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    Фанаты «Спартака» открыли сбор средств на адвоката для задержанного в Мюнхене болельщика

    Ранее «Бомбардир» писал, что в немецком Мюнхене взят под стражу болельщик «Спартака», подозреваемый в покушении на убийство. Фанаты красно-белых открыли сбор средств на адвоката для задержанного.

    «Сегодня в ходе первого слушания действительно было вынесено решение о его аресте. Я всецело поддерживаю позицию посольства России в Германии, направленную на защиту прав и свобод гражданина.

    Посольство решительно против задержания и передачи третьему государству гражданина РФ, который не совершал никаких правонарушений на территории ФРГ. Прямо сейчас мы ведем сбор средств на адвоката. Любой желающий может перевести деньги по номеру карты 4276380014337401», – сказал Олег Семенов, руководитель проекта «Стадион – наш общий дом».

    Арестованному фанату грозит до 15 лет тюрьмы.

    Источник: Чемпионат.ком

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    23.02.2018 01:33
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    Комментарии4
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      Рейтинг: +12101

      BRO_football 23 февраля 2018, 03:07

      Быстро соберут. У фанатов Спартака денег полно, не зря же они в Испанию на матч летают.

      0
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      Рейтинг: +2057

      кузнецов артем 23 февраля 2018, 02:06

      В европе просто так людей не будут задерживать спустя пол года после инцедента. Теперь еще и всем фанатским движением ему решили помогать, в европе этому рады не будут и я прекрасно их понимаю. Это вообще не футбольная новость, эти "фанаты" только дерутся им футбол вообще не важен. Не стоит их поддерживать, лучше наоборот отречься от таких фанатов тогда европейской движение поймет что мы против драк и подобного

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      Рейтинг: +24266

      DOCTOR PENALTY 23 февраля 2018, 01:48

      Молодцы парни, своих бросать нельзя. Нужна полная ясность

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      Рейтинг: +148

      grafff 23 февраля 2018, 01:40

      виноват или нет, вот в чем вопрос. Если виноват, то вопрос закрыт!

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