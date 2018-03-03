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Уткин: «Игра ЦСКА – это пытка. Смотреть на нее – ад»

3 марта 2018, 16:28
23

Известный комментатор и радиоведущий Василий Уткин высказал мнение о победе ЦСКА над «Уралом» (1:0) во встрече 21-го тура РФПЛ. По его словам, игра армейцев похожа на пытку.

«Игра ЦСКА – это пытка. Пытуемый – соперник – сдается. Смотреть на это – ад», – написал Уткин на своей странице в твиттере.

После матча с екатеринбуржцами ЦСКА вышел на второе место в турнирной таблице РФПЛ, опережая на одно очко «Зенит» и «Спартак», и на два – «Краснодар», которые проведут свои матчи тура позже.

Источник: Twitter
Россия. Премьер-лига ЦСКА Урал Уткин Василий
Комментарии (23)
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vladimir-7
1520084379
Утя, а ты не смотри, ведь ты не болеешь за ЦСКА и для тебя это не будет адом. Другое дело, для болельщиков ЦСКА, такие матчи называются "валидольными".
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Татарин за ЦСКА
1520084436
Редкий случай,когда я согласен с ним,частично,но согласен)))
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BykAs
1520084756
........ а по сути , должен с Васей согласиться. Как-то коряво мы играем. и в самоотдаче не упрекнешь. Но надежда умирает последней.
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Garrincha58
1520086998
а игра Зенита это не только пытка а настоящая катастрофа!
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Сильвербой
1520087714
А верашняя игра? А игра Зенита сейчас с Амкаром??? Может это весь наш чемпионат и есть АД???
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kanav67
1520087921
Вася, дружеский совет. Чтобы не мучится и чтобы на душе было все время радостно и весело прокручивай 3 раза в день игру Ливерпуль - Спартак. В рай точно попадешь.
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mihail200606
1520088412
согласен , феерии не наблюдается... на мой взгляд, и в последние годы слуцкого в цска уже наблюдалась эта скучная игра, просто на результат.. ужасный матч в финале кубка с анжи (не помнюкакой год)... победа в чемпе , когда ростов обошли (уж лучше бы ростовчане стали чемпионами - по крайней мере на них приятнее смотреть было).. нос другой стороны когда нет денег на трансферы только и остается , что играть на результат любыми способами.. слуцкий это умел. и гончаренко видимо пока тоже неплохо справляется. и это подтверждает, что они неплохие тренеры. просто игроки у них посредственные
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атеист
1520089548
Утка крякает, а караван идёт....
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volfrik
1520089852
да не понять еще в каком контексте это написано, игра так себе, но когда соперник ставит автобус, а быстрого гола нет, игра превращается в уг, что сейчас в матче зенита, кстати, тоже происходит, а вот играй они между собой....
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mab1011
1520097630
Смотреть на Васю не меньший ад, не доставляющий эстетического удовольствия.Тем не менее он продолжает дефилировать по телеканалам, теперь на РБК.
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