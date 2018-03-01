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  • Экс-полузащитник ЦСКА Карвальо рассказал о встрече с Путиным

Экс-полузащитник ЦСКА Карвальо рассказал о встрече с Путиным

1 марта 2018, 16:26
5

Бывший полузащитник ЦСКА Даниэль Карвальо в интервью «Чемпионату» вспомнил встречу с президентом РФ Владимиром Путиным. В 2005 году армейцы были на приеме у президента в честь победы в Кубке УЕФА.

«Нам тогда с ним не удалось пообщаться. Переводчика рядом не оказалось. Увы, лишь сделали пару кадров с Путиным.

Фото лежит у меня дома на полочке. Все, кто заходит в гости, поражаются. Путина знают во всем мире. Не то что президента Бразилии. Сейчас от него все держатся на расстоянии.

Помню, в 2005 мы все хотели познакомиться с Путиным», – сказал 34-летний Карвальо.

В 2017 году игрок разорвал контракт с бразильским «Оэсте» и получил статус свободного агента.

Источник: Чемпионат.ком
Россия. Премьер-лига Лига Европы ЦСКА Бразилия Карвальо Даниэл
Комментарии (5)
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sachsen-leipzig
1519915028
Не факт но не только на планете Земля, скорее во всей вселенной
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BRO_football
1519916835
Значит скоро Путин и Карвальо своим доверенным лицом сделает.
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Татарин за ЦСКА
1519917019
Красавчик,карвальо
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OOOVVV.
1519976208
Хорошо сказано: "Путина знают во всём мире". Жаль, что лишний вес сгубил карьеру Даниэля в ЦСКА, игрок был такой, что мог на носовом платке обыграть любого защитника. Здоровья и всех благ.
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111ax
1522996914
Эх, Даниэль, как же жаль, что ты так рано потолстел, большой талант был.
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