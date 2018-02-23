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  • Бубнов: «Хотя «Зенит» забил трижды, но в атаке он выглядел далеко не так убедительно»

Бубнов: «Хотя «Зенит» забил трижды, но в атаке он выглядел далеко не так убедительно»

23 февраля 2018, 08:06
6

Известный российский эксперт Александр Бубнов отметил уверенную победу «Зенита» в ответном матче 1/16 финала Лиги Европы против «Селтика» в Санкт-Петербурге. Он также назвал неоценимым вклад защитника сине-бело-голубых Бранислава Ивановича, который отметился забитым голом и результативной передачей в своей 34-й день рождения.

«По сравнению с первым матчем петербуржцы выдали совсем другую игру – чисто итальянскую. Неделей ранее «Зенит» практически не владел мячом, попав под агрессивный прессинг «Селтика». В этот раз такого давления со стороны соперника не было, так как на выезде шотландцы не в состоянии его оказать. Фактически у гостей ничего не получалось в атаке на протяжении всего матча.

«Зениту» удалось взять мяч под контроль, особенно в первом тайме. Кроме того, хозяева смогли уплотнить игру в середине поля и отодвинуть «Селтик» от своих ворот. Подопечные Роберто Манчини перекрыли все зоны и не позволили сопернику развернуться.

Конечно, сказался быстрый гол, а после удара Кузяева результат был сделан. «Селтик» был явно обескуражен подобным развитием событий, а «Зенит» начал играть по счету, то есть не подпускать шотландцев к своим воротам и искать свои шансы у чужих.

Лучшим игроком матча, безусловно, стоит признать Бранислава Ивановича. Серб забил важнейший гол, а также отметился результативной передачей в эпизоде с третьим голом. Удивительно, ведь он пропустил значительную часть предсезонной подготовки и провел не так много контрольных матчей. Его вклад в итоговую победу неоценим.

Думаю, пока «Зенит» набрал в лучшем случае процентов 70 от идеальных кондиций. Манчини предстоит еще много работы над организацией игры в атаке, что было видно по обеим встречам с «Селтиком». Пусть в ответном матче петербуржцы забили трижды, в атаке они выглядело далеко не так убедительно. Кроме того, до сих пор наблюдается масштабная ротация в средней линии, что также сказывается на качестве футбола.

На что «Зенит» может рассчитывать в нынешнем розыгрыше? Конечно, многое будет зависеть от жеребьевки. Но если судить по потенциалу, то команда Манчини должна доходить минимум до четвертьфинала. Хотя из всех российских клубов, выступавших в плей-офф, наилучшее впечатление произвел «Локомотив», – сказал Бубнов.

Ответный матч 1/16 финала Лиги Европы «Зенит» – «Селтик» завершился со счетом 3:0 (счет первой встречи – 0:1).

Источник: Sportbox.ru
Лига Европы Зенит Селтик Иванович Бранислав Кузяев Далер Бубнов Александр
Комментарии (6)
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paracetamol
1519363788
Этому "експерту" лишь бы поныть. Три гола на любой вкус!
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vodomut
1519364454
жеребьевка покажет
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Zeff
1519364860
Уйди с горя в запой.
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Garrincha58
1519365428
хоть Зенит и выиграл но игры целостной как бывало раньше нет и с такой игрой многого не добьешься
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Spartak 777
1519372003
Ну по делу ведь говорит , ну если ни Кокорин ни Заболотный ни впечатлили игрой что самих себя обманывать и говорить классно сыграли ??? А вообще....При Бескове такого не было , мы в Киеве 1:2 выйграваем , 6 двоек и 5 часов разбора !!!! Шоб вы знали !!! ))))
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petrucho-spb
1519390756
Ну скорее соглашусь сэтим мнением,но поправочку сделаю:Зенит укрепил среднюю лини.чего не хватало.Убрали Смольникова,как я и писал очень много брака у Игоря,при всём уважении к нему.И скорее всего в Питере играть не будет.Пока не готов играть на таком уровне.Зенит взял опытом и ловил на ошибках Селтик.
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