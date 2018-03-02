Бавин считает правильным свое решение уйти из ЦСКА

Полузащитник «Урала» Юрий Бавин вспомнил начало своей карьеры в ЦСКА, с которым его команде предстоит встретиться в первом матче после возобновления чемпионата России после зимней паузы.

Матч 21-го тура российской Премьер-лиги ЦСКА – «Урал» состоится в субботу, 3 марта, в 14:00 по московскому времени.

— Вы начинали свою карьеру в ЦСКА, были капитаном дублирующей команды, но в основной состав так и не пробились. Многим армейским воспитанникам также долгое время это не удавалось. Почему?

— У ЦСКА был сформировавшийся костяк, команда находилась на вершине таблицы и постоянно играла в Лиге чемпионов. Наверное, молодые футболисты на тот момент не соответствовали этому уровню. Да и финансовая стабильность тогда у клуба была серьезная. Все эти факторы сложились. Сейчас многое поменялось, играет много воспитанников. Пришел новый главный тренер, который доверяет молодым футболистам.

— В нынешнем ЦСКА вы бы могли претендовать на место в основе?

— Думаю, сейчас мог бы. Было бы реальнее конкурировать за место в основе, а в мое время в центре поля играли Роман Еременко, Бибрас Натхо, Алан Дзагоев… Сейчас больше доверяют молодым, идет значительная ротация.

— Вы были бы готовы сидеть на скамейке в ЦСКА в нынешней ситуации или считаете нынешнее развитие своей карьеры более правильным?

— Если бы я до сих пор просидел в ЦСКА, наверное, не был бы тем футболистом, которым являюсь.

— Какой момент из вашего «армейского периода» можно назвать самым удивительным?

— Наверное, это тот день, когда «Интер» тренировался у нас на Песчаной улице. Они приехали на игру Лиги чемпионов со «Спартаком» и проводили занятия на тех же синтетических полях, где мы занимались час назад. Там был фантастический состав: Луиш Фиго, Златан Ибрагимович, Хавьер Дзанетти... Каждый — звезда. Когда ты видишь всех этих ребят в метре от себя — эмоции переполняют. А вообще много детских воспоминаний: как подавал мячи или выводил игроков за руку на поле.

— Кто был самым известным игроком, которого вы в детстве выводили на поле?

— Сергей Семак. Он тогда был капитаном ФК «Москва» и играл против ЦСКА.