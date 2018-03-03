Каррера: «На данный момент «Локомотив» доказал, что он сильнее «Спартака». Но я знаю, что нам нужно для победы завтра»

Главный тренер «Спартака» Массимо Каррера назвал «Локомотив» фаворитом в борьбе за чемпионство. Итальянский специалист заявил, что завтрашний матч с железнодорожниками в 21-м туре РФПЛ очень важен для красно-белых, и он знает, что нужно сделать для победы.

«Да, у них на восемь очков больше. На данный момент они доказали, что они сильнее нас. Они фавориты в борьбе за чемпионство. «Локомотив» – это команда которую надо побеждать. И «Локомотив» доказывает, что этот клуб в той же весовой категории, что и «Зенит», ЦСКА и «Спартак». Не просто так они первые в турнирной таблице.

Безусловно, для нас это очень важный матч. Мы должны постараться сократить разрыв от «Локомотива». Я знаю, что нам нужно, чтобы это сделать. Я смотрю в свой огород, а не в чужой», – сказал Каррера.

Поединок «Локомотив» – «Спартак» состоится в воскресенье, 4 марта, и начнется в 16:30 по московскому времени.