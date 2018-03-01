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    Экс-полузащитник ЦСКА Карвальо рассказал о встрече с Путиным

    Бывший полузащитник ЦСКА Даниэль Карвальо в интервью «Чемпионату» вспомнил встречу с президентом РФ Владимиром Путиным. В 2005 году армейцы были на приеме у президента в честь победы в Кубке УЕФА.

    «Нам тогда с ним не удалось пообщаться. Переводчика рядом не оказалось. Увы, лишь сделали пару кадров с Путиным.

    Фото лежит у меня дома на полочке. Все, кто заходит в гости, поражаются. Путина знают во всем мире. Не то что президента Бразилии. Сейчас от него все держатся на расстоянии.

    Помню, в 2005 мы все хотели познакомиться с Путиным», – сказал 34-летний Карвальо.

    В 2017 году игрок разорвал контракт с бразильским «Оэсте» и получил статус свободного агента.

    Источник: Чемпионат.ком

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    01.03.2018 16:26
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    Комментарии5
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      Рейтинг: +706

      111ax 6 апреля 2018, 09:41

      Эх, Даниэль, как же жаль, что ты так рано потолстел, большой талант был.

      0
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      Рейтинг: +1007

      OOOVVV. 2 марта 2018, 10:36

      Хорошо сказано: "Путина знают во всём мире".
      Жаль, что лишний вес сгубил карьеру Даниэля в ЦСКА, игрок был такой, что мог на носовом платке обыграть любого защитника.
      Здоровья и всех благ.

      0
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      Рейтинг: +7545

      Татарин за ЦСКА 1 марта 2018, 18:10

      Красавчик,карвальо

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +12101

      BRO_football 1 марта 2018, 18:07

      Значит скоро Путин и Карвальо своим доверенным лицом сделает.

      0
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      Рейтинг: +147

      sachsen-leipzig 1 марта 2018, 17:37

      Не факт но не только на планете Земля, скорее во всей вселенной

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