Джан – о нападающих «Ливерпуля»: «Они потрясающие»

Полузащитник «Ливерпуля» Эмре Джан поделился мнением об игре нападающих Мохамеда Салаха, Роберто Фирмино и Садьо Мане.

«Они потрясающие, могут забить в людом матче на любой минуте – они невероятно хороши. Вчера они сделали это снова.

Мы всегда счастливы, если они могут забить и принести нам победу», – сказал Джан.

Мерсисайдцы набрали 57 очков после матча с 28-го тура АПЛ с «Вест Хэмом» (4:1) и обогнали «Манчестер Юнайтед», поднявшись на вторую строчку в таблице. Если «красные дьяволы» завтра проиграют «Челси», то «Ливерпуль» останется вторым.