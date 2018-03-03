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    Лебеденко: «В «Арарате» мы создали отрыв в 13 очков, а потом нам сказали, что справятся без нас»

    Бывший нападающий московского «Арарата» Игорь Лебеденко в интервью РИА «Воронеж» раскрыл обстоятельства ухода из клуба. Напомним, что москвичи выступают в центральной зоне ПФЛ.

    – А когда переходили в «Арарат», не было ощущения, что этот проект сильно напоминает что-то из области шоу-бизнеса?

    – Да у меня такие же мысли были. Есть клубы, у которых есть история, болельщики. А тут все было с чистого листа. Мы все понимали, что это может рухнуть в любой момент. Но для опытных людей это был привлекательный вариант. Ведь руководство клуба говорило о том, что хочет создавать собственную школу. И футболист, которому уже за 30, думал: «Отличный вариант, после завершения карьеры можно стать тренером клубной школы!».

    Но получилось так, как получилось. Пришел новый тренерский штаб из любительской лиги, решил провести революции в футболе. Обидно, что мы создали отрыв в 13 очков, а потом нам сказали, что дальше справятся без нас. При этом отпустили не только опытных игроков, но и молодых, перспективных.

    Владимир Сугробов – талантливый вратарь, он мог расти вместе с проектом. Но он уже в «Анжи». И никто не знает, что дальше будет с «Араратом». Там все время что-то происходит, нигде не видел столько командных собраний, сколько было в «Арарате» за полгода.

    Источник: Бомбардир.ру

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    03.03.2018 10:11
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    Комментарии7
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      Рейтинг: +100699

      zigbert 4 марта 2018, 11:58

      Реклама была хорошая.Но это больше похоже на фирму однодневку.

      1
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    • ...
      Рейтинг: +1382

      Obojaemiy 3 марта 2018, 11:56

      Армяне ведь!!!! Этим все сказано!

      -1
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      Рейтинг: +1056

      Сержтир 3 марта 2018, 11:24

      А то когда с Армянскими жидами связывались не знали на что они способны, теперь узнали,урок на всю жизнь.

      -2
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      Рейтинг: +820

      diktatop 3 марта 2018, 11:14

      жемчужина сочи московская версия

      1
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      Рейтинг: +36139

      OfaZavr 3 марта 2018, 10:30

      вообщем то сразу было понятно что этот проект ненадолго, пошумели немного и все.

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      Рейтинг: +22

      Viktor5555 > OfaZavr 25 марта 2018, 21:51

      Не знаю, как там про проект Арарат, но некоторым неучам надо пройти школу ЛИКБЕЗА, чтобы узнать, что у Армян нет жидов и потом только обсуждать про футбол...

      0
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      Рейтинг: +36139

      OfaZavr > Viktor5555 26 марта 2018, 11:04

      ты о чем каких жидов? я по моему вообще о подобном не говорил.

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