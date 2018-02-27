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  • Кришито: «Я откажусь от продления контракта с «Зенитом». Хочу вернуться в Италию»

Кришито: «Я откажусь от продления контракта с «Зенитом». Хочу вернуться в Италию»

27 февраля 2018, 12:43
23

Защитник «Зенита» Доменико Кришито подтвердил, что этот сезон станет для него последним в футболке петербургской команды. Итальянец заявил, что не намерен продлевать истекающий в июне контракт.

«Мой контракт истекает в июне. Клуб предложил мне продление, но я намерен отказаться. После семи прекрасных лет в России я с семьей хочу вернуться в Италию. Я хотел уехать уже в прошлом году, но остался по просьбе Манчини.

Теперь я хотел бы вернуться в Серию А, чтобы попасть в сборную Италии. Играть в национальной команде всегда было и будет моей целью. Признаюсь, у меня есть три-четыре предложения от итальянских клубов, и выбор почти сделан», – сказал Кришито.

Напомним, Кришито перешел в «Зенит» из «Дженоа» в 2011 году.

Источник: Calciomercato
Россия. Премьер-лига Зенит Кришито Доменико
Комментарии (23)
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insider_retro
1519725270
Клуб недальновидно проявил упрямство, несговорчивость или что-то другое, но игрок просто уйдёт летом агентом. Не игрока, не отступных...
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acer2003
1519725942
Жаль,Доминико! Настоящий капитан,отличный игрок !
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Боцман59rus
1519729552
скамейка СПАЛА ждет
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APchelov
1519730685
Сделал дело - гуляй смело! В Питере тебя точно запомнят
Ответить
_Marqella_
1519732534
Один из лучших легионеров в истории клуба, удачи тебе во всём !!!!!
Ответить
ZENIT-59
1519732935
За 7 лет Кришито хорошо помог "Зениту".Он показал своё мастерство при Спалетти,Вилаш Бооше, Луческу.Сейчас-капитан.При таких разных тренерах этот игрок проявлял свои лучшие качества!Конечно, за такой срок мог и соскучиться по Италии.Надо только поблагодарить игрока за красивую и точную игру, пожелать удачи!А места для злословья тут быть не должно И хорошо,что заранее предупредил об уходе -наши будут думать о замене. Профессионал настоящий!
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Diman67
1519746944
набиуллин потирает руки)
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petrucho-spb
1519748179
Ну сейчас пока рано о чем то говорить.Может передумает.Хотя Кришито будет трудно заменить.Когда Гарая продали тоже новость не очень.Но жизнь продолжается,если уйдет то спасибо скажу,что сил и здоровья потратил на Зенит.Стал опытным и мудрым защитником!
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iBragim2102
1519749908
Кришито стоко денег в проэкте заработал, что в Италии может клуб открывать.
Ответить
zigbert
1519805540
Что поделаешь - неимоверная тяга к дому.
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