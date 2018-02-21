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    Заммер: «Уход Крооса был ошибкой «Баварии», но правильным выбором для Тони»

    Бывший спортивный директор «Баварии» Маттиас Заммер поделился мнением о продаже Тони Крооса в «Реал» летом 2014 года.

    «Возможно, с Кроосом в составе «Бавария» выиграла бы несколько кубков Лиги чемпионов. Или хотя бы вышла в финал турнира.

    Сегодня могу сказать, что отпустить его в «Реал» было моей огромной ошибкой. Я сделал все, чтобы переубедить его. Конечно, его трансфер не перевернул положение дел в клубе с ног на голову, но его уход по-прежнему остается негативным моментом.

    Так или иначе, для самого Тони «Реал» был правильным выбором», – сказал Заммер.

    Сумма трансфер игрока сборной Германии составила 25 миллионов евро. За три с половиной года в мадридском клубе 28-летний хавбек выиграл 10 трофеев, включая две Лиги чемпионов и три клубных чемпионата мира.

    Источник: Gianlucadimarzio

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    21.02.2018 18:12
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +6151

      Viper for CSKA 21 февраля 2018, 18:22

      Сложно не согласиться. Тони вышел из тени Швайнштайгера и Мюллера и в полной мере себя реализовал. Хотя и жаль , что немец такого уровня покинул Баварию и Бундеслигу в целом, да ещё и в таком возрасте. Его уход - главная глупость Руммениге, учитывая, что это менеджмент Баварии спровоцировал конфликт, как рассказывал Райнартц.

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