Экс-полузащитник ЦСКА Карвальо рассказал о встрече с Путиным

Бывший полузащитник ЦСКА Даниэль Карвальо в интервью «Чемпионату» вспомнил встречу с президентом РФ Владимиром Путиным. В 2005 году армейцы были на приеме у президента в честь победы в Кубке УЕФА.

«Нам тогда с ним не удалось пообщаться. Переводчика рядом не оказалось. Увы, лишь сделали пару кадров с Путиным.

Фото лежит у меня дома на полочке. Все, кто заходит в гости, поражаются. Путина знают во всем мире. Не то что президента Бразилии. Сейчас от него все держатся на расстоянии.

Помню, в 2005 мы все хотели познакомиться с Путиным», – сказал 34-летний Карвальо.

В 2017 году игрок разорвал контракт с бразильским «Оэсте» и получил статус свободного агента.