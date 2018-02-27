Главные новости дня. «Авангард» и «Шинник» сыграют в полуфинале Кубка России, Насри дисквалифицировали на полгода

Кубок России. «Амкар» в серии пенальти проиграл «Авангарду».

Эмери опроверг информацию об операции Неймара.

Левандовски хочет покинуть «Баварию» летом.

УЕФА: Насри дисквалифицирован на шесть месяцев за нарушение антидопинговых правил.

«Манчестер Юнайтед» готов повысить зарплату Де Хеа до 500 тысяч в неделю.

«Барселона» заинтересована в приобретении Погба.

Кубок России. «Шинник» победил «СКА-Хабаровск» по пенальти в 1/4 финала.

Кришито не продлит контракт с «Зенитом».

Лукаку предложил провести матч всех звезд Премьер-лиги.

Болт будет играть в футбол.