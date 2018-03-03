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    Каррера: «На данный момент «Локомотив» доказал, что он сильнее «Спартака». Но я знаю, что нам нужно для победы завтра»

    Главный тренер «Спартака» Массимо Каррера назвал «Локомотив» фаворитом в борьбе за чемпионство. Итальянский специалист заявил, что завтрашний матч с железнодорожниками в 21-м туре РФПЛ очень важен для красно-белых, и он знает, что нужно сделать для победы.

    «Да, у них на восемь очков больше. На данный момент они доказали, что они сильнее нас. Они фавориты в борьбе за чемпионство. «Локомотив» – это команда которую надо побеждать. И «Локомотив» доказывает, что этот клуб в той же весовой категории, что и «Зенит», ЦСКА и «Спартак». Не просто так они первые в турнирной таблице.

    Безусловно, для нас это очень важный матч. Мы должны постараться сократить разрыв от «Локомотива». Я знаю, что нам нужно, чтобы это сделать. Я смотрю в свой огород, а не в чужой», – сказал Каррера.

    Поединок «Локомотив» – «Спартак» состоится в воскресенье, 4 марта, и начнется в 16:30 по московскому времени.

    Источник: Чемпионат.ком

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    03.03.2018 18:34
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    Комментарии19
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      Рейтинг: +100699

      zigbert 4 марта 2018, 13:13

      Хорошо если это так.

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +33432

      oyabun 4 марта 2018, 08:03

      Смотри, Каррера. Раз знаешь, значет обязан выиграть! В ином случае никакие оправдания приниматься не будут!

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +777

      bumer_moscow 4 марта 2018, 05:42

      да

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1814

      vitvik 3 марта 2018, 23:35

      «Локомотив» силён, как никогда! В победу «Спартака» верится с трудом. Если победа состоится, это будет Великая победа.

      2
      Ответить
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      Рейтинг: +265

      solyh-1962 3 марта 2018, 23:01

      Думаю после 1 тайма будет 0-2.

      -2
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      ...
      Рейтинг: +320

      ваавва > solyh-1962 4 марта 2018, 01:12

      Главное чтобы во втором не было 4-3:D

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +112

      kamaz89 3 марта 2018, 21:02

      Народ, 2 билета появилось лишних на восточную трибуну сектор 10!
      Отдам по номиналу!

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +3212

      Fan Loko mik 3 марта 2018, 20:34

      Ну, ну посмотрим....чего ты там придумал этакого!

      3
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      Рейтинг: +5163

      RedWhiteFans2 3 марта 2018, 19:41

      Я очень сомневаюсь, что Каррера что то знает. Череда позорных и не очень поражений Спартака говорят об обратном. Ничья будет лучше, чем как всегда. Не опытный еще тренер-Каррера и кнут свой потерял, а по другом в нашем футболе нельзя.

      2
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      ...
      Рейтинг: -527

      Dimon 007 > RedWhiteFans2 3 марта 2018, 21:57

      Не согласен с тобой!
      Он ещё после победы говорил что нужно усиление...., после первого круга говорил об этом же... а ему лапшу на уши вешали...!
      Вот что щас и происходит...


      Копает без лопаты, хотя лопату обещали..., а копать не буду, уже не скажешь-контракт...

      2
      Ответить
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      Рейтинг: +461

      ЮЗИК 3 марта 2018, 19:34

      Докажи Массимо, а не трепись

      -2
      Ответить
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      Рейтинг: +36139

      OfaZavr 3 марта 2018, 19:23

      ну раз знаешь тогда вообще хорошо ждем классной игры и победного результата, вперед Спартак!

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