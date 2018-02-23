Червиченко: «Не выиграть Кубок России для «Спартака» будет просто позорно»

Бывший президент «Спартака» Андрей Червиченко оценил шансы московского клуба на победу в РФПЛ и Кубке России.

На данный момент красно-белые занимают третье место в турнирной таблице Премьер-лиги и отстают от лидера на восемь очков. Соперником москвичей по 1/4 финала Кубка России станут «Крылья Советов».

«Я бы был реалистом и говорил о том, что «Спартак» претендует только на победу в Кубке. Скорее всего, именно этот турнир спартаковцы и выиграют, потому что не выиграть его, учитывая оставшиеся в Кубке команды, будет просто позорно. Там некому останавливать «Спартак».

А в чемпионате и отрыв большой, и «Зенит» сегодня выглядит предпочтительнее, поэтому, думаю, конкурировать с «Локомотивом» будут питерцы. Да и ЦСКА с «Краснодаром» вряд ли останутся в стороне от борьбы за попадание в Лигу чемпионов. Не думаю, что конкуренты благородно уступят место в тройке «Спартаку». Чемпионство – это только мечты спартаковских болельщиков, а реальность, мне кажется, очень далека», – сказал Червиченко.