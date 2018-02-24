Овчинников назвал шансы ЦСКА в матчах с «Лионом» равными

Тренер ЦСКА Сергей Овчинников оценил шансы своей команды в противостоянии с «Лионом» по результатам жеребьевки 1/8 финала Лиги Европы.

«Соперник очень квалифицированный, ровный, шансы – 50 на 50. Что касается первой игры дома, то хотелось бы, конечно, начать в гостях, это обычное желание для еврокубков. Однако что есть, то есть, надо будет хорошо сыграть дома, а потом спокойно ехать в гости.

У «Лиона» весьма частые изменения в составе, в прошлом и этом году мы не очень много внимания на них обращали, потому что не сталкивались с этой командой. Теперь, конечно, внимательно изучим, подготовимся», – сказал Овчинников.