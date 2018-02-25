Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ Первая лига Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
  • Главная
  • Новости
  • Бердыев: «Нобоа функционально вернулся плохим, неготовым играть»

Бердыев: «Нобоа функционально вернулся плохим, неготовым играть»

25 февраля 2018, 10:36
9

Главный тренер «Рубина» Курбан Бердыев выразил уверенность, что полузащитник Кристиан Нобоа поможет его команде.

Напомним, что эквадорский футболист перешел в клуб из Казани на правах аренды из «Зенита».

«Кристиана вы знаете хорошо, он функционально вернулся плохим, неготовым играть. Но желание играть… Мы с ним очень много говорили, я его очень хорошо знаю, я вижу в голове, что это другой Нобоа. Это Нобоа, который хочет, и это очень важно. Потому что Кристиан, который хочет и который просто удовлетворен, это разные игроки. Сейчас он хочет, хотя у него может что-то не получаться. Но я вижу, что он очень хочет. Я однозначно уверен в том, что он поможет «Рубину».

Источник: БИЗНЕС Online
Россия. Премьер-лига Рубин Нобоа Кристиан Бердыев Курбан
Комментарии (9)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
DOCTOR PENALTY
1519544981
+++Надеемся Нобоа ещёт блеснёт
Ответить
Муруал
1519547301
Добротный игрок.Ещё поиграет на хорошем уровне,как мне кажется.
Ответить
FaTeK1945ru
1519547723
...а я,в добавок,верю К.Б.Бердыеву и команде!!!
Ответить
zigbert
1519548437
Думается он вспомнит старые добрые времена своей игры в Рубине.
Ответить
OfaZavr
1519571431
ну так после сидения столько времени надо полагать что неготов, но надеюсь у Бердыева засверкает прежними красками.
Ответить
raritet
1519587445
в это время года в России никто не готов, так что ничего нового не открыто
Ответить
арейская
1519599709
Как-то путано всё в интервью получилось, какой-то набор слов, но главное всё-же улавливается, он хочет играть, и это у него получится...
Ответить
Отчаянный Пердун
1519634445
Очень хороший тренер. Умеет разглядеть талант! удачи.
Ответить
Главные новости
Тренер ЦСКА прокомментировал домашнее поражение от «Акрона»
22:08
ВидеоБатраков попрощался с болельщиками «Локо»
21:57
Мусиала потерял сознание второй раз за три дня
21:41
Обращение ЦСКА к болельщикам после домашнего поражения от «Акрона»
21:35
4
«Ни стыда ни совести»: Бубнов – об игроке «Зенита»
21:15
6
Кубок России. ЦСКА дома в большинстве уступил «Акрону» (0:1)
20:29
26
Новая информация о Карпукасе в «Зените»
20:10
2
Заявление ЦСКА по Мойзесу
19:24
3
Литвинов описал Барко двумя словами
18:38
22
Черданцев прокомментировал трансфер Батракова в «Галатасарай»
18:33
Все новости
Все новости
ФотоЦСКА устроил акцию в поддержку Мойзеса
20:59
2
Кубок России. «Оренбург» разгромил в Химках «Родину» (4:1), у Пуэблы дубль
20:40
4
Новая информация о Карпукасе в «Зените»
20:10
2
«Ну нельзя с таким нападающим играть»: Гурцкая – о форварде ЦСКА
20:00
ФотоРеакция Батракова на новость о трансфере в «Галатасарай»
19:35
Заявление ЦСКА по Мойзесу
19:24
3
«Много подводных камней»: Моссаковский – о Батракове в «Галатасарае»
19:15
1
Литвинов описал Барко двумя словами
18:38
22
Черданцев прокомментировал трансфер Батракова в «Галатасарай»
18:33
Фото«Крылья Советов» заполучили Ислама Чеснокова
18:29
Лучшие игрок и тренер 4-го тура РПЛ по версии Кержакова
18:15
4
«Спартак» сыграет с «Рубином» без двух ключевых игроков
17:59
13
Стало известно, где прооперируют Мойзеса из ЦСКА
17:49
1
Рабинер ответил, радоваться или огорчаться отъезду Батракова в «Галатасарай»
17:31
3
ФотоСимволическая сборная 4-го тура РПЛ по версии Радимова
16:57
2
В «Динамо» ответили, что случилось с переставшим забивать Тюкавиным
16:47
5
В ЦСКА сделали смелое заявление о перспективах команды
16:23
6
Дивеев описал крупную победу «Зенита» над «Динамо» двумя словами
16:11
2
Реакция Черданцева на 3:0 «Зенита» против «Динамо»
16:07
Кержаков ответил Шнякину в дискуссии по поводу футбольных экспертов
15:55
2
Масалитин – о команде РПЛ: «Вообще ужас, клуб распадается на глазах»
15:37
2
Тренер «Зенита» рассказал, как Мостовой может проявить себя
15:28
2
«Рубин» готов перехватить игрока «Крыльев» у «Локомотива»
15:19
«Матч ТВ» покажет только две игры 5-го тура РПЛ
14:57
16
«Динамо» попросило ЭСК рассмотреть эпизод с пенальти в пользу «Зенита»
14:42
16
Журавель – Кержакову: «Генич стал звездой футбольной экспертизы, не сыграв ни минуты в РПЛ»
14:24
2
Стало известно, где продолжит карьеру Захарян, которым интересовался «Краснодар»
14:15
6
Черданцев предложил новую формулу проведения РПЛ
13:56
18
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+