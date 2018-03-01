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    «МЮ» продлил контракты с Янгом и Блиндом

    Полузащитник «Манчестер Юнайтед» Эшли Янг и Дейли Блинд продлили соглашения с клубом. Об этом сообщил Sky Sports.

    Согласно источнику, футболисты подписали новые договоры сроком до июня 2019 года.

    Янг выступает за «красных дьяволов» с 2011 года. В текущем сезоне 32-летний англичанин забил два мяча и отдал пять голевых пасов в 32 играх всех турниров.

    Блинд пополнил состав команды в 2015. Его статистика – один гол и две результативные передачи в 15 матчах. Сообщалось об интересе к 27-летнему голландцу со стороны «Барселоны» и «Ромы».

    Источник: Skysports

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    01.03.2018 13:12
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +41

      spacerider 1 марта 2018, 21:10

      Можно подумать у МЮ был особый выбор!? Янг и Блинд хоть и не звезды, но стараются играть на уровне.
      Хотя нет, Морур мог заказать лямов 250 для покупки пары новых-старых игроков.

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