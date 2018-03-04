Шатов: «Я хотел прийти именно в «Краснодар»

Полузащитник «Краснодара» Олег Шатов поделился впечатлениями от дебюта за новую команду в матче 21-го тура РФПЛ против «Ростова» (3:1).

Напомним, что 27-летний россиянин перешел в стан «быков» этой зимой на правах аренды из «Зенита».

«Я счастлив тогда, когда играю. Я – футболист, это моя профессия. Конечно, когда я нахожусь на замене или по каким-то другим причинам не выхожу на поле, меня это злит, мне это не нравится, и неважно, какая это команда – «Урал», «Анжи», «Зенит», «Краснодар». Просто если я играю, получаю место в стартовом составе, то я счастлив. А если нахожусь на замене, как уже сказал, по каким-то причинам не попадаю в состав или даже в заявку, то это меня злит и расстраивает. Но я никогда не опускал руки, знал, что у меня все получится.

Я хотел прийти именно в «Краснодар». Мое шестое чувство подсказало, что именно здесь я – как многие говорят, но мне не нравится это слово – реанимирую свою карьеру. Хотя я никуда не пропадал, я был все тем же Олегом Шатовым, просто я такой футболист, которому нужно немножко доверия, времени. Я полностью уверен в своих силах, в партнерах, поэтому все получится», – сказал Шатов.