В Мюнхене задержали фаната «Спартака». Ему грозит до 15 лет тюрьмы за покушение на убийство

BBC сообщило о задержании россиянина, принимавшего участие в беспорядках болельщиков во время Евро-2016.

Представители власти арестовали его в Мюнхене во время пересадки на авиарейс до Бильбао, где сегодня состоится матч 1/16 финала Лиги Европы «Атлетик» – «Спартак».

Согласно источнику, болельщика красно-белых обвиняют в нанесении ущерба 51-летнему англичанину.

В результате драки летом 2016 года в марселе задержанный нанес ему повреждения высокой тяжести. Англичанин получил многочисленные переломы и травму мозга, из-за которой был помещен в искусственную кому.

Ожидается, что 31-летний мужчина, чье имя не названо, выслушает обвинение в покушении на убийство. Ему грозит до 15 лет тюремного заключения.