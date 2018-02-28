Решение о проведении матча «Крыльев» со «Спартаком» будет принято в 16:30

В среду, 28 февраля, состоится матч 1/4 финала Кубка России, в котором в Самаре местные «Крылья Советов» будут принимать «Спартак». Сам матч по-прежнему находится под угрозой отмены из-за мороза. На данный момент температура воздуха в Самаре составляет около -19 градусов.

Директор департамента по связям с общественностью «Спартака» Леонид Трахтенберг рассказал о процедуре принятия решения по проведению или отмене матча Кубка России «Крылья Советов» – «Спартак».

«Только что закончилось предматчевое совещание. Поле, мягко говоря, не лучшего качества для игры в футбол, но, тем не менее, решение будет принято за час до начала матча. Если температура будет ниже «-15», то будет необходимо письменное согласие обеих команд. Если одна из команд откажется от участия в матче, он будет отменен. Достаточно холодно, сейчас уже минус 19 градусов. Будем ждать окончательного решения о проведении этого матча от представителей команд и делегата от РФС», – сказал Трахтенберг.