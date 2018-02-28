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  • Решение о проведении матча «Крыльев» со «Спартаком» будет принято в 16:30

Решение о проведении матча «Крыльев» со «Спартаком» будет принято в 16:30

28 февраля 2018, 11:40
12

В среду, 28 февраля, состоится матч 1/4 финала Кубка России, в котором в Самаре местные «Крылья Советов» будут принимать «Спартак». Сам матч по-прежнему находится под угрозой отмены из-за мороза. На данный момент температура воздуха в Самаре составляет около -19 градусов.

Директор департамента по связям с общественностью «Спартака» Леонид Трахтенберг рассказал о процедуре принятия решения по проведению или отмене матча Кубка России «Крылья Советов» – «Спартак».

«Только что закончилось предматчевое совещание. Поле, мягко говоря, не лучшего качества для игры в футбол, но, тем не менее, решение будет принято за час до начала матча. Если температура будет ниже «-15», то будет необходимо письменное согласие обеих команд. Если одна из команд откажется от участия в матче, он будет отменен. Достаточно холодно, сейчас уже минус 19 градусов. Будем ждать окончательного решения о проведении этого матча от представителей команд и делегата от РФС», – сказал Трахтенберг.

Здесь было фото или видео соцсети, которая больше не работает

Источник: Twitter
Россия. Кубок Крылья Советов Спартак
Комментарии (12)
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alexivanof197
1519807576
думаю к вечеру не потеплеет
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Dimka_Foxy
1519807995
О чем раньше думали... у меня знакомый ночью за 600 км поехал что бы посмотреть на свой спартак, а тут такое кидалово
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maior-60
1519808320
Как говорил Николай Озеров "матч состоится в любую погоду". Болелы на трибунах затянут: "Прилетели яйцами звеня...".
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Пестрый
1519809078
Трах да чего ты там бухтиш) Возьми ломик поковыряй это "поле" может до талого до ковыряешь а заодно и погреешься)))
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ivanthebest
1519813721
Бред сивой кобылы, назначать матчи кубка России в феврале, в городах где ещё зима и холодно... Ну заранее, выберите вы нейтральное поле в Сочи, в Краснодаре, в конце концов в Питере, проводите там зимние матчи кубка, никто от этого не пострадает и качество футбола будет на уровне. А вместо этого заниматься фигнёй и играть на поляне, где льда и снега больше чем на катке, да ещё и погода под минус 20... Дибилизм...
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Полная Канистра
1519814083
чё думать отменяйте вам что людей не жалко футболисты пневмонию и травмы схватят а болелы сопли и отморожение
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КЭТиК
1519815297
Недельку подождать и будет примерно -5, все лучше чем -17.
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