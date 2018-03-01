«МЮ» продлил контракты с Янгом и Блиндом

Полузащитник «Манчестер Юнайтед» Эшли Янг и Дейли Блинд продлили соглашения с клубом. Об этом сообщил Sky Sports.

Согласно источнику, футболисты подписали новые договоры сроком до июня 2019 года.

Янг выступает за «красных дьяволов» с 2011 года. В текущем сезоне 32-летний англичанин забил два мяча и отдал пять голевых пасов в 32 играх всех турниров.

Блинд пополнил состав команды в 2015. Его статистика – один гол и две результативные передачи в 15 матчах. Сообщалось об интересе к 27-летнему голландцу со стороны «Барселоны» и «Ромы».