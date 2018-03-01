Белоруков: «Привык, что «Амкару» предрекают вылет и финансовый кризис»

амкар вроде ЦСКА.Всегда перед каждым сезоном Амкар вылетит,Амкар раззорится и т.д,но они снова и снова остаются в элите.
ЦСКА тоже говорят,всё,это конец,а мы снова и снова боремся за кубки и играем в ЕВРОКУБКАХ.
Вот правда Амкар не играет красиво,а просто показывает унылый футбол!!
Защитник «Амкара» Дмитрий Белоруков рассказал о положении клуба.
«Подобные разговоры мы слышим практически каждый год, однако делаем свою работу. Полностью, конечно, абстрагироваться не удается, но наша команда давно привыкла к тому, что нам и вылет предрекают, и очередной финансовый кризис.
Читать читаем, но продолжаем трудиться и надеемся на хороший результат», – сказал игрок.
Ранее «Бомбардир» писал о том, что президент пермского клуба Геннадий Шилов приехал на тренировку команды, чтобы убедить Гаджи Гаджиева остаться в команде до конца сезона. Вчера специалист сообщил о желании уйти.