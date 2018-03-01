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    Белоруков: «Привык, что «Амкару» предрекают вылет и финансовый кризис»

    Защитник «Амкара» Дмитрий Белоруков рассказал о положении клуба.

    «Подобные разговоры мы слышим практически каждый год, однако делаем свою работу. Полностью, конечно, абстрагироваться не удается, но наша команда давно привыкла к тому, что нам и вылет предрекают, и очередной финансовый кризис.

    Читать читаем, но продолжаем трудиться и надеемся на хороший результат», – сказал игрок.

    Ранее «Бомбардир» писал о том, что президент пермского клуба Геннадий Шилов приехал на тренировку команды, чтобы убедить Гаджи Гаджиева остаться в команде до конца сезона. Вчера специалист сообщил о желании уйти.

    Источник: «Спорт день за днем»

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    01.03.2018 14:52
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    Комментарии3
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      Рейтинг: +7545

      Татарин за ЦСКА 1 марта 2018, 14:50

      амкар вроде ЦСКА.Всегда перед каждым сезоном Амкар вылетит,Амкар раззорится и т.д,но они снова и снова остаются в элите.
      ЦСКА тоже говорят,всё,это конец,а мы снова и снова боремся за кубки и играем в ЕВРОКУБКАХ.
      Вот правда Амкар не играет красиво,а просто показывает унылый футбол!!

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      Рейтинг: +12331

      Вомбат > Татарин за ЦСКА 1 марта 2018, 17:42

      C таким составом красиво играть можно только в ФНЛ. Для Амкара это было бы полезно, тогда состав можно было бы ослабить, избавившись от высокооплачиваемых игроков, и свести концы с концами, не ликвидируя клуб. Конечно, лучше всего было бы найти богатого спонсора, но где же его взять. Завод Аммофоска-Карбамид загнулся. У области денег не хватает даже на ремонт самых главных дорог. Газпром Амкар не возьмет, у него кроме Зенита в ФНЛ две футбольные команды, в бундеслиге Шальке (с бюджетом выше, чем у Зенита), в Сербии Црвена Звезда, в КХЛ хоккейные клубы (не только СКА) и многое другое. Миллер будет только сокращать расходы на спорт. А кто еще возьмет Амкар на дотацию? Придется сокращать бюджет и выписываться в областные деньги.

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      Рейтинг: +7545

      Татарин за ЦСКА > Вомбат 1 марта 2018, 17:58

      У Амкара нет высокооплачиваемых игроков!!!а вот про сезон-другой в ФНЛ думаю помог бы выбраться из кризиса и возможно вернуться более сильной командой.Молодёжь можно было бы наиграть в ФНЛ,а там глядишь и заработать на их продаже.Но думаю в этом сезоне Амкар не вылетит,что покажет следующий сезон,посмотрим.

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