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  • Каррера: «На данный момент «Локомотив» доказал, что он сильнее «Спартака». Но я знаю, что нам нужно для победы завтра»

Каррера: «На данный момент «Локомотив» доказал, что он сильнее «Спартака». Но я знаю, что нам нужно для победы завтра»

3 марта 2018, 18:34
19

Главный тренер «Спартака» Массимо Каррера назвал «Локомотив» фаворитом в борьбе за чемпионство. Итальянский специалист заявил, что завтрашний матч с железнодорожниками в 21-м туре РФПЛ очень важен для красно-белых, и он знает, что нужно сделать для победы.

«Да, у них на восемь очков больше. На данный момент они доказали, что они сильнее нас. Они фавориты в борьбе за чемпионство. «Локомотив» – это команда которую надо побеждать. И «Локомотив» доказывает, что этот клуб в той же весовой категории, что и «Зенит», ЦСКА и «Спартак». Не просто так они первые в турнирной таблице.

Безусловно, для нас это очень важный матч. Мы должны постараться сократить разрыв от «Локомотива». Я знаю, что нам нужно, чтобы это сделать. Я смотрю в свой огород, а не в чужой», – сказал Каррера.

Поединок «Локомотив» – «Спартак» состоится в воскресенье, 4 марта, и начнется в 16:30 по московскому времени.

Источник: Чемпионат.ком
Россия. Премьер-лига Локомотив Спартак Каррера Массимо
Комментарии (19)
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DOCTOR PENALTY
1520091622
Массимо, если знаешь, побеждай, мы поддержим. Вперёд Спартак!!!
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anri1703
1520092118
надеюсь завтра матч огонь будет ))
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Eddyson
1520092976
Главное Самедова успеть заменить до того, как он нырять начнёт)) Не подведите, ребятки!
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Диктор
1520093111
Вот и сделайте их.
Ответить
Аид666
1520093359
Вью гораздо адекватнее чем у Промеса...
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OfaZavr
1520094210
ну раз знаешь тогда вообще хорошо ждем классной игры и победного результата, вперед Спартак!
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ЮЗИК
1520094890
Докажи Массимо, а не трепись
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RedWhiteFans2
1520095276
Я очень сомневаюсь, что Каррера что то знает. Череда позорных и не очень поражений Спартака говорят об обратном. Ничья будет лучше, чем как всегда. Не опытный еще тренер-Каррера и кнут свой потерял, а по другом в нашем футболе нельзя.
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Fan Loko mik
1520098452
Ну, ну посмотрим....чего ты там придумал этакого!
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zigbert
1520158405
Хорошо если это так.
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