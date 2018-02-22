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  • В Мюнхене задержали фаната «Спартака». Ему грозит до 15 лет тюрьмы за покушение на убийство

В Мюнхене задержали фаната «Спартака». Ему грозит до 15 лет тюрьмы за покушение на убийство

22 февраля 2018, 18:23
26

BBC сообщило о задержании россиянина, принимавшего участие в беспорядках болельщиков во время Евро-2016.

Представители власти арестовали его в Мюнхене во время пересадки на авиарейс до Бильбао, где сегодня состоится матч 1/16 финала Лиги Европы «Атлетик»«Спартак».

Согласно источнику, болельщика красно-белых обвиняют в нанесении ущерба 51-летнему англичанину.

В результате драки летом 2016 года в марселе задержанный нанес ему повреждения высокой тяжести. Англичанин получил многочисленные переломы и травму мозга, из-за которой был помещен в искусственную кому.

Ожидается, что 31-летний мужчина, чье имя не названо, выслушает обвинение в покушении на убийство. Ему грозит до 15 лет тюремного заключения.

Источник: BBC
Чемпионат мира Россия Англия
Комментарии (26)
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insider_retro
1519313348
Мозгов не было не тогда, не сейчас... За браваду расплатится свободой... Вкатают показательно по полной и никакой МИД и "врачи за мир" не спасут....
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OfaZavr
1519313640
если правда то так ему и надо, а вот если нет то жаль что попал под очередную клевету.
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Муруал
1519313893
А что если этот англичанин сам провоцировал и получил по заслугам? Учитывая манеру поведения бритов,я отнюдь не исключаю такой вариант развития событий.
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DeStar
1519314109
сидел бы дома, не летел бы никуда и не попался бы)
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anatolich72
1519314832
Паранойя продолжается в европе у всех травма мозга.
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prtcs
1519315244
Подумал, что ему все можно. Это не Россия и наказание настигнет, когда не ждешь.
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Vlad_Tverskoy
1519316618
вот в этом различие России и Европы у нас под камерами,на глазах у мусоров грохнут,на следующий день концов не найдешь и ничего не докажешь,а тут хоп вычислили махом! Есть поклонники-фанаты-болельщики!!! а есть дебилы у которых нет моральных принципов!!!
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3a zenit
1519317171
своих нужно защищать всегда,хоть они и плохие.Если виноват-наказывать строго но дома!
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Zubo
1519318281
этого не может быть потому что этого не может быть никогда, лицевая биометрия в криминалистике ? Только дактилоскопия и ДНК анализ, если у властей этого нет, то самый последний адвокат отмажет за минуту, потому чтo никто не докажет что это он.
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Tostao
1519414734
Мы не знаем всех нюансов этой драки, поэтому осуждать или защищать соотечественника не надо. Надо сказать, что некоторые англичане за своё поведение заслуживают такое отношение. Вспомните, как пьяные саксы топтали наш флаг и т.д.
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