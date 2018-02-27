«Манчестер Юнайтед» готов повысить зарплату Де Хеа до 500 тысяч в неделю

«Реал» призывает голкипера «Манчестер Юнайтед» Давида Де Хеа отказаться от рекордного контракта, предлагаемого манкунианцами.

Сливочные попросили испанца не продлевать соглашение со своим клубом и дождаться предложения от них, которое последует в июне.

Контракт вратаря истекает летом 2019 года. «Красные дьяволы» предлагают Де Хеа новый договор с зарплатой 500 000 фунтов стерлингов в неделю, что составляет 26 миллионов в год. В «Реале» же готовы платить футболисту примерно половину этой суммы.

Кроме того, в случае продажи «Манчестер Юнайтед» хочет получить за Де Хеа 120 миллионов фунтов, в то время как «галактикос» надеется приобрести голкипера за 100 миллионов евро.