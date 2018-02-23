Кокорин в 1/8 финала Лиги Европы хочет сыграть с «Арсеналом»

Нападающий санкт-петербургского «Зенита» Александр Кокорин после ответного матча 1/16 финала Лиги Европы против шотландского «Селтика» (3:0) поделился, кого бы хотел увидеть в соперниках в следующем раунде.

«Все довольны, победили. Играли дома, поэтому такой результат. В Шотландии была первая игра, физически тяжело было после перерыва. Думали, что готовы, а оказалось, что нет. Не скажу, что в первом матче «Селтик» нас в чем-то превзошел, но пропустили в конце обидный гол. Много глупостей наделали.

Предпочтений по сопернику в Лиге Европы нет. Наверное, хотел бы попасть на лондонский «Арсенал», – сказал игрок.

Жеребьевка состоится сегодня, 23 февраля.

У России есть три клуба в 1/8 Лиги Европы. Такое мы уже видели