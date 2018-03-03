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  • Лебеденко: «В «Арарате» мы создали отрыв в 13 очков, а потом нам сказали, что справятся без нас»

Лебеденко: «В «Арарате» мы создали отрыв в 13 очков, а потом нам сказали, что справятся без нас»

3 марта 2018, 10:11
7

Бывший нападающий московского «Арарата» Игорь Лебеденко в интервью РИА «Воронеж» раскрыл обстоятельства ухода из клуба. Напомним, что москвичи выступают в центральной зоне ПФЛ.

– А когда переходили в «Арарат», не было ощущения, что этот проект сильно напоминает что-то из области шоу-бизнеса?

– Да у меня такие же мысли были. Есть клубы, у которых есть история, болельщики. А тут все было с чистого листа. Мы все понимали, что это может рухнуть в любой момент. Но для опытных людей это был привлекательный вариант. Ведь руководство клуба говорило о том, что хочет создавать собственную школу. И футболист, которому уже за 30, думал: «Отличный вариант, после завершения карьеры можно стать тренером клубной школы!».

Но получилось так, как получилось. Пришел новый тренерский штаб из любительской лиги, решил провести революции в футболе. Обидно, что мы создали отрыв в 13 очков, а потом нам сказали, что дальше справятся без нас. При этом отпустили не только опытных игроков, но и молодых, перспективных.

Владимир Сугробов – талантливый вратарь, он мог расти вместе с проектом. Но он уже в «Анжи». И никто не знает, что дальше будет с «Араратом». Там все время что-то происходит, нигде не видел столько командных собраний, сколько было в «Арарате» за полгода.

Источник: Бомбардир.ру
Россия. ПФЛ. Зона Центр Арарат-Армения Лебеденко Игорь
Комментарии (7)
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OfaZavr
1520062218
вообщем то сразу было понятно что этот проект ненадолго, пошумели немного и все.
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diktatop
1520064882
жемчужина сочи московская версия
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Сержтир
1520065496
А то когда с Армянскими жидами связывались не знали на что они способны, теперь узнали,урок на всю жизнь.
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Obojaemiy
1520067414
Армяне ведь!!!! Этим все сказано!
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zigbert
1520153925
Реклама была хорошая.Но это больше похоже на фирму однодневку.
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