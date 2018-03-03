Лебеденко: «В «Арарате» мы создали отрыв в 13 очков, а потом нам сказали, что справятся без нас»

Бывший нападающий московского «Арарата» Игорь Лебеденко в интервью РИА «Воронеж» раскрыл обстоятельства ухода из клуба. Напомним, что москвичи выступают в центральной зоне ПФЛ.

– А когда переходили в «Арарат», не было ощущения, что этот проект сильно напоминает что-то из области шоу-бизнеса?

– Да у меня такие же мысли были. Есть клубы, у которых есть история, болельщики. А тут все было с чистого листа. Мы все понимали, что это может рухнуть в любой момент. Но для опытных людей это был привлекательный вариант. Ведь руководство клуба говорило о том, что хочет создавать собственную школу. И футболист, которому уже за 30, думал: «Отличный вариант, после завершения карьеры можно стать тренером клубной школы!».

Но получилось так, как получилось. Пришел новый тренерский штаб из любительской лиги, решил провести революции в футболе. Обидно, что мы создали отрыв в 13 очков, а потом нам сказали, что дальше справятся без нас. При этом отпустили не только опытных игроков, но и молодых, перспективных.

Владимир Сугробов – талантливый вратарь, он мог расти вместе с проектом. Но он уже в «Анжи». И никто не знает, что дальше будет с «Араратом». Там все время что-то происходит, нигде не видел столько командных собраний, сколько было в «Арарате» за полгода.