Овчинников назвал шансы ЦСКА в матчах с «Лионом» равными

- "«Соперник очень квалифицированный, ровный, шансы – 50 на 50. "
Не соглашусь по нескольким причинам: -
1. Есть уровень национального чемпионата.
2. Есть место команды в этом чемпионате.
3. Есть игровая практика в начале марта.
4. Есть платёжная ведомость на игроков.
ЦСКА как-то проигрывает по всем статьям. Но, играть надо! И, совсем свежий пример Локомотива тому подтверждение. Удача любит сильных. Пожелаем армейцам удачи.
Тренер ЦСКА Сергей Овчинников оценил шансы своей команды в противостоянии с «Лионом» по результатам жеребьевки 1/8 финала Лиги Европы.
«Соперник очень квалифицированный, ровный, шансы – 50 на 50. Что касается первой игры дома, то хотелось бы, конечно, начать в гостях, это обычное желание для еврокубков. Однако что есть, то есть, надо будет хорошо сыграть дома, а потом спокойно ехать в гости.
У «Лиона» весьма частые изменения в составе, в прошлом и этом году мы не очень много внимания на них обращали, потому что не сталкивались с этой командой. Теперь, конечно, внимательно изучим, подготовимся», – сказал Овчинников.