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    «Боруссия» начала переговоры с Ройсом о новом контракте

    Состоялась встреча руководства дортмундской «Боруссии» с представителями полузащитника команды Марко Ройса. На ней было выражено желание сохранить футболиста в составе, и предложено продлить контракт.

    Сам Ройс пока не определился с тем, где он хочет продолжить играть. Срок его действующего контракта истекает летом 2019 года. Следующий долгосрочный контракт 28-летнего немца может стать последним для него в большом клубе.

    Одним из условий футболиста является желание бороться за трофеи, поэтому он хочет увидеть гарантии этого от клуба.

    Источник: Bild

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    01.03.2018 08:43
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    Комментарии4
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      Рейтинг: +686

      старина 3 марта 2018, 15:32

      Оставайся,Марко

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      Рейтинг: +173

      Зенит 12 1 марта 2018, 10:30

      Скорее всего он уйдет

      0
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      Рейтинг: +100699

      zigbert 1 марта 2018, 09:52

      Не понятно какие гарантии хочет увидеть Ройс.

      1
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      Рейтинг: +173

      Зенит 12 > zigbert 1 марта 2018, 10:31

      Ну что он будет играть а не полировать лавку

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