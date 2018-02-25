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    Джан – о нападающих «Ливерпуля»: «Они потрясающие»

    Полузащитник «Ливерпуля» Эмре Джан поделился мнением об игре нападающих Мохамеда Салаха, Роберто Фирмино и Садьо Мане.

    «Они потрясающие, могут забить в людом матче на любой минуте – они невероятно хороши. Вчера они сделали это снова.

    Мы всегда счастливы, если они могут забить и принести нам победу», – сказал Джан.

    Мерсисайдцы набрали 57 очков после матча с 28-го тура АПЛ с «Вест Хэмом» (4:1) и обогнали «Манчестер Юнайтед», поднявшись на вторую строчку в таблице. Если «красные дьяволы» завтра проиграют «Челси», то «Ливерпуль» останется вторым.

    Источник: Skysports

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    25.02.2018 14:28
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