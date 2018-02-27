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  • «Манчестер Юнайтед» готов повысить зарплату Де Хеа до 500 тысяч в неделю

«Манчестер Юнайтед» готов повысить зарплату Де Хеа до 500 тысяч в неделю

27 февраля 2018, 16:43
7

«Реал» призывает голкипера «Манчестер Юнайтед» Давида Де Хеа отказаться от рекордного контракта, предлагаемого манкунианцами.

Сливочные попросили испанца не продлевать соглашение со своим клубом и дождаться предложения от них, которое последует в июне.

Контракт вратаря истекает летом 2019 года. «Красные дьяволы» предлагают Де Хеа новый договор с зарплатой 500 000 фунтов стерлингов в неделю, что составляет 26 миллионов в год. В «Реале» же готовы платить футболисту примерно половину этой суммы.

Кроме того, в случае продажи «Манчестер Юнайтед» хочет получить за Де Хеа 120 миллионов фунтов, в то время как «галактикос» надеется приобрести голкипера за 100 миллионов евро.

Источник: Tribalfootball
Англия. Премьер-лига Испания. Примера Реал Манчестер Юнайтед Де Хеа Давид
Комментарии (7)
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talgatnurzhanov2006
1519742854
Они там все ********* что ли
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I_R_O_N_M_A_N
1519744698
Пусть хер сосут эти галактионусы, Де Хеа они захотели...
Ответить
папа сибиряк
1519747128
"500 000 фунтов стерлингов в неделю, что составляет 26 миллионов в год" в году 52 недели?
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spacerider
1519928668
По тактике игры МЮ - ждем пока соперник ошибется и может быть мы забоем, ну типа как Севильей, Де Хеа легко может и больше 500 млн получать.
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