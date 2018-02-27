Ломбертс: «Грустно видеть «Зенит» на втором месте в таблице РФПЛ»

Бывший защитник «Зенита» Николас Ломбертс, выступающий ныне за «Остенде», отметил, что продолжает следить за выступлениями петербургского клуба. По словам бельгийца, ему грустно видеть сине-бело-голубых на второй строчке в турнирной таблице РФПЛ.

«Я видел несколько матчей. Команда так здорово начала сезон, что я всем говорил: это будущий чемпион. Конечно, у меня немножко странные ощущения. Я совсем недавно ушел, но состав очень сильно изменился. Много игроков, которых я не знаю.

Сейчас мне грустно видеть «Зенит» на втором месте. Я надеюсь, что отыграть этот отрыв за десять туров еще удастся. Желаю команде стать чемпионом в этом сезоне», – сказал Ломбертс.

Напомним, после 20-ти туров «Зенит» делит вторую строчку со «Спартаком»,отставая от лидирующего «Локомотива» на восемь очков.