинг: +6941

      mamba9090909 4 марта 2018, 07:29

      Ну да, всю жизнь мечтал, и наконец то дошёл.

      1
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      Рейтинг: +4350

      3a zenit > mamba9090909 4 марта 2018, 10:27

      жить не мог,а когда зарплату в Зените получал аж плакал диким воплем что не в Краснодаре заработал её.В лубом случае удачи ему в аренде и попасть в сборную.

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