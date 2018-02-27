Матч «Амкара» с «Авангардом» состоится по расписанию

Сегодня утром на пермском стадионе «Звезда» состоялось предматчевое совещание перед игрой 1/4 финала Кубка России «Амкар» – «Авангард» Курск. Представители команд и официальные лица встречи рассмотрели готовность арены и всех служб.

По результатам совещения было принято решение провести матч в назначенное время – сегодня в 17:30 по московскому времени.

«Амкар» сыграет в домашней, красно-черной, форме, гости – в белой.