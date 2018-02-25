Бердыев: «Нобоа функционально вернулся плохим, неготовым играть»

Главный тренер «Рубина» Курбан Бердыев выразил уверенность, что полузащитник Кристиан Нобоа поможет его команде.

Напомним, что эквадорский футболист перешел в клуб из Казани на правах аренды из «Зенита».

«Кристиана вы знаете хорошо, он функционально вернулся плохим, неготовым играть. Но желание играть… Мы с ним очень много говорили, я его очень хорошо знаю, я вижу в голове, что это другой Нобоа. Это Нобоа, который хочет, и это очень важно. Потому что Кристиан, который хочет и который просто удовлетворен, это разные игроки. Сейчас он хочет, хотя у него может что-то не получаться. Но я вижу, что он очень хочет. Я однозначно уверен в том, что он поможет «Рубину».