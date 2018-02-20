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  • Монтелла: «Не исключено, что нам придется убить Алексиса Санчеса»

Монтелла: «Не исключено, что нам придется убить Алексиса Санчеса»

20 февраля 2018, 19:26
15

Главный тренер испанской «Севильи» Винченцо Монтелла в преддверии первого матча 1/8 финала Лиги чемпионов против английского «Манчестер Юнайтед» поговорил о фигуре форварда британцев Алексиса Санчеса.

«Помню чилийца еще по выступлениям за итальянский «Удинезе». С тех пор он сделал большой скачок в карьере. Возможно, нам придется убить или нокаутировать Алексиса, чтобы остановить на пути к воротам «Севильи», – сказал итальянец.

Встреча на «Рамон Санчес Писхуан» начнется в 22:45 по Москве 21 февраля.

Источник: Daily Mail
Лига чемпионов Англия. Премьер-лига Севилья Манчестер Юнайтед Санчес Алексис Монтелла Винченцо
Комментарии (15)
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Татарин за ЦСКА
1519145283
бугага
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Эльхан
1519145998
главное чтоб не покалечили беднягу
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insider_retro
1519146420
А если не фантазировать, то надо постараться забить больше Санчеса! Так будет более по-футбольному и привычнее! Но вот получится ли?!))
Ответить
Вомбат
1519149314
Что ж, полиция теперь знает кого брать, если не дай бог что-то с Санчесом.
Ответить
zigbert
1519149890
Было бы проще нейтрализовать Санчеса,но кроме там целое скопище талантов.
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I_R_O_N_M_A_N
1519150439
Аккуратней в высказываниях, не надо забывать, что до лета в МЮ есть Ибра - как ещё прилетит в ответочку с вертухи)))
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ЖОРРО
1519165538
А что ещё остаётся кроме как шутить?P.S.Думаю Санчес "убьёт" вас дублем или хет-триком)))
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anri1703
1519176577
Севилья сейчас не какая мю должен катком пройти
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Lev Aleks
1519187565
Такого нужно с базуки валить)))
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OfaZavr
1519205365
как бы он вас первым не убил из своей супер-пушки))
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