Белоруков: «Привык, что «Амкару» предрекают вылет и финансовый кризис»

Защитник «Амкара» Дмитрий Белоруков рассказал о положении клуба.

«Подобные разговоры мы слышим практически каждый год, однако делаем свою работу. Полностью, конечно, абстрагироваться не удается, но наша команда давно привыкла к тому, что нам и вылет предрекают, и очередной финансовый кризис.

Читать читаем, но продолжаем трудиться и надеемся на хороший результат», – сказал игрок.

Ранее «Бомбардир» писал о том, что президент пермского клуба Геннадий Шилов приехал на тренировку команды, чтобы убедить Гаджи Гаджиева остаться в команде до конца сезона. Вчера специалист сообщил о желании уйти.