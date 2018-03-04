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Шатов: «Я хотел прийти именно в «Краснодар»

4 марта 2018, 07:23
10

Полузащитник «Краснодара» Олег Шатов поделился впечатлениями от дебюта за новую команду в матче 21-го тура РФПЛ против «Ростова» (3:1).

Напомним, что 27-летний россиянин перешел в стан «быков» этой зимой на правах аренды из «Зенита».

«Я счастлив тогда, когда играю. Я – футболист, это моя профессия. Конечно, когда я нахожусь на замене или по каким-то другим причинам не выхожу на поле, меня это злит, мне это не нравится, и неважно, какая это команда – «Урал», «Анжи», «Зенит», «Краснодар». Просто если я играю, получаю место в стартовом составе, то я счастлив. А если нахожусь на замене, как уже сказал, по каким-то причинам не попадаю в состав или даже в заявку, то это меня злит и расстраивает. Но я никогда не опускал руки, знал, что у меня все получится.

Я хотел прийти именно в «Краснодар». Мое шестое чувство подсказало, что именно здесь я – как многие говорят, но мне не нравится это слово – реанимирую свою карьеру. Хотя я никуда не пропадал, я был все тем же Олегом Шатовым, просто я такой футболист, которому нужно немножко доверия, времени. Я полностью уверен в своих силах, в партнерах, поэтому все получится», – сказал Шатов.

Источник: «Спорт-Экспресс»
Россия. Премьер-лига Краснодар Шатов Олег
Комментарии (10)
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mamba9090909
1520137747
Ну да, всю жизнь мечтал, и наконец то дошёл.
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ДАША Д
1520139264
Началось все хорошо.
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retiremen
1520140987
Все будет у него хорошо. Он попал в хорошую компанию. Да и судя по реакции стадиона, болельщики его тоже приняли хорошо.
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Бугимен
1520144284
УДАЧИ ОЛЕГ! КРАСНОДАР ЭТО НЕ ЗЕНИТ, ТУТ ТЕБЯ БУДУТ ЦЕНИТЬ!
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MURAD F. A.
1520146567
удачи Шатову и КРАСНАДАРУ!!!!!!!!!!!!!!!!!
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polt
1520153163
Вчера даже блеск в глазах был виден... Удачи!
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kurilov
1520158030
Bravo
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kurilov
1520158452
Краснодар лишний раз показывает что у нас нет хороших тренеров Лаборде ты круче Феди Смолова но тебя надочуть направить
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за ЦСКА с 1980г
1520167948
Лет 5 назад говорил,что мечтал играть в ЦСКА,а оказался в Анжи что ли.. Прости утка!
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