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Овчинников назвал шансы ЦСКА в матчах с «Лионом» равными

24 февраля 2018, 08:31
19

Тренер ЦСКА Сергей Овчинников оценил шансы своей команды в противостоянии с «Лионом» по результатам жеребьевки 1/8 финала Лиги Европы.

«Соперник очень квалифицированный, ровный, шансы – 50 на 50. Что касается первой игры дома, то хотелось бы, конечно, начать в гостях, это обычное желание для еврокубков. Однако что есть, то есть, надо будет хорошо сыграть дома, а потом спокойно ехать в гости.

У «Лиона» весьма частые изменения в составе, в прошлом и этом году мы не очень много внимания на них обращали, потому что не сталкивались с этой командой. Теперь, конечно, внимательно изучим, подготовимся», – сказал Овчинников.

Источник: ТАСС
Лига Европы ЦСКА Лион Овчинников Сергей
Комментарии (19)
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чемпион мира1
1519451217
50/50
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арейская
1519451933
Не знаю почему, но именно армейцы не вызывают у меня сомнения, хотя болею-то я за Локо...
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SunRomeS
1519454267
Правильно, нечего заранее бояться соперника, надо тренироваться, изучать, настраиваться. Бывало и потяжелее. Верю в успех.
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OfaZavr
1519455480
Лион конечно сейчас не такой как пару лет назад и звезд явных нет у них, но все равно будет очень непросто и думаю шансы есть неплохие но не 50 на 50, поменьше думаю 40 на 60.
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ПФК ЦСКА Моscow
1519457443
тяжело будет без Васина, да еще и Вася 1-й матч из-за дисквы пропустит
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insider_retro
1519458045
Ничего не обычного, размеренные надежды с учётом силы Лиона! Сложно, но можно, особенно, если очень надо!!!
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zigbert
1519458715
Овчинников прав, было бы лучше начинать на выезде.
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Dominator777
1519462119
Лион - добротная команда, идущая на 4-ом месте французского чемпионата, забивающая в среднем чуть более 2-х голов за игру. Если атакующие линии армейцев сыграют удачно дома (забьют не менее двух голов), то шансы на выход в следующий раунд перед ответной игрой есть. Надеюсь, что армейцы пройдут Лион, хотя и очень тяжело будет.
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спартак спартаков 1
1519467941
смех.будет пролёт по полной
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+50/-50
1519563004
- "«Соперник очень квалифицированный, ровный, шансы – 50 на 50. " Не соглашусь по нескольким причинам: - 1. Есть уровень национального чемпионата. 2. Есть место команды в этом чемпионате. 3. Есть игровая практика в начале марта. 4. Есть платёжная ведомость на игроков. ЦСКА как-то проигрывает по всем статьям. Но, играть надо! И, совсем свежий пример Локомотива тому подтверждение. Удача любит сильных. Пожелаем армейцам удачи.
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