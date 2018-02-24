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    Овчинников назвал шансы ЦСКА в матчах с «Лионом» равными

    Тренер ЦСКА Сергей Овчинников оценил шансы своей команды в противостоянии с «Лионом» по результатам жеребьевки 1/8 финала Лиги Европы.

    «Соперник очень квалифицированный, ровный, шансы – 50 на 50. Что касается первой игры дома, то хотелось бы, конечно, начать в гостях, это обычное желание для еврокубков. Однако что есть, то есть, надо будет хорошо сыграть дома, а потом спокойно ехать в гости.

    У «Лиона» весьма частые изменения в составе, в прошлом и этом году мы не очень много внимания на них обращали, потому что не сталкивались с этой командой. Теперь, конечно, внимательно изучим, подготовимся», – сказал Овчинников.

    Источник: ТАСС

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    24.02.2018 08:31
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    Комментарии19
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      Рейтинг: +2934

      +50/-50 25 февраля 2018, 15:50

      - "«Соперник очень квалифицированный, ровный, шансы – 50 на 50. "
      Не соглашусь по нескольким причинам: -
      1. Есть уровень национального чемпионата.
      2. Есть место команды в этом чемпионате.
      3. Есть игровая практика в начале марта.
      4. Есть платёжная ведомость на игроков.
      ЦСКА как-то проигрывает по всем статьям. Но, играть надо! И, совсем свежий пример Локомотива тому подтверждение. Удача любит сильных. Пожелаем армейцам удачи.

      1
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      Рейтинг: +840

      vovan55 25 февраля 2018, 04:09

      будем надеяться на лучшее...

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +979

      directorpg 24 февраля 2018, 17:41

      ЦСКА вперёд к победе

      0
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      Рейтинг: +7007

      ivanthebest 24 февраля 2018, 13:55

      Главная задача, это не пустить дома... Сыграть на ноль. И на выезде уже играть по ситуации. Как показывает практика еврокубков, коням с достаточно солидными соперниками проще играть на выезде.

      0
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      Рейтинг: +2111

      prtcs 24 февраля 2018, 13:34

      "Лион" надо проходить. Удачи.

      0
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      Рейтинг: +145

      спартак спартаков 1 24 февраля 2018, 13:25

      смех.будет пролёт по полной

      -1
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      Рейтинг: +1768

      himik2-62 > спартак спартаков 1 24 февраля 2018, 16:55

      пролёт у тебя между ног

      1
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      Рейтинг: +1007

      OOOVVV. 24 февраля 2018, 12:09

      Шансы равны, а победа нужнее. Удачи ЦСКА.

      0
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      Рейтинг: +13741

      Dominator777 24 февраля 2018, 11:48

      Лион - добротная команда, идущая на 4-ом месте французского чемпионата, забивающая в среднем чуть более 2-х голов за игру. Если атакующие линии армейцев сыграют удачно дома (забьют не менее двух голов), то шансы на выход в следующий раунд перед ответной игрой есть. Надеюсь, что армейцы пройдут Лион, хотя и очень тяжело будет.

      3
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      Рейтинг: +100699

      zigbert 24 февраля 2018, 10:51

      Овчинников прав, было бы лучше начинать на выезде.

      3
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      Рейтинг: +70526

      insider_retro 24 февраля 2018, 10:40

      Ничего не обычного, размеренные надежды с учётом силы Лиона!
      Сложно, но можно, особенно, если очень надо!!!

      12
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      Рейтинг: +1768

      himik2-62 > insider_retro 24 февраля 2018, 16:54

      лион нуууу очень хочет сыграть в финале на своём стадике,коням надо призвать всех надежд,везух,прух и до кучи каркас)))))

      2
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