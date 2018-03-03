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    Уткин: «Игра ЦСКА – это пытка. Смотреть на нее – ад»

    Известный комментатор и радиоведущий Василий Уткин высказал мнение о победе ЦСКА над «Уралом» (1:0) во встрече 21-го тура РФПЛ. По его словам, игра армейцев похожа на пытку.

    «Игра ЦСКА – это пытка. Пытуемый – соперник – сдается. Смотреть на это – ад», – написал Уткин на своей странице в твиттере.

    После матча с екатеринбуржцами ЦСКА вышел на второе место в турнирной таблице РФПЛ, опережая на одно очко «Зенит» и «Спартак», и на два – «Краснодар», которые проведут свои матчи тура позже.

    Источник: Twitter

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    03.03.2018 16:28
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    Комментарии23
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      Рейтинг: +627

      ВЛАДИВОСТОК 3 марта 2018, 23:18

      Василий Уткин я тебя лично уважаю , но в данной ситуации ты не прав........Ад это смотреть на Зенит............столько денег и так сказать классных игроков...........а на выходе пока полный ноль..........а вот ЦСКА.......бойцы , нет усиления , но они умирают на поле и это должно у нормальных людей вызывать уважение........Василий ты не прав........

      1
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      Рейтинг: +1588

      koli4ka 3 марта 2018, 22:05

      Этот боров ещё хрюкает в эфире,ну доколе???он будет ещё пытуемым...

      0
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      Рейтинг: +302

      mab1011 3 марта 2018, 20:20

      Смотреть на Васю не меньший ад, не доставляющий эстетического удовольствия.Тем не менее он продолжает дефилировать по телеканалам, теперь на РБК.

      3
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      Рейтинг: +2616

      yorgenbarenz 3 марта 2018, 18:56

      Картина неизвестного художника : Василий Уткин.Сошествие во Ад. Холст,масло.Безразмерно.2018 г.Теперь понятно,почему у нас много грешников. Не так уж и плохо в геенне огненной ! Сиди себе,смотри футбол. Никаких там сковородок,котлов с кипящим маслом. Попы тебе,Вася,этого не простят,ты выдал их большую тайну !)

      1
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      Рейтинг: +1713

      volfrik 3 марта 2018, 18:10

      да не понять еще в каком контексте это написано, игра так себе, но когда соперник ставит автобус, а быстрого гола нет, игра превращается в уг, что сейчас в матче зенита, кстати, тоже происходит, а вот играй они между собой....

      4
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      Рейтинг: +10484

      Bivaliy67 > volfrik 3 марта 2018, 18:47

      Как раз хотел написать: "ты её игру Зенита не видел"!)

      3
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      Рейтинг: +3459

      Отчаянный Пердун 3 марта 2018, 18:10

      О какой зрелищности он говорит? У нас команды играют в оборонительный футбол, а это убивает зрелищность. Но если бы Витиньо чаще попадал в створ ворот, то зрелищность бы возросла.

      1
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      Рейтинг: +1501

      777+ 3 марта 2018, 18:06

      Странно мне слышать речи Ваши Василий! ЦСКА сейчас играет исходя из своей "скудной" скамейки запасных и отталкиваясь от силы соперника и при этом получает нужный результат! Какой же здесь - АД? Наверно особенно тяжело приходится когда смотришь игру ЦСКА в уютной квартире на мягком диване, а если еще и с холодным пивом то это совсем АД - АДСКИЙ!!!... Не правда ли, Василий?...))))

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      Рейтинг: +2564

      атеист 3 марта 2018, 18:05

      Утка крякает, а караван идёт....

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      Рейтинг: +1768

      himik2-62 3 марта 2018, 17:51

      Очки не пахнут

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      Рейтинг: +7710

      mihail200606 3 марта 2018, 17:46

      согласен , феерии не наблюдается... на мой взгляд, и в последние годы слуцкого в цска уже наблюдалась эта скучная игра, просто на результат..
      ужасный матч в финале кубка с анжи (не помнюкакой год)... победа в чемпе , когда ростов обошли (уж лучше бы ростовчане стали чемпионами - по крайней мере на них приятнее смотреть было)..
      нос другой стороны когда нет денег на трансферы только и остается , что играть на результат любыми способами.. слуцкий это умел. и гончаренко видимо пока тоже неплохо справляется. и это подтверждает, что они неплохие тренеры. просто игроки у них посредственные

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