Конте: «Матч с «МЮ»? Есть риск проиграть»

Главный тренер «Челси» Антонио Конте поделился ожиданиями от матча 28-го тура чемпионата Англии против «Манчестер Юнайтед».

«Погба – игрок топового уровня. Я ожидаю, что он выйдет на поле, но если нет, это будет даже лучше.

Нужно понимать, что, когда играешь против «Манчестер Юнайтед», случиться может что угодно.

Они хорошо подготовлены физически. Есть риск проиграть, у них очень сильная команда. Это очень важная игра для нас, мы должны сделать все возможное, чтобы получить три очка», – сказал Конте.

Матч «Манчестер Юнайтед» – «Челси» пройдет в воскресенье в Манчестере. Начало встречи в 17:05 по московскому времени.