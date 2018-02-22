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    В Мюнхене задержали фаната «Спартака». Ему грозит до 15 лет тюрьмы за покушение на убийство

    BBC сообщило о задержании россиянина, принимавшего участие в беспорядках болельщиков во время Евро-2016.

    Представители власти арестовали его в Мюнхене во время пересадки на авиарейс до Бильбао, где сегодня состоится матч 1/16 финала Лиги Европы «Атлетик»«Спартак».

    Согласно источнику, болельщика красно-белых обвиняют в нанесении ущерба 51-летнему англичанину.

    В результате драки летом 2016 года в марселе задержанный нанес ему повреждения высокой тяжести. Англичанин получил многочисленные переломы и травму мозга, из-за которой был помещен в искусственную кому.

    Ожидается, что 31-летний мужчина, чье имя не названо, выслушает обвинение в покушении на убийство. Ему грозит до 15 лет тюремного заключения.

    Источник: BBC

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    22.02.2018 18:23
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    Комментарии26
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      Рейтинг: +1687

      Tostao 23 февраля 2018, 22:38

      Комментарий скрыт из-за низкого рейтинга. Показать

      Мы не знаем всех нюансов этой драки, поэтому осуждать или защищать соотечественника не надо.
      Надо сказать, что некоторые англичане за своё поведение заслуживают такое отношение. Вспомните, как пьяные саксы топтали наш флаг и т.д.

      -4
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      ...
      Рейтинг: +738

      Ljungberg9 > Tostao 27 февраля 2018, 01:06

      Претензии по этому комментарию? Я уже не помню. Если да, то что здесь гадать по причине минуса? Я не считаю правильным избивать до смерти или вообще убивать человека за "как пьяные саксы топтали наш флаг". Не считаю нормальным оправдывать этого фаната, практически убийцу. Топтать флаг и т.д. - это не угроза жизни и здоровью.

      И я знаю, что ты ставишь минусы в ответ. Но и я не сижу на твоем профиле, заметь. Всё выходит вполне случайно.

      5
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      Рейтинг: +2057

      кузнецов артем 23 февраля 2018, 01:40

      Ну если правда, пусть сожают. Эти люди не фанаты футбола они любители подраться или еще чего то чем эти сообщества занимаются

      2
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    • ...
      Рейтинг: +100699

      zigbert 22 февраля 2018, 22:19

      Все это не есть хорошо.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +24266

      DOCTOR PENALTY 22 февраля 2018, 20:34

      На фоне допингового скандала не очень-то верится. Жаль мужика, если это подстава очередная.

      -2
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      Рейтинг: +222

      ДЖУZ 22 февраля 2018, 20:23

      Если реально он виноват, то пусть все 15 будет сидеть, нехеря было человека избивать, что он в коме аж оказался, если не виноват, будем надеяться на справедливость

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1442

      Tsigan 22 февраля 2018, 20:18

      Если этот болельщик на самом деле имеет отношение к самочувствию этого англичанина, то пусть дадут ему по по полной,не взирая на то что он наш соотечественник. Есть красная черта которую нельзя переходить!

      2
      Ответить
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      Рейтинг: +2934

      +50/-50 22 февраля 2018, 19:54

      Все стены в камере будут исписаны - Спартак чемпион.

      2
      Ответить
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      Рейтинг: +4293

      Zubo 22 февраля 2018, 19:51

      этого не может быть потому что этого не может быть никогда, лицевая биометрия в криминалистике ? Только дактилоскопия и ДНК анализ, если у властей этого нет, то самый последний адвокат отмажет за минуту, потому чтo никто не докажет что это он.

      4
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      ...
      Рейтинг: +4624

      la verdad > Zubo 23 февраля 2018, 00:08

      Блаблаблаблабла

      0
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      Рейтинг: +4350

      3a zenit 22 февраля 2018, 19:32

      своих нужно защищать всегда,хоть они и плохие.Если виноват-наказывать строго но дома!

      -2
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      Рейтинг: +4624

      la verdad > 3a zenit 23 февраля 2018, 00:06

      Да хрен тебе!!! Он где людей колечил??? Там и посидит... Пятнашечку :))))

      1
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      Рейтинг: +4350

      3a zenit > la verdad 23 февраля 2018, 00:26

      иди лучше Путина свергай тормоз из 404.

      -1
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      Рейтинг: +4624

      la verdad > 3a zenit 23 февраля 2018, 00:43

      Комментарий скрыт из-за низкого рейтинга. Показать

      Иди ка ты маму с панели забирай, детя шалавы и погибшего летчика-испытателя :)))))

      -4
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      Рейтинг: +312

      Vlad_Tverskoy 22 февраля 2018, 19:23

      вот в этом различие России и Европы
      у нас под камерами,на глазах у мусоров грохнут,на следующий день концов не найдешь и ничего не докажешь,а тут хоп вычислили махом!
      Есть поклонники-фанаты-болельщики!!! а есть дебилы у которых нет моральных принципов!!!

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