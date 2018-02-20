Монтелла: «Не исключено, что нам придется убить Алексиса Санчеса»

Главный тренер испанской «Севильи» Винченцо Монтелла в преддверии первого матча 1/8 финала Лиги чемпионов против английского «Манчестер Юнайтед» поговорил о фигуре форварда британцев Алексиса Санчеса.

«Помню чилийца еще по выступлениям за итальянский «Удинезе». С тех пор он сделал большой скачок в карьере. Возможно, нам придется убить или нокаутировать Алексиса, чтобы остановить на пути к воротам «Севильи», – сказал итальянец.

Встреча на «Рамон Санчес Писхуан» начнется в 22:45 по Москве 21 февраля.