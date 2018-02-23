Бубнов: «Хотя «Зенит» забил трижды, но в атаке он выглядел далеко не так убедительно»

Известный российский эксперт Александр Бубнов отметил уверенную победу «Зенита» в ответном матче 1/16 финала Лиги Европы против «Селтика» в Санкт-Петербурге. Он также назвал неоценимым вклад защитника сине-бело-голубых Бранислава Ивановича, который отметился забитым голом и результативной передачей в своей 34-й день рождения.

«По сравнению с первым матчем петербуржцы выдали совсем другую игру – чисто итальянскую. Неделей ранее «Зенит» практически не владел мячом, попав под агрессивный прессинг «Селтика». В этот раз такого давления со стороны соперника не было, так как на выезде шотландцы не в состоянии его оказать. Фактически у гостей ничего не получалось в атаке на протяжении всего матча.

«Зениту» удалось взять мяч под контроль, особенно в первом тайме. Кроме того, хозяева смогли уплотнить игру в середине поля и отодвинуть «Селтик» от своих ворот. Подопечные Роберто Манчини перекрыли все зоны и не позволили сопернику развернуться.

Конечно, сказался быстрый гол, а после удара Кузяева результат был сделан. «Селтик» был явно обескуражен подобным развитием событий, а «Зенит» начал играть по счету, то есть не подпускать шотландцев к своим воротам и искать свои шансы у чужих.

Лучшим игроком матча, безусловно, стоит признать Бранислава Ивановича. Серб забил важнейший гол, а также отметился результативной передачей в эпизоде с третьим голом. Удивительно, ведь он пропустил значительную часть предсезонной подготовки и провел не так много контрольных матчей. Его вклад в итоговую победу неоценим.

Думаю, пока «Зенит» набрал в лучшем случае процентов 70 от идеальных кондиций. Манчини предстоит еще много работы над организацией игры в атаке, что было видно по обеим встречам с «Селтиком». Пусть в ответном матче петербуржцы забили трижды, в атаке они выглядело далеко не так убедительно. Кроме того, до сих пор наблюдается масштабная ротация в средней линии, что также сказывается на качестве футбола.

На что «Зенит» может рассчитывать в нынешнем розыгрыше? Конечно, многое будет зависеть от жеребьевки. Но если судить по потенциалу, то команда Манчини должна доходить минимум до четвертьфинала. Хотя из всех российских клубов, выступавших в плей-офф, наилучшее впечатление произвел «Локомотив», – сказал Бубнов.

Ответный матч 1/16 финала Лиги Европы «Зенит» – «Селтик» завершился со счетом 3:0 (счет первой встречи – 0:1).