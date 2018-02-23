Фанаты «Спартака» открыли сбор средств на адвоката для задержанного в Мюнхене болельщика

Ранее «Бомбардир» писал, что в немецком Мюнхене взят под стражу болельщик «Спартака», подозреваемый в покушении на убийство. Фанаты красно-белых открыли сбор средств на адвоката для задержанного.

«Сегодня в ходе первого слушания действительно было вынесено решение о его аресте. Я всецело поддерживаю позицию посольства России в Германии, направленную на защиту прав и свобод гражданина.

Посольство решительно против задержания и передачи третьему государству гражданина РФ, который не совершал никаких правонарушений на территории ФРГ. Прямо сейчас мы ведем сбор средств на адвоката. Любой желающий может перевести деньги по номеру карты 4276380014337401», – сказал Олег Семенов, руководитель проекта «Стадион – наш общий дом».

Арестованному фанату грозит до 15 лет тюрьмы.