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  • Червиченко: «Не выиграть Кубок России для «Спартака» будет просто позорно»

Червиченко: «Не выиграть Кубок России для «Спартака» будет просто позорно»

23 февраля 2018, 23:29
22

Бывший президент «Спартака» Андрей Червиченко оценил шансы московского клуба на победу в РФПЛ и Кубке России.

На данный момент красно-белые занимают третье место в турнирной таблице Премьер-лиги и отстают от лидера на восемь очков. Соперником москвичей по 1/4 финала Кубка России станут «Крылья Советов».

«Я бы был реалистом и говорил о том, что «Спартак» претендует только на победу в Кубке. Скорее всего, именно этот турнир спартаковцы и выиграют, потому что не выиграть его, учитывая оставшиеся в Кубке команды, будет просто позорно. Там некому останавливать «Спартак».

А в чемпионате и отрыв большой, и «Зенит» сегодня выглядит предпочтительнее, поэтому, думаю, конкурировать с «Локомотивом» будут питерцы. Да и ЦСКА с «Краснодаром» вряд ли останутся в стороне от борьбы за попадание в Лигу чемпионов. Не думаю, что конкуренты благородно уступят место в тройке «Спартаку». Чемпионство – это только мечты спартаковских болельщиков, а реальность, мне кажется, очень далека», – сказал Червиченко.

Источник: Rusfootball.info
Россия. Премьер-лига Россия. Кубок Спартак Червиченко Андрей
Комментарии (22)
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alex kidn
1519418002
Крылья дадут бой
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Нострадамус_Саша
1519418912
Как футбольный спец он, конечно, никакой, зато как человек - ну полное г... !!!!
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VVM1964
1519419505
" Не думаю, что конкуренты благородно уступят место в тройке «Спартаку». Чемпионство – это только мечты спартаковских болельщиков, а реальность, мне кажется, очень далека " - Ну во первых , никто ни от кого подарков не ждет и Спартаку предстоит очень серьезная борьба в ЧР , но надеюсь , что вопреки прогнозам , все же с Локомотивом и Зенитом , а во вторых , Спартак - чемпион и это насущная реальность .
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solyh-1962
1519421270
Никого не интересует мнение горе -бинессмена!!!
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Andrering87
1519421738
как получится так и получится...борьба за чемпионство впереди, за кубок тоже....а слушать этого жирного не стоит...все будет как должно быть и не более...
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Африканскaя чумa cвинeй
1519447243
Это такой хитрый план - выиграть кубок России и слиться потом на международной арене от какой-нибудь 18-ой команды какого-нибудь эуропейского чемпионата, либо установить новый рекорд по пропущенным мячам
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арейская
1519454017
Ну а что ещё ему, Спартаку, остаётся, только на Кубок и надеяться, я не провидица, но после 1-3 на домашнем поле проход в 1/4 уже был очень сомнителен, вопреки заверениям Глушакова, который хотел этот счет сделать таким-же, но только в свою пользу, я просто тихонько посмеялась, хотя какой уж тут смех, скорее слёзы...
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OfaZavr
1519454381
это и без его комментарий было понятно, эксперт тут нашелся.
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zigbert
1519466879
Эксперт как всегда в своем стиле.
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AlfavitЪ
1519578877
Позорно, не позорно, это болтовня, нужно просто выиграть.
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