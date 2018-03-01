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    Рейнгольд: «Можем ли мы выиграть ЧМ-2018? Какая победа? У нас нет сборной!»

    Бывший футболист московского «Спартака» Валерий Рейнгольд прокомментировал слова главного тренера сборной Ирана Карлуша Кейруша, который считает возможной победу сборной России на чемпионате мира-2018.

    «Всe то, что он наговорил, – абсолютно непрофессиональное видение. Это просто издевательская издeвка. Какое первенство мира? У нас нет сборной!

    Пусть Станислав Черчесов сначала обнародует, кто у него играть будет. Нет защитных позиций. За редким исключением можно набрать три-четыре человека более или менее конкурентоспособных ребят. Остальные чего? Это же первенство мира, а не проходной двор», – сказал эксперт НСН.

    Чемпионат мира-2018 пройдет с 14 июня по 15 июля.

    Главная проблема сборной России перед ЧМ-2018

    Источник: Бомбардир.ру

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    01.03.2018 20:11
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    Комментарии43
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      Рейтинг: +2780

      Чикомас 2 марта 2018, 12:14

      Если в сборной ждут Васина....(дай Бог ему здоровья) и надеются на Березуцких ( дай Бог им спортивного долголетия) значит с защитниками у нас очень плохо....

      3
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      Рейтинг: -262

      lekseij2007 > Чикомас 2 марта 2018, 14:23

      Саня, дело говоришь.

      -1
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      Рейтинг: +824

      dzhanavar 2 марта 2018, 10:58

      Сборная есть. Тренера нету...

      2
      Ответить
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      Рейтинг: +839

      Князев 2 марта 2018, 10:31

      Рейнгольд прав, ф Черчесову пора срочно валить из зборной

      4
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      Рейтинг: +12331

      Вомбат > Князев 2 марта 2018, 12:08

      Он и свалит, сразу после ЧМ. Но сначала как следует опозорит росфутбол.

      2
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      Рейтинг: +36139

      OfaZavr 2 марта 2018, 09:39

      полностью согласен, а Кейруш сказал просто комплименты и добрые слова ничего более.

      2
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      Рейтинг: +12331

      Вомбат > OfaZavr 2 марта 2018, 12:14

      Журналисту надо было спросить Кейруша получше, и наверняка выяснилось бы, что он не помнит ничего о результатах сборной России, не знает каков наш рейтинг в мире, не смотрел последних игр, и не знает никого из игроков сборной. Он просто сказал то, что по его мнению, было бы приятно услышать собеседнику. На мой взгляд, это не добрые слова, а элементарное неуважение ко всем нам.

      2
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      Рейтинг: +36139

      OfaZavr > Вомбат 2 марта 2018, 18:16

      может быть и так, нам остается только догадываться а что он думает на самом деле это только ему известно.

      1
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      Рейтинг: +351

      Константинн 2 марта 2018, 07:14

      Сборная как раз есть, нет команды...

      0
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      Рейтинг: +117

      Tonka88 2 марта 2018, 01:35

      Главное - Кутепова не ставить, а там и победа не за горами )

      3
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      Рейтинг: +273

      suhoffmonstro 2 марта 2018, 00:06

      Может и нет сборной, может тренер не тот .... да много чего может. Вот только выбора нет поэтому будем болеть за эту, верить в нее и надеяться на какое нибудь чудо. Кстати про сборную Хиддинка тоже сначала мало чего хорошего говорили, но всего одна игра с Голландией подарила столько позитива целой стране.

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      Рейтинг: +117

      Tonka88 > suhoffmonstro 2 марта 2018, 01:33

      прошу заметить группе игр ) с Греками, со Шведами, ну и конечно с Голландией. Не повезло нам тогда с Испанцами, два раза пришлось с чемпионами играть... А так конечно очень достойно

      3
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      Рейтинг: +100699

      zigbert 2 марта 2018, 00:02

      Иногда в его высказываниях проскакивает какая то деспотичность.

      5
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      Рейтинг: +1588

      koli4ka 1 марта 2018, 23:41

      Ну Валерун, ай да маладца, ай да правду матку резанул...

      2
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      Рейтинг: +678

      Пастырь 1 марта 2018, 22:49

      Я думаю, что все адекватные люди понимают наш уровень футбола в стране, но никто никогда публично не выскажет этого мнения, потому-что все мысли материальны. Я верю, что победы ЦСКА и ЗЕНИТА не будут единичными. Надеюсь увидеть победы и других Российских клубов и нашей СБОРНОЙ.

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