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  • Ломбертс: «Грустно видеть «Зенит» на втором месте в таблице РФПЛ»

Ломбертс: «Грустно видеть «Зенит» на втором месте в таблице РФПЛ»

27 февраля 2018, 18:14
13

Бывший защитник «Зенита» Николас Ломбертс, выступающий ныне за «Остенде», отметил, что продолжает следить за выступлениями петербургского клуба. По словам бельгийца, ему грустно видеть сине-бело-голубых на второй строчке в турнирной таблице РФПЛ.

«Я видел несколько матчей. Команда так здорово начала сезон, что я всем говорил: это будущий чемпион. Конечно, у меня немножко странные ощущения. Я совсем недавно ушел, но состав очень сильно изменился. Много игроков, которых я не знаю.

Сейчас мне грустно видеть «Зенит» на втором месте. Я надеюсь, что отыграть этот отрыв за десять туров еще удастся. Желаю команде стать чемпионом в этом сезоне», – сказал Ломбертс.

Напомним, после 20-ти туров «Зенит» делит вторую строчку со «Спартаком»,отставая от лидирующего «Локомотива» на восемь очков.

Источник: ФК «Зенит»
Россия. Премьер-лига Зенит Остенде Ломбертс Николас
Комментарии (13)
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Боцман59rus
1519744791
в конце сезона будет повод посмеяться, увидев его на четвертом))) - кони#спартак ВПЕРЕД!!!
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oyabun
1519745672
Действительно грустно. Но справедливо. Правда недостаточно. Реальное место этого денежного мешка примерно 5-е.
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anatolich72
1519745776
ЭКО КАК ВЫСОКО ЗАБРАЛИСЬ.
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трениришко
1519747276
не грусти, по хрусти
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Павелий
1519750094
Это ещё повезло, что на 2-м месте. В этом сезоне место Зенита куда ниже должно быть.
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kanav67
1519750169
Грустно видеть Зенит на 2-м месте.? Но ведь это прогресс, т.к. два последних сезона Зенит был третьим, да и в этом году вероятно повторит этот результат.
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xako52
1519751612
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Топс7
1519752969
Ему нужно на 3-е мессто
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BRO_football
1519753051
Грустно ему! Второму месту не рад! А болельщики СКА-Хабаровска, наверное, сейчас радуются, видя свою команду на последнем месте!
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solyh-1962
1519754419
Оказывается, не все еще продается. А если не такой спонсор, как газпром?, то на каком месте?
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