Главная проблема сборной России перед ЧМ-2018

Решения не знает даже Станислав Черчесов.

Что случилось?

Сборная России потеряла из-за травм двух центральных защитников. Георгий Джикия и Виктор Васин почти точно не успевает восстановиться к началу чемпионата мира. Под восстановлением здесь надо понимать не только начало тренировок, но и набор формы. Попасть под Салаха или Кавани в разобранном состоянии – уничтожить шансы команды на выход из группы.

«Риск большой. Больше шансов, что они не попадут на чемпионат мира, чем попадут. Будем следить за тем, как они восстанавливаются. Естественно, нам никто не отменял задачу строить команду к чемпионату мира. Будем продолжать делать свою работу», – говорит Черчесов о ситуации с Джикией и Васиным.

Сейчас ясно только то, что сборная России не будет менять игровую схему. Черчесов продолжит наигрывать построение в три центральных защитника, как делал это все последнее время. Но для этого нужны новые игровые кадры.

Березуцкие нам нужны?

Все зависит от формы братьев, но прямо сейчас именно они видятся серьезными кандидатами на замену травмированной основе. Василий собирается в следующем сезоне завершать карьеру, но даже Виктор Гончаренко пытается его отговорить. В 2010 российские болельщики шутили, что Березуцкие будут играть бесконечно. Сейчас шутки превращаются в реальность.

За их возвращение в команду говорит большой опыт игры в еврокубках и на международном уровне. Оба сыграны с Акинфеевым, поэтому порядок в обороне никуда не исчезнет. ЦСКА при Гончаренко почти всегда играет по привычной для сборной схеме в три центральных. Главное опасение состоит только в возрасте игроков. Если ЦСКА далеко пройдет в Лиге Европы, Березуцкие переживут серьезные нагрузки перед чемпионатом мира.

Гранат и Кутепов

Не самый надежный, но вполне реальный вариант именно для Станислава Черчесова. Владимир Гранат играет у Курбана Бердыева почти все матчи в «Рубине». Ему уже 30, а скоростью Гранат никогда не обладал. В 17-ти играх он получил восемь желтых карточек. Но это не такая проблема, которая сильно важна для сборной. Гранат давно сыгран с Кудряшовым. Если и использовать клубные связки, то мимо этой пройти нельзя.

С Кутеповым чуть сложнее. Защитник «Спартака» – воспитанный продукт специально к чемпионату мира. Если бы Кутепов поддержал всю истерию и внешнее развитие своей игрой, у сборной России появился бы настоящий герой. Кутепов проваливается. Он стал одним из виновником вылета «Спартака» из Лиги Европы, а еще часто ошибается в чемпионате. Вспомните, как Вильфрид Заха возил Илью Кутепова в товарищеском матче сборной. И все станет ясно.

А как же Новосельцев?

Сейчас это звучит дико, но Иван Новосельцев – кандидат на попадание в сборную России. Он совсем не играл в «Зените», но зимой совершил лучшее карьерное решение. Тульский «Арсенал» арендовал Новосельцева и Дзюбу для борьбы в верхней части турнирной таблицы. Божович умеет возрождать карьеры игроков, которые теряют уровень в других командах.

Новосельцев хорошо знаком Черчесову. Его переход из «Ростова» в «Зенит» оформлялся прямо во время матча сборной, где Иван отыграл неплохо. Осталось ударно провести весну, заслужить вызов на товарищеские матчи и все-таки выйти на чемпионате мира. Черчесов уже пообещал, что совершенно новых лиц в команде не будет. Но они в такой ситуации и не нужны.