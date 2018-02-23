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Кокорин в 1/8 финала Лиги Европы хочет сыграть с «Арсеналом»

23 февраля 2018, 00:07
11

Нападающий санкт-петербургского «Зенита» Александр Кокорин после ответного матча 1/16 финала Лиги Европы против шотландского «Селтика» (3:0) поделился, кого бы хотел увидеть в соперниках в следующем раунде.

«Все довольны, победили. Играли дома, поэтому такой результат. В Шотландии была первая игра, физически тяжело было после перерыва. Думали, что готовы, а оказалось, что нет. Не скажу, что в первом матче «Селтик» нас в чем-то превзошел, но пропустили в конце обидный гол. Много глупостей наделали.

Предпочтений по сопернику в Лиге Европы нет. Наверное, хотел бы попасть на лондонский «Арсенал», – сказал игрок.

Жеребьевка состоится сегодня, 23 февраля.

У России есть три клуба в 1/8 Лиги Европы. Такое мы уже видели

Источник: Чемпионат.ком
Россия. Премьер-лига Лига Европы Зенит Арсенал Кокорин Александр
Комментарии (11)
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stream15
1519333819
Не очень хорошее желание.
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DOCTOR PENALTY
1519334009
Эстерсунд тебя ждёт...
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RedWhiteFans2
1519336788
Бравадит Коко.
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Burunduk
1519337070
Желание интересное, но ну его на фиг.
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Zenmaster
1519339377
Кто бы дальше не попался -- слабаков уже нет !!!
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Антон bx14e
1519344703
Ему хотелось бы попасть В лондонский "Арсенал"))
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Константинн
1519369159
Но, чисто случайно, попадется Виктория или Зальцбург...
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Африканскaя чумa cвинeй
1519371354
Ага, одни уже раскрутились на 0-7 (рекорд), устали из авоськи доставать. PS Лучше синица в руке, чем утка под кроватью
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OfaZavr
1519372518
с Арсеналом конечно сыграть интересно но лучше встретиться с ними на более поздней стадии например в полуфинале или финале)
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serppion
1519380231
Правильно, Саша. Триппер от красавицы - будет, что тебе вспомнить.
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