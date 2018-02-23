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    Червиченко: «Не выиграть Кубок России для «Спартака» будет просто позорно»

    Бывший президент «Спартака» Андрей Червиченко оценил шансы московского клуба на победу в РФПЛ и Кубке России.

    На данный момент красно-белые занимают третье место в турнирной таблице Премьер-лиги и отстают от лидера на восемь очков. Соперником москвичей по 1/4 финала Кубка России станут «Крылья Советов».

    «Я бы был реалистом и говорил о том, что «Спартак» претендует только на победу в Кубке. Скорее всего, именно этот турнир спартаковцы и выиграют, потому что не выиграть его, учитывая оставшиеся в Кубке команды, будет просто позорно. Там некому останавливать «Спартак».

    А в чемпионате и отрыв большой, и «Зенит» сегодня выглядит предпочтительнее, поэтому, думаю, конкурировать с «Локомотивом» будут питерцы. Да и ЦСКА с «Краснодаром» вряд ли останутся в стороне от борьбы за попадание в Лигу чемпионов. Не думаю, что конкуренты благородно уступят место в тройке «Спартаку». Чемпионство – это только мечты спартаковских болельщиков, а реальность, мне кажется, очень далека», – сказал Червиченко.

    Источник: Rusfootball.info

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    23.02.2018 23:29
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    Комментарии21
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      Рейтинг: +12331

      Вомбат 27 февраля 2018, 22:14

      Знаете, что - позорно было проигрывать 0:7, а в Самаре если завтра будет то, что предсказывает гидрометцентр, разница в классе не будет иметь НИКАКОГО значения. Если Спартак проиграет из-за недостатка везухи, нормальный болельщик клеймить его не будет.

      0
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      Рейтинг: +1663

      Lev Aleks 26 февраля 2018, 10:03

      Кубок действительно скорее всего выиграет спартак, а вот место в тройке под вопросом!

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +1309

      AlfavitЪ 25 февраля 2018, 20:14

      Позорно, не позорно, это болтовня, нужно просто выиграть.

      4
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      Рейтинг: +180

      лёха м 25 февраля 2018, 19:33

      заткнись червь.ползи в могилу

      2
      Ответить
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      Рейтинг: +3795

      serppion 25 февраля 2018, 10:18

      Старый провокатор решил о себе напомнить. Бомбардир, не печатай всякую шуреру.

      2
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      Рейтинг: +387

      Vizual 24 февраля 2018, 21:33

      Какой Дятел у Червяка интервью берет?????

      2
      Ответить
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      Рейтинг: +1814

      vitvik 24 февраля 2018, 15:42

      Трудно настроиться на таких соперников. А соперники, настроены априори.

      1
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      Рейтинг: +3136

      m40 24 февраля 2018, 13:25

      Вот тут с этим троллем не поспоришь- если сейчас не выиграть кубок, то когда вообще...

      0
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      Рейтинг: +100699

      zigbert 24 февраля 2018, 13:07

      Эксперт как всегда в своем стиле.

      3
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      Рейтинг: +7038

      Диктор 24 февраля 2018, 12:15

      Мечта спартаковских болельщиков это не только Кубок ,это еще и подтверждение звания своего-так что Червяк заткнулся бы лучше.

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