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  • Рейнгольд: «Можем ли мы выиграть ЧМ-2018? Какая победа? У нас нет сборной!»

Рейнгольд: «Можем ли мы выиграть ЧМ-2018? Какая победа? У нас нет сборной!»

1 марта 2018, 20:11
43

Бывший футболист московского «Спартака» Валерий Рейнгольд прокомментировал слова главного тренера сборной Ирана Карлуша Кейруша, который считает возможной победу сборной России на чемпионате мира-2018.

«Всe то, что он наговорил, – абсолютно непрофессиональное видение. Это просто издевательская издeвка. Какое первенство мира? У нас нет сборной!

Пусть Станислав Черчесов сначала обнародует, кто у него играть будет. Нет защитных позиций. За редким исключением можно набрать три-четыре человека более или менее конкурентоспособных ребят. Остальные чего? Это же первенство мира, а не проходной двор», – сказал эксперт НСН.

Чемпионат мира-2018 пройдет с 14 июня по 15 июля.

Главная проблема сборной России перед ЧМ-2018

Источник: Бомбардир.ру
Чемпионат мира Россия. Премьер-лига Россия Рейнгольд Валерий
Комментарии (43)
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lekseij2007
1519924502
Как есть сказал.
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acer2003
1519925138
Вот тут полностью поддерживаю ветерана ! Всё в точку и по делу !!! Нет Сборной и есть полутренер(
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Полная Канистра
1519925200
ОСТАЛЬНЫЕ ЧЕГО ?- остальные космонавты широкого профиля где то летают где то падают т. е. играют от настроения нет прыти
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dinar7777dinar
1519925384
все верно !! какая там у нас `сборная`.
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Полная Канистра
1519925427
дед чечес за 15 минут до начало 1й игры обнародует список игроков Это чтобы его не поносили РАНЬШЕ ВРЕМЕНИ кого набрал ты в сборную
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Munez89
1519925585
Кто нибудь, вколите деду транквилизатор!
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insider_retro
1519926068
Ну, не стоит сгущать краски! Если смотреть только на составы, титулы и статистику, то можно и на поле не выходить, а подписать протокол в подтрибунке. Турнир не взять, но в каких-то матчах вдруг срастётся удача, голы и победы!))
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Уткинсон Рыгнольд-Червяки
1519926310
Рыгнул опять, некрaсиво ни по отношению к игрокам ни по отношению к тренеру
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Zubo
1519926451
Едкий старик , однако, ну дал бы им хоть немного доверия...
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BRO_football
1519926948
Жёстко, но справедливо сказал
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