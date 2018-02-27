Кришито: «Я откажусь от продления контракта с «Зенитом». Хочу вернуться в Италию»

Защитник «Зенита» Доменико Кришито подтвердил, что этот сезон станет для него последним в футболке петербургской команды. Итальянец заявил, что не намерен продлевать истекающий в июне контракт.

«Мой контракт истекает в июне. Клуб предложил мне продление, но я намерен отказаться. После семи прекрасных лет в России я с семьей хочу вернуться в Италию. Я хотел уехать уже в прошлом году, но остался по просьбе Манчини.

Теперь я хотел бы вернуться в Серию А, чтобы попасть в сборную Италии. Играть в национальной команде всегда было и будет моей целью. Признаюсь, у меня есть три-четыре предложения от итальянских клубов, и выбор почти сделан», – сказал Кришито.

Напомним, Кришито перешел в «Зенит» из «Дженоа» в 2011 году.