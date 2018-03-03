Уткин: «Игра ЦСКА – это пытка. Смотреть на нее – ад»

Василий Уткин я тебя лично уважаю , но в данной ситуации ты не прав........Ад это смотреть на Зенит............столько денег и так сказать классных игроков...........а на выходе пока полный ноль..........а вот ЦСКА.......бойцы , нет усиления , но они умирают на поле и это должно у нормальных людей вызывать уважение........Василий ты не прав........
Известный комментатор и радиоведущий Василий Уткин высказал мнение о победе ЦСКА над «Уралом» (1:0) во встрече 21-го тура РФПЛ. По его словам, игра армейцев похожа на пытку.
«Игра ЦСКА – это пытка. Пытуемый – соперник – сдается. Смотреть на это – ад», – написал Уткин на своей странице в твиттере.
После матча с екатеринбуржцами ЦСКА вышел на второе место в турнирной таблице РФПЛ, опережая на одно очко «Зенит» и «Спартак», и на два – «Краснодар», которые проведут свои матчи тура позже.