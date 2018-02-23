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ЦСКА предложил Натхо новый контракт

23 февраля 2018, 07:40
9

Руководство ЦСКА предложило полузащитнику команды Бибрасу Натхо продлить его действующий контракт, который заканчивается летом 2018 года.

«Для меня является большой честью получить новое предложение от клуба уровня ЦСКА.

Буду ли выступать за ЦСКА или перейду в «Рубин»? Я очень люблю «Рубин» и симпатизирую ему, но ЦСКА – это большой клуб с огромными традициями», – рассказал Натхо в интервью израильскому телеканалу СПОРТ-5.

Ранее сообщалось, что Натхо может сменить ЦСКА на «Рубин», за который он выступал с 2010 по 2014 год и провел в составе команды 147 матчей. В ЦСКА он перешел в августе 2014 года, подписав контракт на четыре года.

Источник: Бомбардир.ру
Россия. Премьер-лига Трансферы ЦСКА Рубин Натхо Бибрас
Комментарии (9)
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Obi Wan
1519365778
Подписывай...
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vladimir-7
1519367470
Б.Натхо, нужно оставаться в ЦСКА, тем более, что П.Вернблум может уехать в Швецию в другой клуб. От добра, добра не ищут.
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ПФК ЦСКА Моscow
1519370246
ждем продления
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Dominator777
1519375647
В начале сезона Натхо смотрится в игре очень прилично, играет как правило в течение сезона надежно, поэтому предложение контракта от клуба прогнозируемо.
Ответить
Чикомас
1519382097
Абсолютно правильно. Одно время, Бибрас как то потух. Но в конце прошлого, снова заиграл отлично. Мы на тебя надеемся, парень! Удачи тебе..
Ответить
Отчаянный Пердун
1519389298
Он получил игровую практику и снова расцвёл. Удачи ему.
Ответить
Lester84
1519397425
Давай, подписывай! Пенальти лучше тебя еще никто в команде не пробивал.
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neofizer
1519411543
это есть хорошо.
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Татарин за ЦСКА
1519473346
Бибрас,оставайся
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