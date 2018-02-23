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    Кокорин в 1/8 финала Лиги Европы хочет сыграть с «Арсеналом»

    Нападающий санкт-петербургского «Зенита» Александр Кокорин после ответного матча 1/16 финала Лиги Европы против шотландского «Селтика» (3:0) поделился, кого бы хотел увидеть в соперниках в следующем раунде.

    «Все довольны, победили. Играли дома, поэтому такой результат. В Шотландии была первая игра, физически тяжело было после перерыва. Думали, что готовы, а оказалось, что нет. Не скажу, что в первом матче «Селтик» нас в чем-то превзошел, но пропустили в конце обидный гол. Много глупостей наделали.

    Предпочтений по сопернику в Лиге Европы нет. Наверное, хотел бы попасть на лондонский «Арсенал», – сказал игрок.

    Жеребьевка состоится сегодня, 23 февраля.

    У России есть три клуба в 1/8 Лиги Европы. Такое мы уже видели

    Источник: Чемпионат.ком

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    23.02.2018 00:07
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    Комментарии10
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      Рейтинг: +3795

      serppion 23 февраля 2018, 13:03

      Правильно, Саша. Триппер от красавицы - будет, что тебе вспомнить.

      1
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      Рейтинг: +36139

      OfaZavr 23 февраля 2018, 10:55

      с Арсеналом конечно сыграть интересно но лучше встретиться с ними на более поздней стадии например в полуфинале или финале)

      2
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      Рейтинг: +401

      Африканскaя чумa cвинeй 23 февраля 2018, 10:35

      Ага, одни уже раскрутились на 0-7 (рекорд), устали из авоськи доставать.
      PS Лучше синица в руке, чем утка под кроватью

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +351

      Константинн 23 февраля 2018, 09:59

      Но, чисто случайно, попадется Виктория или Зальцбург...

      -1
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      Рейтинг: +1691

      Антон bx14e 23 февраля 2018, 03:11

      Ему хотелось бы попасть В лондонский "Арсенал"))

      0
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      Рейтинг: +3939

      Zenmaster 23 февраля 2018, 01:42

      Кто бы дальше не попался -- слабаков уже нет !!!

      2
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      Рейтинг: +528

      Burunduk 23 февраля 2018, 01:04

      Желание интересное, но ну его на фиг.

      3
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      Рейтинг: +5163

      RedWhiteFans2 23 февраля 2018, 00:59

      Бравадит Коко.

      2
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      Рейтинг: +24266

      DOCTOR PENALTY 23 февраля 2018, 00:13

      Эстерсунд тебя ждёт...

      1
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      Рейтинг: -45

      stream15 23 февраля 2018, 00:10

      Не очень хорошее желание.

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