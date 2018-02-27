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«Барселона» заинтересована в приобретении Погба

27 февраля 2018, 15:52
18

«Барселона» следит за ситуацией вокруг полузащитника «Манчестер Юнайтед» Поля Погба.

Каталонский клуб проявляет интерес к французу, несмотря на его форму в текущем сезоне.

При этом сине-гранатовые не намерены платить за центрального хавбека 105 миллионов евро, за которые он перешел в «Манчестер Юнайтед» из «Ювентуса» летом 2016 года.

Другим камнем преткновения в возможном трансфере является агент Погба Мино Райола, который находится в напряженных отношениях с руководством «Барселоны».

Источник: Tribalfootball
Англия. Премьер-лига Испания. Примера Барселона Манчестер Юнайтед Погба Поль
Комментарии (18)
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Jenea83
1519737410
Да не нужен он Барсе. Пускай и дальше блестит звезда на полях британии))
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серега кашин
1519737588
ну уж меньше сотки +дохрена бонусов они его точно не продадут
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Cules2013
1519738401
У нас уже есть Гомеш. Брали за 35.
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simoron81
1519738903
такие деньги запросят
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dinar7777dinar
1519740300
не не ! эта обезьяна бестолковая не нужна ! вон пусть обратно в туринский автобус валит там ему и место !!
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ikarus74
1519741669
Было бы здорово, изначально МЮ брал его чисто из-за физических данных, что его и злит. Не может он толкаться, бить исподтишка локтями, он хочет играть в футбол. Если бы в барсе его смогли сломать и уговорить на роль опорника ( в барселонском футболе это ключевая позиция), смена поколений прошла бы просто замечательно. P.S. Эх... жаль что в футболе нет тренеров-академиков
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insider_retro
1519742474
Есть камень преткновения, - сделать каменоломни облегчения! Нет человека - нет проблемы!)))
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стикс
1519760554
не нужно Барсикам Погба ....пусть пылит в МЮ с Мауром
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dinar7777dinar
1519805419
l-G членосос !
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zigbert
1519807237
Неожиданный заход.
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