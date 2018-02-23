ЦСКА предложил Натхо новый контракт

Руководство ЦСКА предложило полузащитнику команды Бибрасу Натхо продлить его действующий контракт, который заканчивается летом 2018 года.

«Для меня является большой честью получить новое предложение от клуба уровня ЦСКА.

Буду ли выступать за ЦСКА или перейду в «Рубин»? Я очень люблю «Рубин» и симпатизирую ему, но ЦСКА – это большой клуб с огромными традициями», – рассказал Натхо в интервью израильскому телеканалу СПОРТ-5.

Ранее сообщалось, что Натхо может сменить ЦСКА на «Рубин», за который он выступал с 2010 по 2014 год и провел в составе команды 147 матчей. В ЦСКА он перешел в августе 2014 года, подписав контракт на четыре года.