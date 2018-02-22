В Мюнхене задержали фаната «Спартака». Ему грозит до 15 лет тюрьмы за покушение на убийство

Мы не знаем всех нюансов этой драки, поэтому осуждать или защищать соотечественника не надо.
Надо сказать, что некоторые англичане за своё поведение заслуживают такое отношение. Вспомните, как пьяные саксы топтали наш флаг и т.д.
BBC сообщило о задержании россиянина, принимавшего участие в беспорядках болельщиков во время Евро-2016.
Представители власти арестовали его в Мюнхене во время пересадки на авиарейс до Бильбао, где сегодня состоится матч 1/16 финала Лиги Европы «Атлетик» – «Спартак».
Согласно источнику, болельщика красно-белых обвиняют в нанесении ущерба 51-летнему англичанину.
В результате драки летом 2016 года в марселе задержанный нанес ему повреждения высокой тяжести. Англичанин получил многочисленные переломы и травму мозга, из-за которой был помещен в искусственную кому.
Ожидается, что 31-летний мужчина, чье имя не названо, выслушает обвинение в покушении на убийство. Ему грозит до 15 лет тюремного заключения.