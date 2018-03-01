Рейнгольд: «Можем ли мы выиграть ЧМ-2018? Какая победа? У нас нет сборной!»

Бывший футболист московского «Спартака» Валерий Рейнгольд прокомментировал слова главного тренера сборной Ирана Карлуша Кейруша, который считает возможной победу сборной России на чемпионате мира-2018.

«Всe то, что он наговорил, – абсолютно непрофессиональное видение. Это просто издевательская издeвка. Какое первенство мира? У нас нет сборной!

Пусть Станислав Черчесов сначала обнародует, кто у него играть будет. Нет защитных позиций. За редким исключением можно набрать три-четыре человека более или менее конкурентоспособных ребят. Остальные чего? Это же первенство мира, а не проходной двор», – сказал эксперт НСН.

Чемпионат мира-2018 пройдет с 14 июня по 15 июля.

Главная проблема сборной России перед ЧМ-2018