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  • Главные новости дня. «Авангард» и «Шинник» сыграют в полуфинале Кубка России, Насри дисквалифицировали на полгода

Главные новости дня. «Авангард» и «Шинник» сыграют в полуфинале Кубка России, Насри дисквалифицировали на полгода

27 февраля 2018, 21:50
3

Кубок России. «Амкар» в серии пенальти проиграл «Авангарду».

Эмери опроверг информацию об операции Неймара.

Левандовски хочет покинуть «Баварию» летом.

УЕФА: Насри дисквалифицирован на шесть месяцев за нарушение антидопинговых правил.

«Манчестер Юнайтед» готов повысить зарплату Де Хеа до 500 тысяч в неделю.

«Барселона» заинтересована в приобретении Погба.

Кубок России. «Шинник» победил «СКА-Хабаровск» по пенальти в 1/4 финала.

Кришито не продлит контракт с «Зенитом».

Лукаку предложил провести матч всех звезд Премьер-лиги.

Болт будет играть в футбол.

Источник: Бомбардир.ру
Комментарии (3)
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BAIv
1519758566
Шинник в финале должен быть.
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stream15
1519767203
А Крылья Советов сыграют с Тосно.
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igormaddog
1519785335
Вот зачем Барсе Погба?!
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