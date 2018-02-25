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    Бердыев: «Нобоа функционально вернулся плохим, неготовым играть»

    Главный тренер «Рубина» Курбан Бердыев выразил уверенность, что полузащитник Кристиан Нобоа поможет его команде.

    Напомним, что эквадорский футболист перешел в клуб из Казани на правах аренды из «Зенита».

    «Кристиана вы знаете хорошо, он функционально вернулся плохим, неготовым играть. Но желание играть… Мы с ним очень много говорили, я его очень хорошо знаю, я вижу в голове, что это другой Нобоа. Это Нобоа, который хочет, и это очень важно. Потому что Кристиан, который хочет и который просто удовлетворен, это разные игроки. Сейчас он хочет, хотя у него может что-то не получаться. Но я вижу, что он очень хочет. Я однозначно уверен в том, что он поможет «Рубину».

    Источник: БИЗНЕС Online

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    25.02.2018 10:36
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    Комментарии8
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      Рейтинг: +3459

      Отчаянный Пердун 26 февраля 2018, 11:40

      Очень хороший тренер. Умеет разглядеть талант! удачи.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +17971

      арейская 26 февраля 2018, 02:01

      Как-то путано всё в интервью получилось, какой-то набор слов, но главное всё-же улавливается, он хочет играть, и это у него получится...

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +4025

      raritet 25 февраля 2018, 22:37

      в это время года в России никто не готов, так что ничего нового не открыто

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +36139

      OfaZavr 25 февраля 2018, 18:10

      ну так после сидения столько времени надо полагать что неготов, но надеюсь у Бердыева засверкает прежними красками.

      3
      Ответить
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      Рейтинг: +100699

      zigbert 25 февраля 2018, 11:47

      Думается он вспомнит старые добрые времена своей игры в Рубине.

      6
      Ответить
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      Рейтинг: +851

      FaTeK1945ru 25 февраля 2018, 11:35

      ...а я,в добавок,верю К.Б.Бердыеву и команде!!!

      5
      Ответить
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      Рейтинг: +1573

      Муруал 25 февраля 2018, 11:28

      Добротный игрок.Ещё поиграет на хорошем уровне,как мне кажется.

      4
      Ответить
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      Рейтинг: +24266

      DOCTOR PENALTY 25 февраля 2018, 10:49

      +++Надеемся Нобоа ещёт блеснёт

      7
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