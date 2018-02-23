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    ЦСКА предложил Натхо новый контракт

    Руководство ЦСКА предложило полузащитнику команды Бибрасу Натхо продлить его действующий контракт, который заканчивается летом 2018 года.

    «Для меня является большой честью получить новое предложение от клуба уровня ЦСКА.

    Буду ли выступать за ЦСКА или перейду в «Рубин»? Я очень люблю «Рубин» и симпатизирую ему, но ЦСКА – это большой клуб с огромными традициями», – рассказал Натхо в интервью израильскому телеканалу СПОРТ-5.

    Ранее сообщалось, что Натхо может сменить ЦСКА на «Рубин», за который он выступал с 2010 по 2014 год и провел в составе команды 147 матчей. В ЦСКА он перешел в августе 2014 года, подписав контракт на четыре года.

    Источник: Бомбардир.ру

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    23.02.2018 07:40
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    Комментарии9
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      Рейтинг: +7545

      Татарин за ЦСКА 24 февраля 2018, 14:55

      Бибрас,оставайся

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +364

      neofizer 23 февраля 2018, 21:45

      это есть хорошо.

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +5490

      Lester84 23 февраля 2018, 17:50

      Давай, подписывай! Пенальти лучше тебя еще никто в команде не пробивал.

      2
      Ответить
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      Рейтинг: +3459

      Отчаянный Пердун 23 февраля 2018, 15:34

      Он получил игровую практику и снова расцвёл. Удачи ему.

      2
      Ответить
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      Рейтинг: +2780

      Чикомас 23 февраля 2018, 13:34

      Абсолютно правильно. Одно время, Бибрас как то потух. Но в конце прошлого, снова заиграл отлично. Мы на тебя надеемся, парень! Удачи тебе..

      3
      Ответить
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      Рейтинг: +13741

      Dominator777 23 февраля 2018, 11:47

      В начале сезона Натхо смотрится в игре очень прилично, играет как правило в течение сезона надежно, поэтому предложение контракта от клуба прогнозируемо.

      3
      Ответить
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      Рейтинг: +1061

      ПФК ЦСКА Моscow 23 февраля 2018, 10:17

      ждем продления

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +25927

      vladimir-7 23 февраля 2018, 09:31

      Б.Натхо, нужно оставаться в ЦСКА, тем более, что П.Вернблум может уехать
      в Швецию в другой клуб. От добра, добра не ищут.

      3
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      Рейтинг: +288

      Obi Wan 23 февраля 2018, 09:02

      Подписывай...

      3
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