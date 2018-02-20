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    Монтелла: «Не исключено, что нам придется убить Алексиса Санчеса»

    Главный тренер испанской «Севильи» Винченцо Монтелла в преддверии первого матча 1/8 финала Лиги чемпионов против английского «Манчестер Юнайтед» поговорил о фигуре форварда британцев Алексиса Санчеса.

    «Помню чилийца еще по выступлениям за итальянский «Удинезе». С тех пор он сделал большой скачок в карьере. Возможно, нам придется убить или нокаутировать Алексиса, чтобы остановить на пути к воротам «Севильи», – сказал итальянец.

    Встреча на «Рамон Санчес Писхуан» начнется в 22:45 по Москве 21 февраля.

    Источник: Daily Mail

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    20.02.2018 19:26
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    Комментарии15
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      Рейтинг: +36139

      OfaZavr 21 февраля 2018, 12:29

      как бы он вас первым не убил из своей супер-пушки))

      1
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      Рейтинг: +1663

      Lev Aleks 21 февраля 2018, 07:32

      Такого нужно с базуки валить)))

      0
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      Рейтинг: +1637

      anri1703 21 февраля 2018, 04:29

      Севилья сейчас не какая мю должен катком пройти

      0
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      Рейтинг: +3101

      ЖОРРО 21 февраля 2018, 01:25

      А что ещё остаётся кроме как шутить?P.S.Думаю Санчес "убьёт" вас дублем или хет-триком)))

      2
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      Рейтинг: +1853

      I_R_O_N_M_A_N 20 февраля 2018, 21:13

      Аккуратней в высказываниях, не надо забывать, что до лета в МЮ есть Ибра - как ещё прилетит в ответочку с вертухи)))

      3
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      Рейтинг: +100699

      zigbert 20 февраля 2018, 21:04

      Было бы проще нейтрализовать Санчеса,но кроме там целое скопище талантов.

      2
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      Рейтинг: +12331

      Вомбат 20 февраля 2018, 20:55

      Что ж, полиция теперь знает кого брать, если не дай бог что-то с Санчесом.

      3
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      Рейтинг: +6151

      Viper for CSKA 20 февраля 2018, 20:37

      Смотри как бы Маур тебе на бровке должок не вернул.

      0
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      Рейтинг: +15

      Kovesh 20 февраля 2018, 20:30

      + или - ?????!!!!!!!

      0
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      Рейтинг: +24266

      DOCTOR PENALTY 20 февраля 2018, 20:27

      Метод верный. Это работает.

      0
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      Рейтинг: +3101

      ЖОРРО > DOCTOR PENALTY 21 февраля 2018, 01:26

      Доктору виднее в таких делах....))))

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