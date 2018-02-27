«Барселона» заинтересована в приобретении Погба

«Барселона» следит за ситуацией вокруг полузащитника «Манчестер Юнайтед» Поля Погба.

Каталонский клуб проявляет интерес к французу, несмотря на его форму в текущем сезоне.

При этом сине-гранатовые не намерены платить за центрального хавбека 105 миллионов евро, за которые он перешел в «Манчестер Юнайтед» из «Ювентуса» летом 2016 года.

Другим камнем преткновения в возможном трансфере является агент Погба Мино Райола, который находится в напряженных отношениях с руководством «Барселоны».