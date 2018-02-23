Червиченко: «Не выиграть Кубок России для «Спартака» будет просто позорно»

Знаете, что - позорно было проигрывать 0:7, а в Самаре если завтра будет то, что предсказывает гидрометцентр, разница в классе не будет иметь НИКАКОГО значения. Если Спартак проиграет из-за недостатка везухи, нормальный болельщик клеймить его не будет.
Бывший президент «Спартака» Андрей Червиченко оценил шансы московского клуба на победу в РФПЛ и Кубке России.
На данный момент красно-белые занимают третье место в турнирной таблице Премьер-лиги и отстают от лидера на восемь очков. Соперником москвичей по 1/4 финала Кубка России станут «Крылья Советов».
«Я бы был реалистом и говорил о том, что «Спартак» претендует только на победу в Кубке. Скорее всего, именно этот турнир спартаковцы и выиграют, потому что не выиграть его, учитывая оставшиеся в Кубке команды, будет просто позорно. Там некому останавливать «Спартак».
А в чемпионате и отрыв большой, и «Зенит» сегодня выглядит предпочтительнее, поэтому, думаю, конкурировать с «Локомотивом» будут питерцы. Да и ЦСКА с «Краснодаром» вряд ли останутся в стороне от борьбы за попадание в Лигу чемпионов. Не думаю, что конкуренты благородно уступят место в тройке «Спартаку». Чемпионство – это только мечты спартаковских болельщиков, а реальность, мне кажется, очень далека», – сказал Червиченко.