Заммер: «Уход Крооса был ошибкой «Баварии», но правильным выбором для Тони»

Бывший спортивный директор «Баварии» Маттиас Заммер поделился мнением о продаже Тони Крооса в «Реал» летом 2014 года.

«Возможно, с Кроосом в составе «Бавария» выиграла бы несколько кубков Лиги чемпионов. Или хотя бы вышла в финал турнира.

Сегодня могу сказать, что отпустить его в «Реал» было моей огромной ошибкой. Я сделал все, чтобы переубедить его. Конечно, его трансфер не перевернул положение дел в клубе с ног на голову, но его уход по-прежнему остается негативным моментом.

Так или иначе, для самого Тони «Реал» был правильным выбором», – сказал Заммер.

Сумма трансфер игрока сборной Германии составила 25 миллионов евро. За три с половиной года в мадридском клубе 28-летний хавбек выиграл 10 трофеев, включая две Лиги чемпионов и три клубных чемпионата мира.