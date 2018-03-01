«Боруссия» начала переговоры с Ройсом о новом контракте

Состоялась встреча руководства дортмундской «Боруссии» с представителями полузащитника команды Марко Ройса. На ней было выражено желание сохранить футболиста в составе, и предложено продлить контракт.

Сам Ройс пока не определился с тем, где он хочет продолжить играть. Срок его действующего контракта истекает летом 2019 года. Следующий долгосрочный контракт 28-летнего немца может стать последним для него в большом клубе.

Одним из условий футболиста является желание бороться за трофеи, поэтому он хочет увидеть гарантии этого от клуба.