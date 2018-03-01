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«Боруссия» начала переговоры с Ройсом о новом контракте

1 марта 2018, 08:43
4

Состоялась встреча руководства дортмундской «Боруссии» с представителями полузащитника команды Марко Ройса. На ней было выражено желание сохранить футболиста в составе, и предложено продлить контракт.

Сам Ройс пока не определился с тем, где он хочет продолжить играть. Срок его действующего контракта истекает летом 2019 года. Следующий долгосрочный контракт 28-летнего немца может стать последним для него в большом клубе.

Одним из условий футболиста является желание бороться за трофеи, поэтому он хочет увидеть гарантии этого от клуба.

Источник: Bild
Германия. Бундеслига Трансферы Боруссия Д Ройс Марко
Комментарии (4)
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zigbert
1519887159
Не понятно какие гарантии хочет увидеть Ройс.
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Зенит 12
1519889430
Скорее всего он уйдет
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старина
1520080334
Оставайся,Марко
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